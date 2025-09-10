    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsApple AktievorwärtsNachrichten zu Apple

    "Größter Sprung aller Zeiten"

    Apple enthüllt iPhone Air, aber reicht das für den Mega-Hype?

    Apple hat am Dienstagabend seine neueste Smartphone-Generation präsentiert. Neben dem iPhone 17 brachte der Konzern auch das besonders schlanke iPhone Air auf die Bühne – das dünnste Modell in der Firmengeschichte.

    "Größter Sprung aller Zeiten" - Apple enthüllt iPhone Air, aber reicht das für den Mega-Hype?
    "Design war schon immer von grundlegender Bedeutung für unser Selbstverständnis und unsere Arbeit", sagte Apple-Chef Tim Cook bei der Vorstellung. Mit der neuen Reihe mache der Konzern "den größten Sprung aller Zeiten".

    Das iPhone 17 bietet ein 6,3-Zoll-Display mit 120-Hertz-Bildwiederholfrequenz und ProMotion-Technologie. Es ist in den Farben Lavendel, Nebelblau, Schwarz und Salbei erhältlich. Im Inneren arbeitet der neue A19-Chip, ein 3-Nanometer-Silizium mit einer 6-Kern-CPU, 5-Kern-GPU und einer verbesserten Neural Engine. Die Kameraausstattung umfasst ein 48-Megapixel-Dual-Fusion-System, ergänzt um Tele-, Ultraweitwinkel- und Makrolinsen. Der Einstiegspreis liegt bei 799 US-Dollar, Vorbestellungen starten am 12. September, der Verkauf am 19. September.

    Für Aufsehen sorgte das iPhone Air, das nur 5,6 Millimeter dünn ist. "Das iPhone Air ist robuster als jedes andere iPhone zuvor", erklärte Apple-Manager John Ternus. Das 6,5-Zoll-Gerät besteht aus Titan, kommt in vier Farben und wird vom A19 Pro-Chip angetrieben. Es verfügt über verbesserte KI-Funktionen, ein neues 48-Megapixel-Kamerasystem und eine innovative Videooption, die gleichzeitige Aufnahmen mit Front- und Rückkamera ermöglicht. Der Preis startet bei 999 US-Dollar.

    Auch die Premiumvarianten iPhone 17 Pro und Pro Max erhielten ein umfassendes Update. Laut Cook wurden sie "von Grund auf neu entwickelt". Sie kommen mit einem neuen Kühlsystem, größeren Sensoren und einem Kamerasetup mit 8-fachem optischem Zoom. Preise: ab 1.099 US-Dollar für das Pro und ab 1.199 US-Dollar für das Pro Max.

    Alle Modelle sind ab dem 12. September vorbestellbar und ab dem 19. September im Handel.

    Anleger und Fans hatten sich wohl mehr von der neuen iPhone-Reihe versprochen. Die Aktie gibt nach:

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,02 % und einem Kurs von 200,2EUR auf Tradegate (10. September 2025, 10:00 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    wallstreetONLINE Redaktion
    Verfasst von Nicolas Ebert
