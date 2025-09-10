    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWarsaw Stock Exchange AktievorwärtsNachrichten zu Warsaw Stock Exchange

    Besonders beachtet!

    Warsaw Stock Exchange Aktie unter starkem Abgabedruck - 10.09.2025

    Am 10.09.2025 ist die Warsaw Stock Exchange Aktie, bisher, um -10,46 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Warsaw Stock Exchange Aktie.

    Foto: adobe.stock.com

    GPW ist die zentrale Börse in Polen, bietet Handel mit Aktien, Anleihen und Derivaten. Führend in Mittel- und Osteuropa, konkurriert mit Wiener und Prager Börse. Starke regionale Präsenz und diversifizierte Produkte als Alleinstellungsmerkmale.

    Warsaw Stock Exchange Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 10.09.2025

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Warsaw Stock Exchange Aktie. Mit einer Performance von -10,46 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Warsaw Stock Exchange in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +25,28 % bestehen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Warsaw Stock Exchange Aktie damit um +10,04 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,94 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Warsaw Stock Exchange auf +57,42 %.

    Warsaw Stock Exchange Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +10,04 %
    1 Monat +10,94 %
    3 Monate +25,28 %
    1 Jahr +43,89 %

    Informationen zur Warsaw Stock Exchange Aktie

    Es gibt 27 Mio. Warsaw Stock Exchange Aktien. Damit ist das Unternehmen 368,01 Mio. wert.

    Warsaw Stock Exchange Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Warsaw Stock Exchange Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Warsaw Stock Exchange Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Warsaw Stock Exchange

    -11,39 %
    +10,04 %
    +10,94 %
    +25,28 %
    +43,89 %
    +98,42 %
    +32,60 %
    ISIN:PLGPW0000017WKN:A1C7YU



    



    
    
