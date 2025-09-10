QMMM kündigt Krypto-Treasury über $100 Millionen an – Kurs explodiert

Laut Mitteilung will QMMM in einem ersten Schritt Bitcoin , Ethereum und Solana in die neue Treasury aufnehmen. Darüber hinaus sollen Investitionen in "hochwertige Kryptowährungs-Assets mit langfristigem Wachstumspotenzial" sowie in Web3-Infrastruktur und ausgewählte globale Aktien folgen.

Die Aktie von QMMM Holdings , einem an der US-Techbörse Nasdaq notierten Digitalwerber, sorgte am Dienstag für einen der spektakulärsten Kurssprünge des Jahres. Nachdem das Unternehmen den Aufbau einer digitalen Treasury im Volumen von zunächst 100 Millionen US-Dollar bekanntgegeben hatte, schoss der Kurs zeitweise um über 2.500 Prozent nach oben.

"Die weltweite Akzeptanz von digitalen Assets und Blockchain-Technologie beschleunigt sich in beispiellosem Tempo", erklärte CEO Bun Kwai. Das Engagement reflektiere den Anspruch, die digitale Ökonomie stärker mit realen Anwendungen zu verbinden.

Der Aktienkurs von QMMM, der am Vortag bei 11,27 US-Dollar geschlossen hatte, schnellte in der Spitze bis auf 303,00 US-Dollar hoch, bevor er wieder etwas zurückfiel und schließlich bei 207 US-Dollar schloss. Das entspricht immer noch einem Plus von 1.736 Prozent gegenüber dem Tagesstart.

Allerdings wirft die Ankündigung Fragen auf. Ein SEC-Filing zeigt, dass QMMM zum Ende des letzten Geschäftsjahres am 30. September 2024 lediglich knapp 498.000 US-Dollar an liquiden Mitteln hielt – bei einem Nettoverlust von rund 1,58 Millionen US-Dollar. Wie das Unternehmen die angekündigten 100 Millionen US-Dollar tatsächlich aufbringen will, bleibt offen. Eine Stellungnahme blieb bislang aus.

Neben der Krypto-Treasury plant QMMM den Ausbau seiner Plattformen mit Blockchain- und KI-Technologien. Ziel sei es, Investoren beim Portfoliomanagement und beim Aufbau von DAO-Strukturen zu unterstützen sowie Metaverse-Erfahrungen zu verbessern.

Die Euphorie am Markt kühlte allerdings schnell ab: Aktuell korrigiert der Kurs außerbörslich um mehr als 56 Prozent auf knapp 90,00 US-Dollar. Anleger dürften die Finanzierungsfrage im Blick behalten – und sich fragen, ob QMMM seine ambitionierten Pläne tatsächlich stemmen kann.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion