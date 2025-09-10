    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsQMMM Holdings Limited Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu QMMM Holdings Limited Registered (A)

    +2.500% an einem Tag

    2205 Aufrufe 2205 0 Kommentare 0 Kommentare

    Digitalwerber kündigt Krypto-Treasury über $100 Millionen an – Kurs explodiert

    QMMM-Aktie explodiert mit einem Kurssprung von zeitweise mehr als 2.500 Prozent – doch Zweifel an Finanzierung bleiben

    Für Sie zusammengefasst
    +2.500% an einem Tag - Digitalwerber kündigt Krypto-Treasury über $100 Millionen an – Kurs explodiert
    Foto: NASA - Unsplash

    Die Aktie von QMMM Holdings, einem an der US-Techbörse Nasdaq notierten Digitalwerber, sorgte am Dienstag für einen der spektakulärsten Kurssprünge des Jahres. Nachdem das Unternehmen den Aufbau einer digitalen Treasury im Volumen von zunächst 100 Millionen US-Dollar bekanntgegeben hatte, schoss der Kurs zeitweise um über 2.500 Prozent nach oben.

    Laut Mitteilung will QMMM in einem ersten Schritt Bitcoin, Ethereum und Solana in die neue Treasury aufnehmen. Darüber hinaus sollen Investitionen in "hochwertige Kryptowährungs-Assets mit langfristigem Wachstumspotenzial" sowie in Web3-Infrastruktur und ausgewählte globale Aktien folgen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu NYMEX WTI Rohöl (Light Sweet Crude Oil) 01/2026 Future!
    Long
    58,50€
    Basispreis
    3,62
    Ask
    × 14,86
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    66,50€
    Basispreis
    3,70
    Ask
    × 14,74
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    "Die weltweite Akzeptanz von digitalen Assets und Blockchain-Technologie beschleunigt sich in beispiellosem Tempo", erklärte CEO Bun Kwai. Das Engagement reflektiere den Anspruch, die digitale Ökonomie stärker mit realen Anwendungen zu verbinden.

    Der Aktienkurs von QMMM, der am Vortag bei 11,27 US-Dollar geschlossen hatte, schnellte in der Spitze bis auf 303,00 US-Dollar hoch, bevor er wieder etwas zurückfiel und schließlich bei 207 US-Dollar schloss. Das entspricht immer noch einem Plus von 1.736 Prozent gegenüber dem Tagesstart.

    Tipp aus der RedaktionLondon, NYSE oder NASDAQ: Über SMARTBROKER+ handeln Sie direkt an 29 Handelsplätzen und können somit attraktiven Spreads und einer größeren Titelauswahl profitieren. Entdecken Sie jetzt die Trading-Welt von SMARTBROKER+.

     

    Allerdings wirft die Ankündigung Fragen auf. Ein SEC-Filing zeigt, dass QMMM zum Ende des letzten Geschäftsjahres am 30. September 2024 lediglich knapp 498.000 US-Dollar an liquiden Mitteln hielt – bei einem Nettoverlust von rund 1,58 Millionen US-Dollar. Wie das Unternehmen die angekündigten 100 Millionen US-Dollar tatsächlich aufbringen will, bleibt offen. Eine Stellungnahme blieb bislang aus.

    Neben der Krypto-Treasury plant QMMM den Ausbau seiner Plattformen mit Blockchain- und KI-Technologien. Ziel sei es, Investoren beim Portfoliomanagement und beim Aufbau von DAO-Strukturen zu unterstützen sowie Metaverse-Erfahrungen zu verbessern.

    Die Euphorie am Markt kühlte allerdings schnell ab: Aktuell korrigiert der Kurs außerbörslich um mehr als 56 Prozent auf knapp 90,00 US-Dollar. Anleger dürften die Finanzierungsfrage im Blick behalten – und sich fragen, ob QMMM seine ambitionierten Pläne tatsächlich stemmen kann.

    Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion


    Reports
    Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
    Diese 4 Aktien stehen vor dem Rebound!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurIngo Kolf
    6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    +2.500% an einem Tag Digitalwerber kündigt Krypto-Treasury über $100 Millionen an – Kurs explodiert QMMM-Aktie explodiert mit einem Kurssprung von zeitweise mehr als 2.500 Prozent – doch Zweifel an Finanzierung bleiben