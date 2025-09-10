Gryphon Digital Mining Aktie mit starker Tagesperformance - 10.09.2025

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Gryphon Digital Mining einen Gewinn von +738,74 % verbuchen.

Einen starken Börsentag erlebt die Gryphon Digital Mining Aktie. Sie steigt um +11,63 % auf 9,3100$. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Gryphon Digital Mining Aktie damit um +0,98 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +621,71 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Gryphon Digital Mining +2.251,01 % gewonnen.

Gryphon Digital Mining Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,98 % 1 Monat +621,71 % 3 Monate +738,74 % 1 Jahr +1.995,43 %

Informationen zur Gryphon Digital Mining Aktie

Es gibt - Gryphon Digital Mining Aktien. Damit ist das Unternehmen - wert.

Gryphon Digital Mining Aktie jetzt kaufen?

Ob die Gryphon Digital Mining Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Gryphon Digital Mining Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.