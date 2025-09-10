De.mem will mit weiterer Zertifizierung punkten

De.mem, der internationale Anbieter von dezentralen Wasseraufbereitungssystemen und Membrantechnologie ist derzeit in der heißen Phase, die WaterMark-Zertifizierung zu erhalten. „Die Chancen stehen gut, dass wir in den kommenden Monaten dieses wichtige Qualitätssiegel auf unsere Membrantechnologie erhalten“, verrät Firmenchef Andreas Kröll. Im Vorjahr hatte De.mem bereits die so genannte NSF-Zulassung für den US-Markt auf seine Produkte bekommen. Die WaterMark-Zertifizierung bezieht sich nun auf den Heimatmarkt Australien und stellt ein weiteres wichtiges Aushängeschild für die Qualität der De.mem Produkte im Haushaltsfilterbereich dar.

Für das junge Unternehmen ist das ein bedeutender Schritt, nach ausgiebiger Prüfung ein weiteres Siegel für den Bereich Haushaltswasserfilter zu bekommen. Dabei geht es weniger um Prestige als um – ganz simpel – wirtschaftliche Hintergründe. „Die Watermark-Zertifizierung ist ein weiterer wichtiger Baustein für mehr Umsatz- und Gewinnwachstum im Heimatmarkt“, erklärt Firmenchef Andreas Kröll.

Wann genau das Unternehmen mit Sitz in Australien und Singapur das Siegel erhalten wird, steht zwar noch nicht fest. Die notwendigen Tests und Prüfungen für die Zertifizierung hat das Unternehmen in den vergangenen Monaten bestanden. Es sei damit zu rechnen, dass das Siegel binnen der nächsten sechs Monate verliehen werde, so Kröll.

De.mem rechnet mit erheblichem Umsatzpotenzial für seine Produkte in Australien. Der australische Markt fuer Wasserfilter wird auf rund 1,2 Mrd. USD pro Jahr geschätzt (Quelle: imarc).

Mit Watermark-Siegel Marktchancen nutzen

Denn mit der neuen Zertifizierung will De.mem nicht nur am australischen Markt punkten. „Zertifizierungen sind generell ein absolutes Aushängeschild und werden weltweit als Qualitätsmerkmal anerkannt“, erklärt Firmenchef Andreas Kröll.

Das erklärt die enormen Marktchancen, die die Zertifizierung mit sich bringt. So soll auch nach den ersten beiden Jahren der Umsatz des Unternehmens weiterwachsen und dabei insbesondere der Markt in Asien ins Visier genommen werden. Dort gibt es den größten Anteil am weltweiten Bedarf für Haushalts-Wasserfiltersysteme. De.mem führt bereits Studien bzw. Produkttests mit potenziellen Kunden in Indonesien durch und ist in Gesprächen mit möglichen Partnern in Indien.