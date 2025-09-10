Drohnentrümmer beschädigen Dach von Wohnhaus in Ostpolen

WARSCHAU (dpa-AFX) - Im ostpolnischen Dorf Wyriki ist das Dach eines Wohnhauses von Trümmern einer abgeschossenen Drohne getroffen worden. Das meldete die polnische Nachrichtenagentur PAP. Verletzt wurde niemand. Im örtlichen Medienberichten wurde ein Bild des stark beschädigten Dachstuhls des Gebäudes gezeigt. Das Haus stehe mitten im Zentrum des Dorfes zwischen Gemeindeverwaltung und der örtlichen Grundschule, hieß es. Wyriki liegt in der Wojwodschaft Lublin und ist etwa 15 Kilometer von der Grenze zu Belarus und um die 35 Kilometer von der Grenze zur Ukraine entfernt.

Weitere Trümmerteile wurden in der Nähe des ostpolnischen Biala Podlaska gefunden. Bisher gibt es keine Berichte über Verletzte, nachdem in der Nacht mehr als ein Dutzend Drohnen in den polnischen Luftraum eingedrungen und abgeschossen worden waren.

Polizei und Militär sind weiterhin auf der Suche nach Drohnen oder Drohnenteilen. Der Generalstab rief die Bevölkerung auf, sich gefundenen Trümmerteilen nicht zu nähern, sondern den Notruf zu wählen und die Polizei über den Fund zu informieren./czy/DP/stk



