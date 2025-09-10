Infineon-(Turbo)-Calls mit hohen Chancen bei Erholung auf 36 Euro

Da sich die Stärke im Speicherchip-Bereich weiter fortsetzen sollte und die Halbleiterverkäufe besser seien, als es die aktuelle Saisonalität verspreche, bekräftigten die Experten der UBS mit einem Kursziel von 44 Euro ihre Kaufempfehlung für die Infineon-Aktie. Mit Long-Hebelprodukte können Anleger bereits dann hohe Renditen erzielen, wenn die Aktie zumindest bald wieder auf 36 Euro zulegen kann, wo sie zuletzt am 29.8.25 notierte.

Nachdem sich Infineon-Aktie (ISIN: DE0006231004) von ihrem Tief vom 7.4.25 bei 23,17 Euro bis Ende Juli rasch auf knappe 39 erholen konnte, gab die Aktie bis Anfang September auf bis zu Bis zum 21.7.25 konnte sich die Aktie auf bis zu 30,82 Euro nach, um sich danach wieder auf ihr aktuelles Niveau bei 32,50 Euro zu steigern

Optionsschein mit Basispreis bei 33 Euro

Der Morgan Stanley-Call-Optionsschein auf die Infineon-Aktie mit Basispreis bei 33 Euro, Bewertungstag 19.12.25, BV 0,1, ISIN: DE000MG7EVL7, wurde beim Aktienkurs von 32,50 Euro mit 0,237 – 0,238 Euro gehandelt.

Gelingt der Infineon-Aktie in spätestens einem Monat der Anstieg auf 36 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,43 Euro (+81 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 29,114 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Infineon-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 29,114 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UJ5M059, wurde beim Aktienkurs 32,50 Euro mit 0,34 – 0,35 Euro gehandelt.

Bei einem Kursanstieg der Infineon-Aktie auf 36 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs zuvor nicht auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 0,68 Euro (+94 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 28,045 Euro

Der DZ Bank-Open End Turbo-Call auf die Infineon-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 28,045 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000DY7WZT2, wurde beim Aktienkurs 32,50 Euro mit 0,44 – 0,45 Euro quotiert.

Legt die Infineon-Aktie auf 36 Euro zu, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 0,79 Euro (+76 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Infineon-Aktien oder von Hebelprodukten auf Infineon-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.