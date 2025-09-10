Warsaw Stock Exchange Aktie unter starkem Abgabedruck - 10.09.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Warsaw Stock Exchange Aktie. Mit einer Performance von -10,46 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

GPW ist die zentrale Börse in Polen, bietet Handel mit Aktien, Anleihen und Derivaten. Führend in Mittel- und Osteuropa, konkurriert mit Wiener und Prager Börse. Starke regionale Präsenz und diversifizierte Produkte als Alleinstellungsmerkmale.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Warsaw Stock Exchange in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +25,28 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Warsaw Stock Exchange Aktie damit um +10,04 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,94 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Warsaw Stock Exchange auf +57,42 %.

Warsaw Stock Exchange Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +10,04 % 1 Monat +10,94 % 3 Monate +25,28 % 1 Jahr +43,89 %

Informationen zur Warsaw Stock Exchange Aktie

Es gibt 27 Mio. Warsaw Stock Exchange Aktien. Damit ist das Unternehmen 368,01 Mio. wert.

Warsaw Stock Exchange Aktie jetzt kaufen?

Ob die Warsaw Stock Exchange Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Warsaw Stock Exchange Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.