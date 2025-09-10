3D-Druck in Verteidigungsqualität für die hochsichere On-Demand-Produktion

NEW YORK und GELDERMALSEN, Niederlande, 10. September 2025 /PRNewswire/ -- UltiMaker, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich 3D-Druck für Verteidigung, Fertigung sowie Bildung, gibt heute die Einführung seiner neuen Secure Line von 3D-Druckprodukten bekannt, die für Verteidigungs- und Hochsicherheitsumgebungen entwickelt wurden. Führend bei der Markteinführung sind die UltiMaker S6 Secure und UltiMaker S8 Secure, zwei robuste Lösungen, die darauf ausgelegt sind, vertrauenswürdige und zuverlässige On-Demand-Produktionskapazitäten für Operationen zu Land, zu Wasser und in der Luft zu bieten.

Die Secure Line verwandelt die additive Fertigung in eine taktische Fähigkeit an vorderster Front in jeder Umgebung.

Angesichts der steigenden Nachfrage nach sicherer, widerstandsfähiger und dezentraler Fertigung stellt die Secure Line einen großen Schritt nach vorn dar, um die additive Fertigung zu einem einsatzfähigen taktischen Instrument zu machen. Die S6 Secure und S8 Secure basieren auf der bewährten UltiMaker-Plattform und kombinieren industrielle Leistung mit gehärteten Sicherheitsfunktionen, die den modernen IT-Standards im Verteidigungsbereich entsprechen.

„Die Secure Line ist ein strategischer Schritt, um die additive Fertigung zu einem vertrauenswürdigen und einsatzfähigen Instrument für Verteidigungsorganisationen zu machen", sagt Andy Middleton, SVP EMEA und Global Marketing bei UltiMaker. „Durch die Kombination von industrietauglichem 3D-Druck mit kompromissloser Sicherheit ermöglicht die Secure Line die Produktion von unternehmenskritischen Komponenten am Ort des Bedarfs, sicher, zuverlässig und mit voller Kontrolle über ihre Daten und Infrastruktur."

Die Secure-Line-Drucker wurden für den Einsatz unter extremen und gemäßigten Bedingungen entwickelt und bieten einen isolierten, reinen USB-Workflow ohne Wi-Fi, externe Kameras und ungeprüfte Geräte von Drittanbietern, wodurch gängige Vektoren für Spionage, Datendiebstahl oder Eindringen aus der Ferne ausgeschlossen werden.

Zu den wichtigsten Sicherheitsfunktionen gehören:

Werkseitig aufgespielte, manipulationssichere Firmware

Verschlüsselte und überprüfbare Dateiverarbeitung

Hardware-versiegelte Komponenten für die Integrität im Einsatz vor Ort

Keine Cloud-Abhängigkeiten oder externe Angriffsflächen

Diese Funktionen gewährleisten eine vollständige Betriebskontrolle sowie Auditierbarkeit und ermöglichen Verteidigungskräften, einsatzkritische Komponenten herzustellen und gleichzeitig ein Höchstmaß an Datenkontrolle, Schutz sowie Systemsicherheit zu gewährleisten.