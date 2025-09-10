Börsenstart Europa - 10.09. - FTSE Athex 20 stark +2,25 %

Der MDAX steht aktuell (09:59:57) bei 30.455,91 PKT und steigt um +0,11 %. Top-Werte: Carl Zeiss Meditec +3,84 %, RENK Group +1,98 %, IONOS Group +1,88 % Flop-Werte: HelloFresh -4,11 %, Stroeer -1,77 %, Aurubis -1,58 %

Der DAX steht bei 23.872,03 PKT und gewinnt bisher +0,37 %. Top-Werte: Siemens Energy +2,52 %, Rheinmetall +1,73 %, BASF +1,26 % Flop-Werte: Daimler Truck Holding -1,36 %, Bayer -1,05 %, Merck -0,80 %

Der TecDAX bewegt sich bei 3.661,01 PKT und steigt um +0,67 %.

Top-Werte: Carl Zeiss Meditec +3,84 %, SUESS MicroTec +1,98 %, IONOS Group +1,88 %

Flop-Werte: Eckert & Ziegler -1,46 %, Formycon -0,98 %, Deutsche Telekom -0,59 %

Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.410,26 PKT und steigt um +0,51 %.

Top-Werte: Inditex +6,62 %, EssilorLuxottica +3,99 %, Schneider Electric +2,12 %

Flop-Werte: Pernod Ricard -2,10 %, L'Oreal -1,32 %, Bayer -1,05 %

Der ATX steht aktuell (09:59:56) bei 4.670,58 PKT und steigt um +0,29 %.

Top-Werte: UNIQA Insurance Group +0,88 %, BAWAG Group +0,63 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +0,36 %

Flop-Werte: Mayr-Melnhof Karton -1,04 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment -0,94 %, DO & CO -0,89 %

Der SMI steht aktuell (09:59:57) bei 12.296,41 PKT und fällt um -0,13 %.

Top-Werte: Amrize +1,25 %, Partners Group Holding +1,17 %, ABB +0,92 %

Flop-Werte: Givaudan -2,16 %, Lonza Group -1,08 %, Roche Holding -0,81 %

Der CAC 40 bewegt sich bei 7.812,16 PKT und steigt um +0,45 %.

Top-Werte: EssilorLuxottica +3,99 %, Thales +2,95 %, Schneider Electric +2,12 %

Flop-Werte: Teleperformance -2,50 %, Pernod Ricard -2,10 %, Accor -1,47 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 2.637,86 PKT und gewinnt bisher +0,02 %.

Top-Werte: H & M Hennes & Mauritz (B) +1,71 %, Skanska (B) +1,38 %, SSAB Registered (A) +1,37 %

Flop-Werte: AstraZeneca -0,43 %, Tele2 (B) 0,00 %, Securitas Shs(B) +0,15 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:59:20) bei 5.000,00 PKT und steigt um +2,25 %.

Top-Werte: Eurobank Ergasias Services and Holdings +2,43 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction +1,89 %, HELLENiQ ENERGY Holdings +1,44 %

Flop-Werte: Viohalco -0,78 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -0,35 %, Piraeus Port Authority -0,11 %