UBS stuft BOEING CO auf 'Buy'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Boeing mit einem Kursziel von 280 US-Dollar auf "Buy" belassen. Analyst Gavin Parsons kommentierte am Dienstagabend die Aufträge vom August und aktuelle Auslieferungszahlen. Er sieht weiter kaum Belastungen durch Zölle und rechnet mit einem deutlich geringeren Barmittelabfluss im Gesamtjahr als Boeing selbst./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 17:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,14 % und einem Kurs von 196,1EUR auf Tradegate (09. September 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.
