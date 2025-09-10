Barclays startet Carl Zeiss Meditec mit 'Overweight'

-----------------------

Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,27 % und einem Kurs von 42,30 auf Tradegate (10. September 2025, 09:07 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Carl Zeiss Meditec Aktie um -1,96 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,36 %.

Die Marktkapitalisierung von Carl Zeiss Meditec bezifferte sich zuletzt auf 3,82 Mrd..

Carl Zeiss Meditec zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9100 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 50,20EUR. Von den letzten 5 Analysten der Carl Zeiss Meditec Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 45,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von +5,44 %/+40,58 % bedeutet.