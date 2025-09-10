    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSAP AktievorwärtsNachrichten zu SAP

    SAP und Siemens Energy profitieren von Orcale und KI-Hype

    Für Sie zusammengefasst
    • Oracle mit starken Zahlen, Aktien steigen über 30%.
    • SAP +2,5% und Siemens Energy +1,8% im Vorhandel.
    • KI-Integration treibt SAP, Siemens profitiert indirekt.
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Starke Geschäftszahlen von Oracle und ein gewaltiger Kurssprung der Aktien am Vorabend dürften am Mittwoch auch bei SAP und Siemens Energy gut ankommen. Im vorbörslichen Handel auf Tradegate gewannen SAP 2,5 Prozent und Siemens Energy 1,8 Prozent, jeweils im Vergleich zum Xetra-Schluss.

    Die Aktien von Oracle waren am Dienstag im nachbörslichen Handel um über 30 Prozent nach oben geschossen auf ein Rekordhoch von deutlich über 300 US-Dollar. Die Lieferzusagen des Unternehmens an Kunden seien auf Quartalssicht um über 300 Milliarden US-Dollar gestiegen, lobte Analyst Brent Thill von der Bank Jefferies. "Das untermauert den Optimismus rund um Künstliche Intelligenz". Die implizierte Umsatzprognose von Oracle für das Cloud-Geschäft 2030 liege um 57 Prozent über der Konsensschätzung.

    Während der Software-Entwickler SAP Künstliche Intelligenz (KI) in seine Angebote integriert, gilt Siemens Energy als mittelbarer Profiteur von KI. Immer größere Rechenleistungen und Datencenter und der damit verbundene stark steigende Energiebedarf füllen zunehmend auch die Auftragsbücher des Energietechnikkonzerns./bek/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Oracle Aktie

    Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +29,78 % und einem Kurs von 268 auf Tradegate (10. September 2025, 08:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Oracle Aktie um +39,34 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +25,48 %.

    Die Marktkapitalisierung von Oracle bezifferte sich zuletzt auf 751,22 Mrd..

    Oracle zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8400 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 279,17USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 195,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 360,00USD was eine Bandbreite von -27,17 %/+34,45 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu SAP - 716460 - DE0007164600

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über SAP. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
