Die Party ist bis auf Weiteres vorbei!

Der Sportwagenhersteller Porsche wird sein strategisches Renditeziel von 20 Prozent auf absehbare Zeit nicht erreichen. Hauptgründe dafür sind der dramatische Einbruch des Luxusmarktes in China sowie hohe Zölle in den USA. Diese beiden Märkte machen zusammen mehr als 60 Prozent des gesamten Porsche-Absatzvolumens aus. Porsche-CEO Oliver Blume bezeichnete das laufende Geschäftsjahr 2025 als „absoluten Tiefpunkt“, der für notwendige Restrukturierungen genutzt werde. Ab dem kommenden Jahr soll die Geschäftsentwicklung wieder anziehen. Aufgrund des geringen Streubesitzes und der starken Kursverluste seit Anfang August 2023 wird Porsche am 22. September 2025 aus dem DAX-Index ausgeschlossen (Delisting). Infolgedessen sind auch passiv verwaltete Indexfonds gezwungen, ihre Porsche-Anteile zu verkaufen.

Seit dem Allzeithoch vom 29. Mai 2023 hat der Aktienkurs der Porsche AG in drei Wellen Kursverluste hinnehmen müssen. Vom Hoch bei 120,80 Euro hat der Kurs bis dato rund 64 Prozent auf 43,39 Euro nachgegeben. Am 26. Juni 2025 markierte das Papier das Allzeittief bei 39,58 Euro. Trotz dieser Kursverluste liegt das erwartete KGV 2025 bei aktuell 25,69, was für einen Autokonzern, der sein Margenziel deutlich unterschreiten wird, hochgegriffen ist. Die Konsensschätzung bis ins Jahr 2027 sieht zwar wieder steigende Gewinne. So erwarten die Analysten, dass der Bilanzgewinn im Zeitraum 2025 bis 2027 um 95 Prozent ansteigen wird. In Anbetracht der aktuellen Verwerfungen im globalen Handel könnte dieser Prozentsatz aber zu hochgegriffen sein, nachdem die Veränderungen in China und den USA von struktureller Natur sind. In Anbetracht dieser Rahmenbedingungen ist ein neuerlicher Test des Allzeittiefs bei 39,58 Euro nicht unwahrscheinlich. So ist längerfristig betrachtet eine Abwärtssequenz noch intakt, nachdem der Aktienkurs Ende August 2025 erneut am Widerstand bei 46,64 Euro gescheitert ist. Zufällig entspricht dieser Widerstand gleichzeitig der oberen Begrenzung der Abwärtssequenz von Ende August. Auch die Indexanpassung der passiven Indexfonds auf den DAX steht noch aus und sollte zusätzlich auf dem Kurs lasten.

Porsche AG Vz. (Tageschart in Euro) Tendenz:

Fazit Der Aktienkurs der Porsche AG hat seit dem Allzeithoch vom 29. Mai 2023 bei 120,80 Euro massiv nachgegeben. Mit einem Open End Turbo Short (WKN MK5T2A) könnten risikofreudige Anleger, die einen fallenden Kurs der Aktie der Porsche AG in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel in Höhe von 3,39 profitieren. Das Ziel sei bei 38,26 Euro angenommen (1,71 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 28 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser könnte beim Basiswert bei 47,21 Euro platziert werden. Im Open End Turbo Short ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 0,82 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,2 zu 1.

Strategie für fallende Kurse WKN: MK5T2A Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,19 – 1,21 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 55,27 Euro Basiswert: Porsche AG Vz. KO-Schwelle: 55,27 Euro akt. Kurs Basiswert: 43,39 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 1,71 Euro Hebel: 3,39 Kurschance: + 40 Prozent Quelle: Morgan Stanley

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu JP Morgan eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.