Synopsys Aktie mit Kurseinbruch - 10.09.2025

Die Synopsys Aktie notiert aktuell bei 414,38€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -6,39 % nachgegeben, was einem Verlust von -28,28 € entspricht. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Synopsys ist ein führender Anbieter von EDA-Software und Sicherheitslösungen für die Halbleiterindustrie, mit starker Marktstellung und Konkurrenz durch Cadence und Mentor Graphics.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Synopsys Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -4,17 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Synopsys Aktie damit um -18,21 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -21,90 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Synopsys auf -11,52 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,32 % geändert.

Synopsys Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -18,21 % 1 Monat -21,90 % 3 Monate -4,17 % 1 Jahr -1,88 %

Informationen zur Synopsys Aktie

Es gibt 185 Mio. Synopsys Aktien. Damit ist das Unternehmen 76,61 Mrd.EUR wert.

Synopsys Aktie jetzt kaufen?

Ob die Synopsys Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Synopsys Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.