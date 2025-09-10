    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTilray Brands AktievorwärtsNachrichten zu Tilray Brands

    Besonders beachtet!

    Tilray Brands Aktie schwach im Handel - 10.09.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Tilray Brands Aktie bisher Verluste von -2,31 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Tilray Brands Aktie.

    Foto: adobe.stock.com

    Tilray Brands ist ein führender Cannabisproduzent mit einem breiten Produktportfolio und starker internationaler Präsenz. Hauptkonkurrenten sind Canopy Growth und Aurora Cannabis. Tilray punktet mit strategischen Partnerschaften und einer diversifizierten Produktpalette.

    Tilray Brands Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 10.09.2025

    Einen schwachen Börsentag erlebt die Tilray Brands Aktie. Sie fällt um -2,31 % auf 0,9556. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Tilray Brands-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +169,98 % zu Buche.

    Allein seit letzter Woche ist die Tilray Brands Aktie damit um -9,44 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +49,59 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -26,03 % verloren.

    Tilray Brands Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -9,44 %
    1 Monat +49,59 %
    3 Monate +169,98 %
    1 Jahr -38,25 %

    wallstreetONLINE-Community zur Tilray Brands Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der Tilray Brands Aktie. Anleger spekulieren über mögliche Rückgänge auf 0,70 Euro und diskutieren Korrekturbewegungen bis 1,30 Euro. Die Unsicherheit in der Cannabisindustrie und die bevorstehenden Reformen sorgen für Skepsis, während technische Analysen als wenig hilfreich angesehen werden.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Tilray Brands eingestellt.

    Informationen zur Tilray Brands Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Tilray Brands Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,05 Mrd. wert.

    Ob die Tilray Brands Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Tilray Brands Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Tilray Brands

    -0,02 %
    -9,44 %
    +49,59 %
    +169,98 %
    -38,25 %
    -71,99 %
    -80,43 %
    -94,96 %
    ISIN:US88688T1007WKN:A2JQSC



