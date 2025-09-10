    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlibaba Group AktievorwärtsNachrichten zu Alibaba Group

    Lukrativer Markt im Visier

    861 Aufrufe 861 0 Kommentare 0 Kommentare

    Alibaba attackiert Meituan: KI-Rankings sollen Local-Services-Markt aufmischen

    Der E-Commerce-Riese updated seine Karten-App Amap und will im Bereich der auf KI-Algorithmen basierten Rankings künftig eine noch größere Rolle spielen. Das Kursziel für die Aktie steigt auf von 165 auf 178 US-Dollar.

    Für Sie zusammengefasst
    Lukrativer Markt im Visier - Alibaba attackiert Meituan: KI-Rankings sollen Local-Services-Markt aufmischen
    Foto: Alibaba - Alibaba

    Alibabas neue Amap-Funktion "Street Stars" ist mehr als nur ein Update einer Karten-App – sie hat das Potenzial, die Aktie langfristig positiv zu beeinflussen. Ein neuer, lukrativer Markt wird adressiert, in dem Alibaba gegen etablierte Rivalen antritt.

    Mit Restaurant-, Hotel- und Freizeit-Rankings steigt Alibaba in das Segment ein, das bislang von Meituans Dianping-App dominiert wird. Dieser Markt geht weit über den der Navigation hinaus: Auch lokale Empfehlungen und Buchungen, die Integration von Coupons und Rabatten und Lifestyle-Services zählen zu den Bereichen. Alibabas Reichweite wird damit von klassischem Online-Handel hin zu Konsumerlebnissen erweitert. Kunden können enger gebunden und zusätzliche Monetarisierungsmöglichkeiten werden eröffnet.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Baidu.Com Inc ADRs!
    Long
    104,74€
    Basispreis
    0,27
    Ask
    × 14,64
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    118,45€
    Basispreis
    1,02
    Ask
    × 14,20
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Erweiterung macht Amap für seine 170 Millionen täglich aktiven Nutzer zur Plattform für Konsumentscheidungen. Ein weiterer Vorteil: Der Cross-Selling-Effekt greift und Nutzer können leichter in Alibabas weitere Dienste wie Ele.me und Alipay eingebunden werden.

    Alibaba Group

    -2,07 %
    +7,81 %
    +23,06 %
    +19,59 %
    +66,67 %
    +39,41 %
    -45,38 %
    +122,77 %
    +68,96 %
    ISIN:US01609W1027WKN:A117ME

    Außerdem können neue Kundendaten generiert werden. Durch KI-basierte Auswertungen entsteht ein Datenschatz, der zielgerichtetes Marketing ermöglicht. Alibaba macht sich damit weniger vom E-Commerce abhängig und erschließt neue Umsatzquellen. Mit dem Update setzt Alibaba außerdem ein Ausrufezeichen an die Konkurrenz von Meituan und Baidu. Der Markt der Lifestyle- und Lokaldienste wird noch mehr erschlossen.

    Tipp aus der RedaktionLondon, NYSE oder NASDAQ: Über SMARTBROKER+ handeln Sie direkt an 29 Handelsplätzen und können somit attraktiven Spreads und einer größeren Titelauswahl profitieren. SMARTBROKER+ bietet Ihnen eine breite Produktauswahl zu günstigen Konditionen, um sich in jeder Börsenphase gut zu positionieren.

     

    Die Rankings von Alibabas Amap basieren auf KI-Algorithmen: KI-Modelle berechnen auf Basis von datenbasiertem Scoring ein dynamisches Ranking. Zudem ermöglicht die KI Personalisierung, Betrugserkennung und kontextbezogene Vorschläge. Die Rankings sind nicht wie bei einer Bewertungsseite statisch, sondern durch KI-gestützte Datenanalyse, Personalisierung und Qualitätsfilter in Echtzeit erstellt. 

    Das Kursziel für die Alibaba-Aktie erhöhte Jefferies von 165,00 auf 178,00 US-Dollar und behielt die Kaufempfehlung für den chinesischen E-Commerce-Riesen bei. Die Investmentfirma verwies dabei auf die Erwartung einer starken Umsetzung des Cloud-Geschäfts und auf die One-Stop-Consumption-Plattform von Alibaba.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion 


    Reports
    Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
    Diese 4 Aktien stehen vor dem Rebound!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Lukrativer Markt im Visier Alibaba attackiert Meituan: KI-Rankings sollen Local-Services-Markt aufmischen Der E-Commerce-Riese updated seine Karten-App Amap und will im Bereich der auf KI-Algorithmen basierten Rankings künftig eine noch größere Rolle spielen. Das Kursziel für die Aktie steigt auf von 165 auf 178 US-Dollar.