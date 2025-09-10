    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRheinmetall AktievorwärtsNachrichten zu Rheinmetall

    Nato-Luftraum verletzt!

    2193 Aufrufe 2193 0 Kommentare 0 Kommentare

    Russen-Drohnen treffen Polen! "Akt der Aggression" – Rüstungsakien steigen

    Mehr als ein Dutzend russische Drohnen sind in den polnischen Luftraum eingedrungen, ein Haus wurde beschädigt. Während die Nato alarmiert reagiert, legen Rüstungsaktien in Europa deutlich zu. Die Hintergründe.

    Für Sie zusammengefasst
    • Mehr als ein Dutzend russische Drohnen in Polen eingedrungen.
    • Wohnhaus in Lublin beschädigt, keine Verletzten gemeldet.
    • Rüstungsaktien steigen, EU sieht gezielte Provokation.
    • Report: Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
    Nato-Luftraum verletzt! - Russen-Drohnen treffen Polen! "Akt der Aggression" – Rüstungsakien steigen
    Foto: Chancellery of the Prime Minister of Poland - AP

    Polen steht unter Schock: In der Nacht sollen mehr als ein Dutzend Drohnen aus Russland in den polnischen Luftraum eingedrungen sein. Die Armee schoss mehrere der Flugobjekte ab, dennoch wurde in der Region Lublin ein Wohnhaus schwer beschädigt. Fotos lokaler Medien zeigen ein zerstörtes Dach; Trümmerteile landeten auf einem geparkten Auto. Verletzte wurden ersten Angaben zufolge nicht gemeldet.

    Der Vorfall ereignete sich während einer russischen Angriffswelle auf die Ukraine. Laut dem polnischen Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz waren Kampfjets der polnischen Luftwaffe sowie niederländische F-35 im Einsatz. Ein niederländisches Tankflugzeug unterstützte die Operation. Regierungschef Donald Tusk berief am frühen Morgen eine Krisensitzung ein und sprach von einer ernsten Bedrohung für die nationale Sicherheit.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Airbus Group SE!
    Short
    202,47€
    Basispreis
    1,43
    Ask
    × 13,42
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    175,44€
    Basispreis
    1,48
    Ask
    × 12,79
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die EU wertet den Zwischenfall als gezielte Provokation. Estlands Außenbeauftragte Kaja Kallas sprach von der schwersten Luftraumverletzung seit Kriegsbeginn und wies auf Hinweise hin, dass die Drohnen absichtlich nach Polen gelenkt wurden. Das polnische Militär bezeichnete den Angriff als "Akt der Aggression".

    Aus Sicherheitsgründen wurden vier Flughäfen, darunter Warschau-Chopin, zeitweise geschlossen. Die Behörden warnten die Bevölkerung, zu Hause zu bleiben und sich den Trümmern nicht zu nähern. Heimatschutz-Einheiten suchen derzeit nach Überresten der abgeschossenen Drohnen.

    Der Angriff sorgt auch politisch für Unruhe. Der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter forderte auf der Plattform X ein Ende "sinnloser Debatten über Friedensgespräche" und drängte auf mehr Waffenlieferungen an die Ukraine.

    An den Börsen reagierten Rüstungswerte mit Kursgewinnen. Rheinmetall legte am Morgen um rund ein Prozent zu, BAE Systems stiegen um 1,61 Prozent und Airbus um 1,43 Prozent. Auch Thales und Renk notierten im Plus. Anleger werten den Angriff als Signal, dass die Nachfrage nach Verteidigungstechnologie in Europa weiter zunehmen dürfte.

     

    Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*. 
    *ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen

     


    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
    Diese 4 Aktien stehen vor dem Rebound!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Nato-Luftraum verletzt! Russen-Drohnen treffen Polen! "Akt der Aggression" – Rüstungsakien steigen Mehr als ein Dutzend russische Drohnen sind in den polnischen Luftraum eingedrungen, ein Haus wurde beschädigt. Während die Nato alarmiert reagiert, legen Rüstungsaktien in Europa deutlich zu. Die Hintergründe.