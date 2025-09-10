Barclays startet EssilorLuxottica mit 'Overweight'; Ziel 305 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur EssilorLuxottica Aktie

Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,65 % und einem Kurs von 270,1 auf Tradegate (10. September 2025, 09:37 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der EssilorLuxottica Aktie um +1,75 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,99 %.

Die Marktkapitalisierung von EssilorLuxottica bezifferte sich zuletzt auf 124,12 Mrd..

EssilorLuxottica zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,9500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5800 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 264,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 240,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 305,00EUR was eine Bandbreite von -10,18 %/+14,15 % bedeutet.