Hellofresh nach negativem Analystenkommentar wieder schwach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien von Hellofresh sind nach einer skeptischeren Bewertung von Morgan Stanley am Mittwochmorgen zunächst um 5 Prozent gefallen. Es fanden sich jedoch schnell wieder einige Käufer für die Papiere des Kochboxenanbieters und der Kursverlust schmolz auf zuletzt 3 Prozent bei 7,80 Euro zusammen. An der 21-Tage-Linie wurde die Erholung wieder ausgebremst.
Morgan Stanley hat das Kursziel für Hellofresh von 11 auf 9 Euro gesenkt und die Papiere von "Overweight" auf "Equal-weight" abgestuft. Die Experten sammelten in ihrer am Mittwoch vorliegenden Analyse die besten Ideen aus der europäischen Internet- und Medienbranche. Im Bereich E-Commerce, in dem sie auch Hellofresh ansiedeln, setzen sie vor allem auf Allegro.eu .
Bei Hellofresh machen sich die Experten derweil verstärkt Sorgen über Konkurrenz für die Ready-to-Eat Marke Factor in den USA. Die Entwicklung der Profitabilität dürfte dort moderater ausfallen als gedacht. Die Experten kappten ihre Prognose für das operative Konzernergebnis.
Aktien von Hellofresh gehören mit ihrem Verlust von einem Drittel 2025 zu den schwächsten Werten im MDax . Der kleinere Index-Bruder des Dax hat im laufenden Jahr um 19 Prozent zugelegt./ag/bek/jha/
Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,37 % und einem Kurs von 23.870 auf Ariva Indikation (10. September 2025, 10:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HelloFresh Aktie um +1,96 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,31 %.
Die Marktkapitalisierung von HelloFresh bezifferte sich zuletzt auf 1,35 Mrd..
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,5000EUR. Von den letzten 4 Analysten der HelloFresh Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -10,12 %/+15,56 % bedeutet.
Amazon: Attacke gegen Instacard und Walmart - https://www.deraktionaer.de/artikel/aktien/amazon-attacke-ge… "...Amazon treibt den Ausbau seines Lebensmittelgeschäfts voran: Der Konzern bietet die taggleiche Lieferung frischer Produkte nun in über 1.000 US-Städten an .....Konkurrenten wie Instacart und Walmart geraten unter Druck......Die Ankündigung belastete die Aktien von Wettbewerbern: Instacart verlor mehr als elf Prozent, Kroger gut vier Prozent, die Aktie von Walmart sank 2,5 Prozent. Analysten sehen darin eine Verschärfung des Wettbewerbs zwischen Amazon und Walmart – während Amazon vor allem in Lebensmittel- und ländliche Infrastruktur investiert, stärkt Walmart sein Marktplatz- und Werbegeschäft.
Ein zentrales Problem für mich ist die mangelnde Rechenschaftspflicht des CEO.
Die gestrige Veröffentlichung, in der „ungünstige Wechselkurse“ als Grund für die Abwärtskorrektur genannt werden, ist ein Paradebeispiel dafür: Der Umsatz mit Mealkits ist bei konstanten Wechselkursen um ca. 14 % zurückgegangen, und der Umsatz mit RTE ist bei konstanten Wechselkursen um 0,6 % gesunken. Dies zeigt mir, dass – auch wenn der schwache US-Dollar Auswirkungen hatte – das zentrale Problem woanders liegt.
Dann zu versuchen, die Gewinnwarnung als Folge ungünstiger Wechselkurse darzustellen, ist wirklich schlecht.
Das Produkt/die Dienstleistung hat natürlich stark an Qualität verloren. Ich bin Kunde und frage mich manchmal, warum ich einen hohen Preis für minderwertige Produkte und winzige Portionen bezahle. Die Produkte sind das Herzstück des Geschäfts. Der Verkauf minderwertiger (billigerer) Produkte ist eine strategische Entscheidung, um kurzfristig die Margen zu steigern, und ich gebe demjenigen die Schuld, der vermutlich der Hauptentscheidungsträger ist.
Ich stimme zu, dass das Angebot von 100 Mahlzeiten pro Woche ihnen überhaupt nicht helfen wird. Das Paradox der Wahl ist eine reale Sache, und ich habe noch nie einen Hellofresh-Kunden getroffen, der gesagt hat, es gäbe nicht genug Mahlzeiten zur Auswahl. In manchen Wochen gibt es nicht genug Optionen, die mir gefallen, aber jede Woche mehr als 100 Mahlzeiten durchsehen zu müssen, ist nichts, was ich tun möchte.
Die Investition in AI ist meiner Meinung nach Unsinn. Sie haben buchstäblich alle meine bisherigen Essensentscheidungen in ihrer Datenbank gespeichert, und zu behaupten, dass AI es ihnen ermöglichen wird, mir besser Mahlzeiten vorzuschlagen, die mir gefallen, ist für so eine einfache und unkomplizierte Sache absolut lächerlich.
Als Investor, der sich mit dieser Aktie befasst, möchten Sie, dass jemand für die äußerst schlechten strategischen Entscheidungen und die noch schlechtere Kommunikation mit den Anlegern (übermäßige Versprechungen und unzureichende Ergebnisse wie kein anderes Unternehmen) zur Verantwortung gezogen wird.
Es muss auch die langsamste Einführung eines Prämienprogramms aller Zeiten sein. Es ist ein absoluter Witz, dass dieses Unternehmen seine Kunden immer noch dafür belohnt, dass sie alle paar Wochen ihr Abonnement kündigen, anstatt zu versuchen, Kunden an sich zu binden und Treue zu belohnen.
Kurz gesagt, ja, für mich ist der CEO sehr wohl für den Niedergang des Unternehmens verantwortlich.
Ich halte das auch nicht für übertrieben.
-Mealkits schrumpfen weiterhin im hohen Zehnerbereich.
-RTE ist ex-Wachstum.
-Ein weiteres PW, das die Glaubwürdigkeit des Managements erneut stark beeinträchtigt.
HFG ist seit 2022 nicht mehr gewachsen, und das Management versucht erneut, die Anleger davon zu überzeugen, dass der Wendepunkt in zwei Quartalen erreicht sein wird. Das tun sie buchstäblich seit 2022, und das Einzige, was sie damit gezeigt haben, ist, dass sie völlig unfähig sind, ihren Markt zu lesen.
Auch die Kommunikation mit den Investoren ist weiterhin schlecht.
Ich wollte wirklich daran glauben, aber mit dem derzeitigen CEO glaube ich, dass dieses Unternehmen nie wieder auf den richtigen Weg zurückfinden wird.