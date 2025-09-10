Neuer Millionenmarkt: On-Device-AI soll Apple unter Druck setzen

Der britische Chipdesigner Arm Holdings hat mit seiner neuen Plattform Lumex eine Chipgeneration vorgestellt, die speziell auf den Einsatz von KI in mobilen Endgeräten zugeschnitten ist. Zielvorhaben ist es, mit der neuen Chipgeneration, KI-Anwendungen nicht mehr primär aus der Cloud zu beziehen, sondern direkt auf Smartphones, Smartwatches oder Wearables laufen zu lassen. Dies wird auch als "On-Device-AI" bezeichnet.

Die neue Chipgeneration soll dabei in vier Varianten angeboten werden – von energieeffizienten Designs für Wearables bis hin zu leistungsstarken Versionen, die selbst große Sprachmodelle lokal auf High-End-Smartphones ausführen können. Mit den neuen Chips steigt Arms damit in ein rasch wachsendes Segment ein, was sich somit positiv auf die Gewinnerwartungen auswirken kann.