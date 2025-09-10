    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFresenius Medical Care AktievorwärtsNachrichten zu Fresenius Medical Care
    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    UBS stuft FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG auf 'Sell'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Sell" belassen. Analyst Graham Doyle ging am Dienstagnachmittag auf das Feedback zu seiner jüngsten Einschätzung ein. Im Zentrum stand seine skeptischere Hypothese bezüglich der langfristigen Behandlungszahlen des Dialysekonzerns in den USA. Er geht davon aus, dass Fortschritte in der Behandlung von Diabetes und Bluthochdruck zu einer geringeren Anzahl von Neupatienten mit chronischen Nierenerkrankungen führen und letztlich die Dialyse-Population verringern./rob/ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 16:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,02 % und einem Kurs von 43,00EUR auf Tradegate (10. September 2025, 07:36 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst:
    Analysiertes Unternehmen: FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Kursziel neu: 38
    Kursziel alt: 38
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 38,00, was einem Rückgang von -11,36% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    UBS stuft FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG auf 'Sell' Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Sell" belassen. Analyst Graham Doyle ging am Dienstagnachmittag auf das Feedback zu seiner jüngsten Einschätzung ein. Im Zentrum stand seine skeptischere …