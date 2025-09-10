Oracle Aktie verzeichnet Tagesgewinn - 10.09.2025

Mit einer Performance von +29,35 % konnte die Oracle Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Oracle ist ein globaler Technologiekonzern, der sich auf Datenbanklösungen und Cloud-Dienste spezialisiert hat. Mit Produkten wie Oracle Database und Oracle Cloud Infrastructure bedient es große Unternehmen weltweit. Hauptkonkurrenten sind Microsoft, AWS und IBM. Oracle zeichnet sich durch die Integration von Datenbank- und Cloud-Lösungen sowie ein breites Softwareportfolio aus.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Oracle einen Gewinn von +74,50 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +39,34 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +25,48 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Oracle auf +67,50 %.

Oracle Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +39,34 % 1 Monat +25,48 % 3 Monate +74,50 % 1 Jahr +96,04 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Oracle Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die aktuelle Kursentwicklung der Oracle Aktie, die nach positiven Wachstumsprognosen im Cloud-Bereich stark angestiegen ist. Trotz stagnierender Gewinne zeigen sich Anleger optimistisch, während einige Skepsis über die Erfüllung der Erwartungen äußern. Die Marktreaktion ist überwiegend positiv, und institutionelle Investoren scheinen eine bedeutende Rolle zu spielen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Oracle eingestellt.

Informationen zur Oracle Aktie

Es gibt 3 Mrd. Oracle Aktien. Damit ist das Unternehmen 752,49 Mrd. wert.

Der Dax bleibt auf Schaukelkurs: Nach dem schwächeren Vortag ist es zur Wochenmitte mit den Kursen wieder aufwärts gegangen. Für gute Stimmung sorgen am Mittwoch starke Geschäftszahlen des Software-Konzerns Oracle vom Vorabend. Der deutsche …

Gestützt von positiven Vorgaben der Wall Street haben die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost zur Wochenmitte zugelegt. Hoffnungen auf eine baldige US-Zinssenkung zur Eindämmung des Beschäftigungsrückgangs in den Vereinigten Staaten hätten die …

Starke Geschäftszahlen von Oracle und ein gewaltiger Kurssprung der Aktien am Vorabend dürften am Mittwoch auch bei SAP und Siemens Energy gut ankommen. Im vorbörslichen Handel auf Tradegate gewannen SAP 2,5 Prozent und Siemens Energy 1,8 …

Oracle Aktie jetzt kaufen?

Ob die Oracle Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Oracle Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.