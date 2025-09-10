ANALYSE-FLASH
Barclays startet Carl Zeiss Meditec mit 'Overweight'
- Barclays bewertet Carl Zeiss Meditec mit "Overweight".
- Kursziel von 52 Euro, starke Marktposition erwartet.
- Ergebnisentwicklung könnte über Konsensprognosen liegen.
LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Bewertung der Aktien von Carl Zeiss Meditec beim Kursziel von 52 Euro mit "Overweight" aufgenommen. Die Jenaer spielten eine führende Rolle im Bereich Augenheilkunde und Refraktiver Chirurgie, schrieb Jonathon Unwin am Dienstag in seiner Empfehlung. Die Ergebnisentwicklung habe ihren Boden erreicht, in einer Branchenerholung gebe es eine enorme Hebelwirkung. Denn Carl Zeiss dürfte seine bis 2024 erzielten Marktanteilszuwächse weiter ausbauen. Unwin sieht sich mit seiner operativen Ergebnisschätzung für 2025/26 drei Prozent über dem Konsens. Im Optimalfall könnten es gar 14 Prozent sein, so der Experte./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 14:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 15:45 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Carl Zeiss Meditec Aktie
Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,27 % und einem Kurs von 42,30 auf Tradegate (10. September 2025, 09:07 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Carl Zeiss Meditec Aktie um -1,96 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,36 %.
Die Marktkapitalisierung von Carl Zeiss Meditec bezifferte sich zuletzt auf 3,82 Mrd..
Carl Zeiss Meditec zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9100 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 50,20EUR. Von den letzten 5 Analysten der Carl Zeiss Meditec Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 45,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von +5,44 %/+40,58 % bedeutet.
Analyst: Barclays Capital
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Carl Zeiss Meditec - 531370 - DE0005313704
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Carl Zeiss Meditec. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
General ist es eine super Unternehmen.
Die vola ist auch dem niedrigen free Float zu Schulden. Das mache so eine Aktie zum Spielball der großen
Vor allem weil vor 2-3 Jahren noch davon gesprochen wurde dass die EBIT Marge langfristig bei deutlich über 20% liegen soll. D.h. die langfristigen Aussichten haben sich deutlich verschlechtert.