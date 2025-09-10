Tradewind Finance feiert 25-jähriges Jubiläum

Mönchengladbach, Deutschland (ots/PRNewswire) - Tradewind Finance, ein

internationaler Anbieter von Handelsfinanzierungen, freut sich, in diesem Jahr

sein 25-jähriges Jubiläum zu feiern. Dieses Jubiläum würdigt ein

Vierteljahrhundert, in denen Exporteuren, Importeuren, Herstellern und weiteren

Kunden innovative Liquiditätslösungen geboten wurden, um Wachstum und Erfolg zu

ermöglichen.



Tradewind wurde im Jahr 2000 in Deutschland gegründet mit der Mission,

Lieferanten bei der Überbrückung von Liquiditätsengpässen zu unterstützen und

sie mit den nötigen Werkzeugen für einen sicheren Handel auszustatten.

Ursprünglich begann das Unternehmen mit der Bereitstellung von

Forderungsfinanzierungen für Textillieferanten in der Türkei, die an europäische

Importeure verkauften. Bis heute sorgt Tradewind durch den Ankauf von Rechnungen

dafür, dass Kunden schneller über ihr Kapital verfügen können und die Wartezeit

auf lange Zahlungsfristen entfällt.





Betrachten wir die Gegenwart: Das Unternehmen entwickelt heute maßgeschneiderte

Handelsfinanzierungen für Firmen weltweit, die in über 20 Branchen tätig sind

und den internationalen Handel maßgeblich unterstützen.



"Diese vergangenen 25 Jahre waren nur dank unserer engagierten Teams und

geschätzten Kunden möglich, die einige der innovativsten Produkte der Welt

herstellen, vertreiben und vermarkten", sagt Ansgar Hütten, Executive Director

bei Tradewind, anlässlich des silbernen Jubiläums des Unternehmens.



"Wir sind wirklich stolz auf das, was wir als Unternehmen erreicht haben, und

auf den Erfolg unserer Kunden, die unsere Lösungen genutzt haben, um in neue

Märkte zu expandieren, neue Produkte auf den Markt zu bringen, ihre

Lieferkettenbeziehungen zu stärken und vieles mehr."



In den vergangenen 25 Jahren hat Tradewind Niederlassungen auf vier Kontinenten

aufgebaut und damit seinen praxisnahen Ansatz bekräftigt, Unternehmen dort zu

unterstützen, wo sie tätig sind. Die heutige Mission von Tradewind entspricht

derselben wie bei der Gründung: Das Unternehmen vereint Finanzierung,

Forderungsausfallschutz und Inkassodienstleistungen in einer umfassenden

Handelsfinanzierungslösung - mit dem Ziel, das Umlaufvermögen zu stärken,

Risiken zu minimieren und einen sicheren grenzüberschreitenden Handel zu

ermöglichen.



Durch Finanzkrisen, Covid-19, geopolitische Unsicherheiten, veränderte

Handelspolitiken und weitere Störungen in den Lieferketten hinweg, hat Tradewind

seine Kunden stets mit verlässlicher Liquidität unterstützt - damit deren

Unternehmen sowohl in guten Zeiten als auch in herausfordernden Phasen

erfolgreich bleiben konnten.



"Dank sorgfältiger Finanzplanung und Teams, die sich in erster Linie auf die

Bedürfnisse unserer Kunden konzentrieren, kann Tradewind auf 25 Jahre Erfolg

zurückblicken - und gleichzeitig zuversichtlich in die nächsten 25 Jahre

blicken, in denen wir weiterhin positiven Einfluss nehmen werden - für unsere

Kunden, für uns selbst und für den internationalen Handel insgesamt", sagt René

Pastor, CEO für Amerika und Europa.



