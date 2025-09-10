Gewinne - Nikkei-Rekordschluss - Tech-Rally nach Oracle-Ausblick

Angeführt wurden die Kursgewinner von Technologieaktien, die von starken Zahlen und einem hervorragenden Wachstumsausblick des US-Softwarekonzerns Oracle profitierten. Die Oracle-Papiere schossen im nachbörslichen US-Handel um rund 30 Prozent nach oben.

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Gestützt von positiven Vorgaben der Wall Street haben die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost zur Wochenmitte zugelegt. Hoffnungen auf eine baldige US-Zinssenkung zur Eindämmung des Beschäftigungsrückgangs in den Vereinigten Staaten hätten die Börsen gestützt, hieß es.

Weitere Aufschlüsse zur anstehenden US-Geldpolitik könnte die Veröffentlichung der mit Spannung erwarteten US-Inflationsdaten geben. Am Mittwoch werden die Erzeugerpreise und am Donnerstag die Verbraucherpreise bekanntgegeben. Sie könnten mitentscheiden, wie aggressiv die US-Notenbank Fed nächste Woche die Zinsen senken wird.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg letztlich um 0,9 Prozent auf knapp 43.838 Punkte und erklomm damit auf Schlusskursbasis eine neue Bestmarke. Tags zuvor hatte er im Handelsverlauf mit knapp 44.186 Zählern ein absolutes Rekordhoch erreicht.

In China kletterte der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der Festlandbörsen zuletzt um 0,3 Prozent auf 4.451 Punkte nach oben. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong gewann im späten Handel 1,2 Prozent auf 26.240 Punkte.

Der australische S&P/ASX 200 endete 0,3 Prozent höher bei 8.830 Zählern./edh/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Oracle Aktie Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +29,61 % und einem Kurs von 267,7 auf Tradegate (10. September 2025, 09:09 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Oracle Aktie um +39,34 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +25,48 %. Die Marktkapitalisierung von Oracle bezifferte sich zuletzt auf 752,49 Mrd.. Oracle zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8400 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 279,17USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 195,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 360,00USD was eine Bandbreite von -27,18 %/+34,43 % bedeutet.



