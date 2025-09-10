Baloise-Holding: Erfolgreiche Strategie stärkt 2025 weiter!
Baloise setzt 2025 mit beeindruckenden Ergebnissen neue Maßstäbe und stärkt durch strategische Maßnahmen und Fusionen ihre Marktposition in der Schweiz.
Foto: Ralph Dinkel - Baloise Versicherung AG
- Baloise in der Schweiz hat im ersten Semester 2025 die Refokussierungsstrategie erfolgreich fortgesetzt, was sich in einer deutlichen Verbesserung des Schaden-Kosten-Satzes auf 88.0% zeigt.
- Der EBIT-Beitrag des Versicherungsgeschäfts stieg um 58.3% auf CHF 254.4 Mio., und das Prämienvolumen im Nichtlebengeschäft entwickelte sich positiv auf CHF 1’173.8 Mio.
- Trotz eines Rückgangs im Prämienvolumen des Lebengeschäfts auf CHF 1’267.3 Mio. stieg die Zahl der angeschlossenen Firmen auf 5'239, und das verwaltete Vermögen wuchs um 9% auf CHF 1'928 Mio.
- Die Baloise Bank AG konnte ihre Effizienz steigern, die Cost-Income-Ratio auf 60.3% senken und den Reingewinn um rund 20% erhöhen.
- Die strategischen Maßnahmen zur Effizienzsteigerung und der geplante Abbau von 250 Stellen werden sozialverträglich umgesetzt, um die strategische Ausrichtung zu unterstützen.
- Baloise plant, die positive Entwicklung fortzusetzen und durch die Fusion mit Helvetia neue Wachstumsmöglichkeiten zu erschließen, um die Spitzenposition im Schweizer Markt zu festigen.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Baloise-Holding ist am 10.09.2025.
Der Kurs von Baloise-Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 223,50EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +4,63 % im
Plus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 226,30EUR das entspricht einem Plus von +1,25 % seit der Veröffentlichung.
+1,50 %
+2,71 %
+1,96 %
+8,39 %
+28,41 %
+54,46 %
+66,92 %
+109,64 %
+166,01 %
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
