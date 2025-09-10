Siemens Energy Aktie steigt - 10.09.2025

Die Siemens Energy Aktie konnte bisher um +2,43 % auf 93,42€ zulegen. Das sind +2,22 € mehr als am letzten Handelstag. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Siemens Energy ist ein global führendes Unternehmen im Energiesektor, spezialisiert auf nachhaltige Energieinfrastrukturen. Es bietet Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren und Windkraftlösungen an. Mit starker Marktpräsenz konkurriert es mit General Electric und Mitsubishi Power. Siemens Energy punktet durch technologische Innovation und Engagement für die Energiewende.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Siemens Energy einen Gewinn von +6,34 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Siemens Energy Aktie damit um +9,11 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,39 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +83,15 % gewonnen.

Siemens Energy Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +9,11 % 1 Monat -4,39 % 3 Monate +6,34 % 1 Jahr +273,30 %

Informationen zur Siemens Energy Aktie

Es gibt 799 Mio. Siemens Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 75,12 Mrd. wert.

Der Dax bleibt auf Schaukelkurs: Nach dem schwächeren Vortag ist es zur Wochenmitte mit den Kursen wieder aufwärts gegangen. Für gute Stimmung sorgen am Mittwoch starke Geschäftszahlen des Software-Konzerns Oracle vom Vorabend. Der deutsche …

Starke Geschäftszahlen von Oracle und ein gewaltiger Kurssprung der Aktien am Vorabend dürften am Mittwoch auch bei SAP und Siemens Energy gut ankommen. Im vorbörslichen Handel auf Tradegate gewannen SAP 2,5 Prozent und Siemens Energy 1,8 …

Siemens Energy Aktie jetzt kaufen?

Ob die Siemens Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Siemens Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.