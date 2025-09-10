    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsApple AktievorwärtsNachrichten zu Apple
    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    JEFFERIES stuft APPLE INC auf 'Hold'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Apple anlässlich der Vorstellung neuer iPhone-Modelle auf "Hold" mit einem Kursziel von 205,82 US-Dollar belassen. Zwar seien die Preise für die Modelle nicht erhöht worden, aber mit dem Wegfall der 128-GB-Version stiegen die Preise um schätzungsweise 5 Prozent für das "17 Pro" und um 11 Prozent für das "Air", schrieb Edison Lee in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Preissenkung für das Basismodell "iPhone 17" um bis zu 11 Prozent werde mit dem 128GB-Wegfall auf rund 3 Prozent reduziert. Auf die Aktie dürfte sich die Vorstellung kaum auswirken, glaubt der Experte./rob/edh/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 16:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 16:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,12 % und einem Kurs von 200,5EUR auf Tradegate (10. September 2025, 08:42 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Edison Lee
    Analysiertes Unternehmen: APPLE INC
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 205,82
    Kursziel alt: 205,82
    Währung: USD
    Zeitrahmen: N/A


    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
