Tradewind Finance feiert 25-jähriges Jubiläum
Mönchengladbach, Deutschland (ots/PRNewswire) - Tradewind Finance, ein
internationaler Anbieter von Handelsfinanzierungen, freut sich, in diesem Jahr
sein 25-jähriges Jubiläum zu feiern. Dieses Jubiläum würdigt ein
Vierteljahrhundert, in denen Exporteuren, Importeuren, Herstellern und weiteren
Kunden innovative Liquiditätslösungen geboten wurden, um Wachstum und Erfolg zu
ermöglichen.
Tradewind wurde im Jahr 2000 in Deutschland gegründet mit der Mission,
Lieferanten bei der Überbrückung von Liquiditätsengpässen zu unterstützen und
sie mit den nötigen Werkzeugen für einen sicheren Handel auszustatten.
Ursprünglich begann das Unternehmen mit der Bereitstellung von
Forderungsfinanzierungen für Textillieferanten in der Türkei, die an europäische
Importeure verkauften. Bis heute sorgt Tradewind durch den Ankauf von Rechnungen
dafür, dass Kunden schneller über ihr Kapital verfügen können und die Wartezeit
auf lange Zahlungsfristen entfällt.
Betrachten wir die Gegenwart: Das Unternehmen entwickelt heute maßgeschneiderte
Handelsfinanzierungen für Firmen weltweit, die in über 20 Branchen tätig sind
und den internationalen Handel maßgeblich unterstützen.
"Diese vergangenen 25 Jahre waren nur dank unserer engagierten Teams und
geschätzten Kunden möglich, die einige der innovativsten Produkte der Welt
herstellen, vertreiben und vermarkten", sagt Ansgar Hütten, Executive Director
bei Tradewind, anlässlich des silbernen Jubiläums des Unternehmens.
"Wir sind wirklich stolz auf das, was wir als Unternehmen erreicht haben, und
auf den Erfolg unserer Kunden, die unsere Lösungen genutzt haben, um in neue
Märkte zu expandieren, neue Produkte auf den Markt zu bringen, ihre
Lieferkettenbeziehungen zu stärken und vieles mehr."
In den vergangenen 25 Jahren hat Tradewind Niederlassungen auf vier Kontinenten
aufgebaut und damit seinen praxisnahen Ansatz bekräftigt, Unternehmen dort zu
unterstützen, wo sie tätig sind. Die heutige Mission von Tradewind entspricht
derselben wie bei der Gründung: Das Unternehmen vereint Finanzierung,
Forderungsausfallschutz und Inkassodienstleistungen in einer umfassenden
Handelsfinanzierungslösung - mit dem Ziel, das Umlaufvermögen zu stärken,
Risiken zu minimieren und einen sicheren grenzüberschreitenden Handel zu
ermöglichen.
Durch Finanzkrisen, Covid-19, geopolitische Unsicherheiten, veränderte
Handelspolitiken und weitere Störungen in den Lieferketten hinweg, hat Tradewind
seine Kunden stets mit verlässlicher Liquidität unterstützt - damit deren
Unternehmen sowohl in guten Zeiten als auch in herausfordernden Phasen
erfolgreich bleiben konnten.
"Dank sorgfältiger Finanzplanung und Teams, die sich in erster Linie auf die
Bedürfnisse unserer Kunden konzentrieren, kann Tradewind auf 25 Jahre Erfolg
zurückblicken - und gleichzeitig zuversichtlich in die nächsten 25 Jahre
blicken, in denen wir weiterhin positiven Einfluss nehmen werden - für unsere
Kunden, für uns selbst und für den internationalen Handel insgesamt", sagt René
Pastor, CEO für Amerika und Europa.
Pressekontakt:
