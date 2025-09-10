Critical Infrastructure Technologies Ltd. und Babcock International Group unterzeichnen Absichtserklärung (MOU)

Vancouver, BC – 10. September 2025 / IRW-Press / Critical Infrastructure Technologies Ltd. (CSE: CTTT) (FWB: X9V) („CiTech“ oder das „Unternehmen“), ein führender Entwickler von autonomen Mobilfunkplattformen mit hoher Kapazität, freut sich bekannt zu geben, dass es eine Absichtserklärung mit der Babcock International Group („Babcock“) unterzeichnet hat, um gemeinsam eine schnell einsetzbare Plattform zu entwickeln und zu errichten, die 5G-Kommunikation, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (ISR) sowie Fähigkeiten zur Drohnenabwehr für die ukrainischen Streitkräfte integriert.

Das Abkommen, das auf der DSEI- (Defence and Security Equipment International)-Messe in London unterzeichnet wurde, sieht vor, dass beide Unternehmen exklusiv an der Anfrage des ukrainischen Verteidigungsministeriums zur Lieferung von 50 Nexus-20-Plattformen von CiTech zusammenarbeiten.

Ein neuer Standard für den schnellen Einsatz

Die Lösung wird in einem 20-Fuß-Containerformat geliefert, das per Lkw transportiert werden kann. Nach dem Einsatz wird das System

- 5G-Kommunikation, Drohnenabwehr und ISR-Fähigkeiten bereitstellen;

- sich selbst entladen und sich an abschüssiges oder unebenes Gelände anpassen;

- einen 20 m hohen, zyklonsicheren Turm nutzen, um missionskritische Operationen zu unterstützen.

Darüber hinaus enthält die Absichtserklärung Pläne zur Erforschung der Entwicklung eines Nexus 20-Montagezentrums in Osteuropa und weiterer Möglichkeiten entlang der Ostflanke der NATO.

Erklärungen der Unternehmensleitung

Mark Goldsack, International Director von Babcock, sagte:

„Wir stehen fest zu unserem Bestreben, die Ukraine zu unterstützen, und durch diese neue Partnerschaft mit CiTech können wir schnell einsetzbare Kommunikations-, Drohnenabwehr- und ISR-Fähigkeiten bereitstellen und unsere Präsenz in Osteuropa mit einem speziellen Montagezentrum erweitern.“

Brenton Scott, CEO von CiTech, fügte hinzu:

„Als australisches KMU der Verteidigungsindustrie ebnet die Partnerschaft mit Babcock International den Weg für eine rasche Skalierung der Nexus 20 in der Ukraine und Osteuropa. Dies ist kein einmaliger Einsatz, sondern der Beginn einer regionalen Expansion, die die Nexus 20 von CiTech als Referenzsystem an der Ostflanke der NATO positioniert.“