    Massenmarkt im Visier

    Neuer Millionenmarkt: On-Device-AI soll Apple unter Druck setzen

    Arm Holdings wappnet sich für das KI-Zeitalter und will mit neuen Chipdesigns unter anderem Apple und Qualcomm die Stirn bieten.

    Der britische Chipdesigner Arm Holdings hat mit seiner neuen Plattform Lumex eine Chipgeneration vorgestellt, die speziell auf den Einsatz von KI in mobilen Endgeräten zugeschnitten ist. Zielvorhaben ist es, mit der neuen Chipgeneration, KI-Anwendungen nicht mehr primär aus der Cloud zu beziehen, sondern direkt auf Smartphones, Smartwatches oder Wearables laufen zu lassen. Dies wird auch als "On-Device-AI" bezeichnet.

    Die neue Chipgeneration soll dabei in vier Varianten angeboten werden – von energieeffizienten Designs für Wearables bis hin zu leistungsstarken Versionen, die selbst große Sprachmodelle lokal auf High-End-Smartphones ausführen können. Mit den neuen Chips steigt Arms damit in ein rasch wachsendes Segment ein, was sich somit positiv auf die Gewinnerwartungen auswirken kann. 

    Konsumenten erwarten heutzutage KI-Features in Echtzeit, sei es bei Übersetzungen, Bildbearbeitung oder Sprachassistenten. Die Erwartungshaltung ist also hoch. Mit der neuen Chipgeneration könnte die Abhängigkeit von Cloud-Diensten gesenkt werden, was sich positiv auf Datenschutz, Latenz und Energieverbrauch auswirken dürfte.

    Für Investoren bedeutet dies: Der adressierbare Markt von Arm wächst enorm, da jeder Smartphone-Hersteller neue Chips für KI-Funktionen benötigt. Zu den härtesten Konkurrenten bei diesem Vorhaben gehören vor allem Qualcomm und Apple. Qualcomm drängt mit seinen Snapdragon-Chips schon länger ins KI-Segment und arbeitet ebenfalls an KI-Beschleunigern für Mobilgeräte. Apple setzt auf eigene Chips, die bereits heute On-Device-AI ermöglichen. 

    Sollte es Arm gelingen, die Lumex-Designs als Industriestandard zu etablieren, könnte das Unternehmen seine Marktstellung festigen und die Abhängigkeit von einzelnen Großkunden verringern.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion 


