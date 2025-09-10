    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHelloFresh AktievorwärtsNachrichten zu HelloFresh

    AKTIE IM FOKUS

    Hellofresh nach negativem Analystenkommentar wieder schwach

    Für Sie zusammengefasst
    • Hellofresh-Aktien fallen nach Morgan Stanley-Bewertung.
    • Kursziel von 11 auf 9 Euro gesenkt, Abstufung erfolgt.
    • Sorgen um Konkurrenz in den USA belasten Profitabilität.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien von Hellofresh sind nach einer skeptischeren Bewertung von Morgan Stanley am Mittwochmorgen zunächst um 5 Prozent gefallen. Es fanden sich jedoch schnell wieder einige Käufer für die Papiere des Kochboxenanbieters und der Kursverlust schmolz auf zuletzt 3 Prozent bei 7,80 Euro zusammen. An der 21-Tage-Linie wurde die Erholung wieder ausgebremst.

    Morgan Stanley hat das Kursziel für Hellofresh von 11 auf 9 Euro gesenkt und die Papiere von "Overweight" auf "Equal-weight" abgestuft. Die Experten sammelten in ihrer am Mittwoch vorliegenden Analyse die besten Ideen aus der europäischen Internet- und Medienbranche. Im Bereich E-Commerce, in dem sie auch Hellofresh ansiedeln, setzen sie vor allem auf Allegro.eu .

    Bei Hellofresh machen sich die Experten derweil verstärkt Sorgen über Konkurrenz für die Ready-to-Eat Marke Factor in den USA. Die Entwicklung der Profitabilität dürfte dort moderater ausfallen als gedacht. Die Experten kappten ihre Prognose für das operative Konzernergebnis.

    Aktien von Hellofresh gehören mit ihrem Verlust von einem Drittel 2025 zu den schwächsten Werten im MDax . Der kleinere Index-Bruder des Dax hat im laufenden Jahr um 19 Prozent zugelegt./ag/bek/jha/

     

    Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,37 % und einem Kurs von 23.870 auf Ariva Indikation (10. September 2025, 10:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HelloFresh Aktie um +1,96 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,31 %.

    Die Marktkapitalisierung von HelloFresh bezifferte sich zuletzt auf 1,35 Mrd..

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,5000EUR. Von den letzten 4 Analysten der HelloFresh Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -10,12 %/+15,56 % bedeutet.




    Community Beiträge zu HelloFresh - A16140 - DE000A161408

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über HelloFresh. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
