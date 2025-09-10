    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTUI AktievorwärtsNachrichten zu TUI

    TUI Aktie leidet unter Verkäufen - 10.09.2025

    Am heutigen Handelstag muss die TUI Aktie bisher Verluste von -2,07 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der TUI Aktie.

    Foto: Soeren Stache - dpa-Zentralbild/dpa

    TUI ist ein führender Touristikkonzern, der Pauschalreisen, Flugreisen, Hotelaufenthalte und Kreuzfahrten anbietet. Als einer der größten Reiseveranstalter weltweit hat TUI eine starke Marktstellung, insbesondere in Europa. Wichtige Konkurrenten sind Thomas Cook, Expedia und Booking Holdings. TUI zeichnet sich durch ein umfassendes Angebot von Reiseleistungen aus einer Hand und eine starke Markenpräsenz aus.

    TUI Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 10.09.2025

    Einen schwachen Börsentag erlebt die TUI Aktie. Sie fällt um -2,07 % auf 8,1200. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die TUI-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +13,83 % zu Buche.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die TUI Aktie damit um +0,34 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,00 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -0,41 % verloren.

    TUI Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,34 %
    1 Monat +6,00 %
    3 Monate +13,83 %
    1 Jahr +41,94 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur TUI Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die TUI Aktie, die durch geopolitische Spannungen und Marktübertreibungen belastet wird. Einige Anleger sehen die aktuelle Kurslage als Kaufgelegenheit, während technische Analysen auf Verkaufssignale hinweisen. Wichtige Unterstützungslevels liegen bei 7,50 und 7,70 Euro. Die Marktteilnehmer warten zudem auf ein bevorstehendes Buchungsupdate, das die Kursentwicklung beeinflussen könnte.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber TUI eingestellt.

    Zur TUI Diskussion

    Informationen zur TUI Aktie

    Es gibt 507 Mio. TUI Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,13 Mrd. wert.

    TUI Aktie jetzt kaufen?


    Ob die TUI Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TUI Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    TUI

    -2,92 %
    +0,34 %
    +6,00 %
    +13,83 %
    +41,94 %
    -2,24 %
    -22,93 %
    -82,06 %
    +21,09 %
    ISIN:DE000TUAG505WKN:TUAG50



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



