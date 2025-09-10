Tradewind Finance feiert 25-jähriges Jubiläum

    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Mönchengladbach, Deutschland (ots/PRNewswire) - Tradewind Finance, ein
    internationaler Anbieter von Handelsfinanzierungen, freut sich, in diesem Jahr
    sein 25-jähriges Jubiläum zu feiern. Dieses Jubiläum würdigt ein
    Vierteljahrhundert, in denen Exporteuren, Importeuren, Herstellern und weiteren
    Kunden innovative Liquiditätslösungen geboten wurden, um Wachstum und Erfolg zu
    ermöglichen.

    Tradewind wurde im Jahr 2000 in Deutschland gegründet mit der Mission,
    Lieferanten bei der Überbrückung von Liquiditätsengpässen zu unterstützen und
    sie mit den nötigen Werkzeugen für einen sicheren Handel auszustatten.
    Ursprünglich begann das Unternehmen mit der Bereitstellung von
    Forderungsfinanzierungen für Textillieferanten in der Türkei, die an europäische
    Importeure verkauften. Bis heute sorgt Tradewind durch den Ankauf von Rechnungen
    dafür, dass Kunden schneller über ihr Kapital verfügen können und die Wartezeit
    auf lange Zahlungsfristen entfällt.

    Betrachten wir die Gegenwart: Das Unternehmen entwickelt heute maßgeschneiderte
    Handelsfinanzierungen für Firmen weltweit, die in über 20 Branchen tätig sind
    und den internationalen Handel maßgeblich unterstützen.

    "Diese vergangenen 25 Jahre waren nur dank unserer engagierten Teams und
    geschätzten Kunden möglich, die einige der innovativsten Produkte der Welt
    herstellen, vertreiben und vermarkten", sagt Ansgar Hütten, Executive Director
    bei Tradewind, anlässlich des silbernen Jubiläums des Unternehmens.

    "Wir sind wirklich stolz auf das, was wir als Unternehmen erreicht haben, und
    auf den Erfolg unserer Kunden, die unsere Lösungen genutzt haben, um in neue
    Märkte zu expandieren, neue Produkte auf den Markt zu bringen, ihre
    Lieferkettenbeziehungen zu stärken und vieles mehr."

    In den vergangenen 25 Jahren hat Tradewind Niederlassungen auf vier Kontinenten
    aufgebaut und damit seinen praxisnahen Ansatz bekräftigt, Unternehmen dort zu
    unterstützen, wo sie tätig sind. Die heutige Mission von Tradewind entspricht
    derselben wie bei der Gründung: Das Unternehmen vereint Finanzierung,
    Forderungsausfallschutz und Inkassodienstleistungen in einer umfassenden
    Handelsfinanzierungslösung - mit dem Ziel, das Umlaufvermögen zu stärken,
    Risiken zu minimieren und einen sicheren grenzüberschreitenden Handel zu
    ermöglichen.

    Durch Finanzkrisen, Covid-19, geopolitische Unsicherheiten, veränderte
    Handelspolitiken und weitere Störungen in den Lieferketten hinweg, hat Tradewind
    seine Kunden stets mit verlässlicher Liquidität unterstützt - damit deren
    Unternehmen sowohl in guten Zeiten als auch in herausfordernden Phasen
    erfolgreich bleiben konnten.

    "Dank sorgfältiger Finanzplanung und Teams, die sich in erster Linie auf die
    Bedürfnisse unserer Kunden konzentrieren, kann Tradewind auf 25 Jahre Erfolg
    zurückblicken - und gleichzeitig zuversichtlich in die nächsten 25 Jahre
    blicken, in denen wir weiterhin positiven Einfluss nehmen werden - für unsere
    Kunden, für uns selbst und für den internationalen Handel insgesamt", sagt René
    Pastor, CEO für Amerika und Europa.

