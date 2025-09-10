Prismo Metals - Hebel auf die Silber-Rallye!

In diesem Interview mit Alain Lambert, Mitgründer, und Dr. Craig Gibson, Chief Exploration Officer von Prismo Metals (CSE PRIZ / WKN A2QEGD), diskutieren wir die jüngsten Fortschritte des Unternehmens in Arizona und Mexiko.

Der Schwerpunkt liegt auf den kürzlich optionierten historischen Silberminen Silver King und Ripsey in Arizona, wo Prismos Explorationsteam bereits neue mineralisierte Adern identifiziert hat und ein erstes Bohrprogramm für später in diesem Jahr vorbereitet. Das Projekt liegt mitten im Arizona Copper Belt, umgeben von wichtigen Akteuren wie Rio Tinto und BHPs Resolution Copper – der größten noch nicht abgebauten Kupferlagerstätte der Welt.

Lambert und Gibson sprechen außerdem über die weiteren Projekte des Unternehmens, darunter das Silberprojekt Palos Verdes in Mexiko (angrenzend an Vizsla Silver) und das Kupferprojekt Hot Breccia, und geben Einblicke in die allgemeine Entwicklung des Silber– und Kupfermarktes, dessen Preise kürzlich auf Mehrjahreshöchststände gestiegen sind.

Mit überzeugenden Explorationsergebnissen, Neuentdeckungen und der Präsenz von Silber und Kupfer in einem der ertragreichsten Bergbaugebiete der Welt könnte Prismo Metals in eine Transformationsphase eintreten.

Hier geht es zum Interview:



https://goldinvest.de/video/prismo-metals-entdeckung-von-silver-king-u ...



