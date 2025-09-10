Russen-Drohnen treffen Polen! "Akt der Aggression" – Rüstungsakien steigen

Der Vorfall ereignete sich während einer russischen Angriffswelle auf die Ukraine. Laut dem polnischen Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz waren Kampfjets der polnischen Luftwaffe sowie niederländische F-35 im Einsatz. Ein niederländisches Tankflugzeug unterstützte die Operation. Regierungschef Donald Tusk berief am frühen Morgen eine Krisensitzung ein und sprach von einer ernsten Bedrohung für die nationale Sicherheit.

Polen steht unter Schock: In der Nacht sollen mehr als ein Dutzend Drohnen aus Russland in den polnischen Luftraum eingedrungen sein. Die Armee schoss mehrere der Flugobjekte ab, dennoch wurde in der Region Lublin ein Wohnhaus schwer beschädigt. Fotos lokaler Medien zeigen ein zerstörtes Dach; Trümmerteile landeten auf einem geparkten Auto. Verletzte wurden ersten Angaben zufolge nicht gemeldet.

Die EU wertet den Zwischenfall als gezielte Provokation. Estlands Außenbeauftragte Kaja Kallas sprach von der schwersten Luftraumverletzung seit Kriegsbeginn und wies auf Hinweise hin, dass die Drohnen absichtlich nach Polen gelenkt wurden. Das polnische Militär bezeichnete den Angriff als "Akt der Aggression".

Aus Sicherheitsgründen wurden vier Flughäfen, darunter Warschau-Chopin, zeitweise geschlossen. Die Behörden warnten die Bevölkerung, zu Hause zu bleiben und sich den Trümmern nicht zu nähern. Heimatschutz-Einheiten suchen derzeit nach Überresten der abgeschossenen Drohnen.

Der Angriff sorgt auch politisch für Unruhe. Der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter forderte auf der Plattform X ein Ende "sinnloser Debatten über Friedensgespräche" und drängte auf mehr Waffenlieferungen an die Ukraine.

An den Börsen reagierten Rüstungswerte mit Kursgewinnen. Rheinmetall legte am Morgen um rund ein Prozent zu, BAE Systems stiegen um 1,61 Prozent und Airbus um 1,43 Prozent. Auch Thales und Renk notierten im Plus. Anleger werten den Angriff als Signal, dass die Nachfrage nach Verteidigungstechnologie in Europa weiter zunehmen dürfte.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



