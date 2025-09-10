SAP und Siemens Energy profitieren von Orcale und KI-Hype

Während der Software-Entwickler SAP Künstliche Intelligenz (KI) in seine Angebote integriert, gilt Siemens Energy als mittelbarer Profiteur von KI. Immer größere Rechenleistungen und Datencenter und der damit verbundene stark steigende Energiebedarf füllen zunehmend auch die Auftragsbücher des Energietechnikkonzerns./bek/jha/

