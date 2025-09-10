ANALYSE-FLASH
Barclays startet EssilorLuxottica mit 'Overweight'; Ziel 305 Euro
- Barclays bewertet EssilorLuxottica mit "Overweight"
- Kursziel von 305 Euro für die Aktien festgelegt
- Wachstumspotenzial in Gesundheit und Luxussegmenten
LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Bewertung der Aktien von EssilorLuxottica beim Kursziel von 305 Euro mit "Overweight" aufgenommen. Der Augenoptikkonzern stehe am Schnittpunkt zwischen dem Gesundheitssegment und der Luxusbranche, schrieb Hassan Al-Wakeel am Dienstag in seiner Empfehlung. Die Franzosen böten aufregendes Wachstum dank ihrer Gläser, Wearables und des MedTech-Bereichs. Sie verdienten eine Bewertungsprämie gegenüber der Konkurrenz./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 13:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 15:45 / GMT
Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,65 % und einem Kurs von 270,1 auf Tradegate (10. September 2025, 09:37 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der EssilorLuxottica Aktie um +1,75 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,99 %.
Die Marktkapitalisierung von EssilorLuxottica bezifferte sich zuletzt auf 124,12 Mrd..
EssilorLuxottica zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,9500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5800 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 264,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 240,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 305,00EUR was eine Bandbreite von -10,18 %/+14,15 % bedeutet.
