UBS stuft FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG auf 'Sell'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Sell" belassen. Analyst Graham Doyle ging am Dienstagnachmittag auf das Feedback zu seiner jüngsten Einschätzung ein. Im Zentrum stand seine skeptischere Hypothese bezüglich der langfristigen Behandlungszahlen des Dialysekonzerns in den USA. Er geht davon aus, dass Fortschritte in der Behandlung von Diabetes und Bluthochdruck zu einer geringeren Anzahl von Neupatienten mit chronischen Nierenerkrankungen führen und letztlich die Dialyse-Population verringern./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 16:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,02 % und einem Kurs von 43,00EUR auf Tradegate (10. September 2025, 07:36 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 38
Kursziel alt: 38
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 38
Kursziel alt: 38
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
