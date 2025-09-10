    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSAP AktievorwärtsNachrichten zu SAP

    SAP Aktie gut behauptet +2,18 % - 10.09.2025

    Am 10.09.2025 ist die SAP Aktie, bisher, um +2,18 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der SAP Aktie.

    Besonders beachtet! - SAP Aktie gut behauptet +2,18 % - 10.09.2025
    Foto: Uwe Anspach - dpa

    SAP ist ein globaler Marktführer in Unternehmenssoftware, bekannt für seine ERP-Lösungen wie SAP S/4HANA. Es unterstützt Unternehmen bei der Optimierung ihrer Geschäftsprozesse. Hauptkonkurrenten sind Oracle, Microsoft und Salesforce. SAPs Stärke liegt in integrierten Lösungen und einer starken Marktpräsenz in der DACH-Region.

    SAP Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 10.09.2025

    Die SAP Aktie konnte bisher um +2,18 % auf 236,60 zulegen. Das sind +5,05  mehr als am letzten Handelstag. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von SAP in den letzten drei Monaten Verluste von -11,61 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die SAP Aktie damit um +3,41 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,86 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +0,21 % gewonnen.

    SAP Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,41 %
    1 Monat -5,86 %
    3 Monate -11,61 %
    1 Jahr +20,87 %

    Informationen zur SAP Aktie

    Es gibt 1 Mrd. SAP Aktien. Damit ist das Unternehmen 288,45 Mrd. wert.

    Oracle sorgt für gute Stimmung


    Der Dax bleibt auf Schaukelkurs: Nach dem schwächeren Vortag ist es zur Wochenmitte mit den Kursen wieder aufwärts gegangen. Für gute Stimmung sorgen am Mittwoch starke Geschäftszahlen des Software-Konzerns Oracle vom Vorabend. Der deutsche …

    SAP und Siemens Energy profitieren von Orcale und KI-Hype


    Starke Geschäftszahlen von Oracle und ein gewaltiger Kurssprung der Aktien am Vorabend dürften am Mittwoch auch bei SAP und Siemens Energy gut ankommen. Im vorbörslichen Handel auf Tradegate gewannen SAP 2,5 Prozent und Siemens Energy 1,8 …

    Oracle sorgt für gute Stimmung


    Der Dax bleibt auf Schaukelkurs: Nach dem schwächeren Vortag dürfte es zur Wochenmitte wieder aufwärts gehen. Für gute Stimmung sorgen am Mittwoch starke Geschäftszahlen des Software-Konzerns Oracle vom Vorabend. Der X-Dax signalisierte für den …

    SAP Aktie jetzt kaufen?


    Ob die SAP Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SAP Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    SAP

    +1,49 %
    +3,41 %
    -5,86 %
    -11,61 %
    +20,87 %
    +170,71 %
    +70,98 %
    +305,67 %
    +1.468.650,00 %
    ISIN:DE0007164600WKN:716460



