    JEFFERIES stuft RENAULT SA auf 'Hold'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Renault anlässlich der Münchener Branchenmesse IAA auf "Hold" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Sämtliche Autobauer auf der Messe planten Wachstum in einer reifen Branche voller neuer Marktteilnehmer, resümierte Philippe Houchois in einer am Mittwoch vorliegenden Sektorstudie. Der Konzernchef von Renault habe die Jahresziele bekräftigt. Das Management habe zudem den neuen Clio vorgestellt, der sich durch ein deutlich verbessertes Design sowie einen hocheffizienten Hybridantrieb auszeichne. Zudem hätten die Franzosen ihre Pläne einer internationalen Expansion mit Schwerpunkt auf Indien und Südamerika präzisiert./edh/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 18:34 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 18:34 / ET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Renault Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,09 % und einem Kurs von 34,11EUR auf Tradegate (10. September 2025, 08:21 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Philippe Houchois
    Analysiertes Unternehmen: RENAULT SA
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 39
    Kursziel alt: 39
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


