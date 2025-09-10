Alibaba attackiert Meituan: KI-Rankings sollen Local-Services-Markt aufmischen

Mit Restaurant-, Hotel- und Freizeit-Rankings steigt Alibaba in das Segment ein, das bislang von Meituans Dianping-App dominiert wird. Dieser Markt geht weit über den der Navigation hinaus: Auch lokale Empfehlungen und Buchungen, die Integration von Coupons und Rabatten und Lifestyle-Services zählen zu den Bereichen. Alibabas Reichweite wird damit von klassischem Online-Handel hin zu Konsumerlebnissen erweitert. Kunden können enger gebunden und zusätzliche Monetarisierungsmöglichkeiten werden eröffnet.

Alibabas neue Amap-Funktion "Street Stars" ist mehr als nur ein Update einer Karten-App – sie hat das Potenzial, die Aktie langfristig positiv zu beeinflussen. Ein neuer, lukrativer Markt wird adressiert, in dem Alibaba gegen etablierte Rivalen antritt.

Die Erweiterung macht Amap für seine 170 Millionen täglich aktiven Nutzer zur Plattform für Konsumentscheidungen. Ein weiterer Vorteil: Der Cross-Selling-Effekt greift und Nutzer können leichter in Alibabas weitere Dienste wie Ele.me und Alipay eingebunden werden.

Außerdem können neue Kundendaten generiert werden. Durch KI-basierte Auswertungen entsteht ein Datenschatz, der zielgerichtetes Marketing ermöglicht. Alibaba macht sich damit weniger vom E-Commerce abhängig und erschließt neue Umsatzquellen. Mit dem Update setzt Alibaba außerdem ein Ausrufezeichen an die Konkurrenz von Meituan und Baidu. Der Markt der Lifestyle- und Lokaldienste wird noch mehr erschlossen.

Die Rankings von Alibabas Amap basieren auf KI-Algorithmen: KI-Modelle berechnen auf Basis von datenbasiertem Scoring ein dynamisches Ranking. Zudem ermöglicht die KI Personalisierung, Betrugserkennung und kontextbezogene Vorschläge. Die Rankings sind nicht wie bei einer Bewertungsseite statisch, sondern durch KI-gestützte Datenanalyse, Personalisierung und Qualitätsfilter in Echtzeit erstellt.

Das Kursziel für die Alibaba-Aktie erhöhte Jefferies von 165,00 auf 178,00 US-Dollar und behielt die Kaufempfehlung für den chinesischen E-Commerce-Riesen bei. Die Investmentfirma verwies dabei auf die Erwartung einer starken Umsetzung des Cloud-Geschäfts und auf die One-Stop-Consumption-Plattform von Alibaba.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion