    Polnische Flughäfen wieder in Betrieb

    • Flugverkehr am Chopin-Flughafen wieder aufgenommen.
    • Drohnen drangen in Luftraum ein, Flüge umgeleitet.
    • Reisende müssen mit Verzögerungen rechnen.

    WARSCHAU (dpa-AFX) - Am Warschauer Chopin-Flughafen, dem größten Flughafen Polens, können Flugzeuge wieder starten und landen. Nach dem Eindringen von mehr als einem Dutzend Drohnen in den Luftraum des Landes war der Flugbetrieb an vier Flughäfen eingestellt worden. Mehrere Flüge wurden an andere Flughäfen des Landes umgeleitet. Am Morgen gab die Führung der Streitkräfte das Ende dieser Maßnahme bekannt. Reisende müssten sich allerdings auf Verzögerungen einstellen, bis sich die Abläufe wieder normalisiert hätten.

    Auch an den anderen zunächst gesperrten Flughäfen des Landes, einschließlich im ostpolnischen Lublin, konnte der Flugbetrieb wieder aufgenommen werden./czy/DP/stk





