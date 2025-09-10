    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLondon Stock Exchange Group AktievorwärtsNachrichten zu London Stock Exchange Group
    UBS stuft London Stock Exchange auf 'Buy'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für London Stock Exchange mit einem Kursziel von 12400 Pence auf "Buy" belassen. Die KI-Risiken für die Briten seien geringer als von Anlegern befürchtet, schrieb Michael Werner in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Er hält selbst das Negativszenario bereits für eingepreist./rob/ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 14:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die London Stock Exchange Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,87 % und einem Kurs von 105EUR auf Tradegate (09. September 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Michael Werner
    Analysiertes Unternehmen: London Stock Exchange
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 124
    Kursziel alt: 124
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: N/A



    dpa-analysen
    Verfasst von dpa-AFX Analysen
