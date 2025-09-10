Adelayde kündigt Privatplatzierung zur Finanzierung eines Gold-Bohrprogramms in Esmeralda County (Nevada) an

James Nelson, President von Adelayde, sagt dazu: „Nachdem der Goldpreis auf einem Rekordniveau liegt und sich weniger als 29 Millionen Aktien des Unternehmens im Umlauf befinden, könnte der Zeitpunkt für ein Bohrprogramm auf unserem Goldprojekt in Esmeralda County in Nevada nicht günstiger sein. Nevada ist eine der ersten Adressen für den Silber- und Goldbergbau rund um den Globus. Diese Finanzierung wird der Stärkung unseres Working Capital dienen, sodass wir in Zukunft bei der Zuteilung von Ressourcen für Projekte und solide Marketingbemühungen agiler vorgehen können. Angesichts unserer aktuellen Marktkapitalisierung von weniger als 2 Millionen $ könnte sich jeder erzielte Erfolg im Boden deutlich auf die Bewertung von Adelayde auswirken.“

Das Unternehmen kündigt eine Privatplatzierung (die „Platzierung“) an, in deren Rahmen es durch die Ausgabe von bis zu zwanzig Millionen Einheiten (jeweils eine „Einheit“) zu einem Preis von 0,05 $ pro Einheit einen Bruttoerlös von bis zu einer Million Dollar aufbringen will. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine „Aktie“) und einem übertragbaren Aktienkaufwarrant (jeweils ein „Warrant“). Jeder Warrant berechtigt den jeweiligen Inhaber zum Erwerb einer weiteren Aktie (jeweils eine „Warrant-Aktie“) zum Preis von 0,075 $ pro Warrant-Aktie bis 17 Uhr (Ortszeit Vancouver) an dem Tag, der fünf Jahre nach dem Abschluss der Platzierung liegt. Alle im Rahmen der Platzierung begebenen Wertpapiere sind an eine gesetzlich vorgeschriebene Haltedauer gebunden, die vier Monate und einen Tag nach dem Abschluss der Platzierung abläuft. Der Nettoerlös wird als allgemeines Working Capital des Unternehmens verwendet. In Verbindung mit der Platzierung muss das Unternehmen möglicherweise Vermittlungsprovisionen an berechtigte Vermittler zahlen.