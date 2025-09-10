Umstrukturierung im Kampf gegen Eli Lilly – Novo Nordisk streicht 9000 Stellen

Mit den Kürzungen sollen jährlich 8 Milliarden dänische Kronen (1,26 Milliarden US-Dollar) eingespart werden. "Novo Nordisk hat heute eine unternehmensweite Transformation angekündigt, um die Organisation zu vereinfachen, die Entscheidungsfindung zu beschleunigen und Ressourcen gezielt auf die Wachstumschancen des Unternehmens in den Bereichen Diabetes und Adipositas umzuschichten", erklärte der neue CEO Mike Doustdar.

Der dänische Pharmariese Novo Nordisk , weltbekannt für sein Abnehmpräparat Wegovy, hat am Mittwoch tiefgreifende Umstrukturierungspläne vorgestellt. Im Zuge der Neuausrichtung will das Unternehmen rund 9.000 Arbeitsplätze abbauen – knapp zwölf Prozent der derzeit 78.400 Beschäftigten. Etwa 5.000 der betroffenen Stellen entfallen auf Dänemark.

Strategiewechsel unter neuem CEO

Doustdar, der im Juli nach einer Gewinnwarnung die Führung übernommen hatte, sprach von einem notwendigen Kulturwandel: "Unsere Märkte entwickeln sich weiter, insbesondere im Bereich Adipositas, der zunehmend wettbewerbsintensiv und verbraucherorientiert wird. Auch unser Unternehmen muss sich weiterentwickeln."

Das Unternehmen will stärker auf eine "leistungsorientierte Unternehmenskultur" setzen und Investitionen in die beiden Kernbereiche Diabetes und Adipositas priorisieren. Bereits im August hatte Novo Nordisk einen weltweiten Einstellungsstopp für nicht geschäftskritische Positionen verhängt.

Wachstum gerät ins Stocken

Novo Nordisk hatte sich in den vergangenen Jahren dank des weltweiten Erfolgs von Wegovy und Ozempic zum wertvollsten börsennotierten Unternehmen Europas entwickelt, mit einer Marktkapitalisierung von bis zu 650 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024. Doch inzwischen mehren sich die Anzeichen für eine Wachstumsbremse. In den USA verliert Wegovy Marktanteile, da sogenannte Compounder aufgrund von Lieferengpässen Nachahmerpräparate herstellen dürfen. Gleichzeitig verlangsamt sich das Umsatzwachstum spürbar, während der Druck durch den US-Konkurrenten Eli Lilly stetig zunimmt.

Hinzu kam eine schlechte Performance der Aktie seit Jahresbeginn. Das Papier hat seit Januar bereits 47 Prozent an Wert verloren – 35 Prozent davon allein in den vergangenen drei Monaten. Aktuell notiert die Aktie von Novo Nordisk bei 44,20 Euro und damit 4,23 Prozent im Minus im Vergleich zum Vortag (Stand: 8:00 Uhr MESZ).

Analysten sehen dennoch Chancen

Trotz der kurzfristigen Belastungen bleiben einige Analysten bullish. Bernstein stufte die Aktie jüngst von Market Perform auf Outperform hoch und verwies auf das langfristige Potenzial der Adipositas-Medikamente. Die Analysten betonen, dass der Markt die mögliche Ertragskraft dieser Therapien noch nicht vollständig eingepreist habe.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



