Akara Swiss: Halbjahresrekord dank grüner Immobilien-Strategie!

Der Akara Swiss Diversity Property Fund PK beeindruckt mit einer starken Performance im ersten Halbjahr 2025. Mit einer Anlagerendite von 2.56% übertrifft er den KGAST Immo-Index Gemischt um 75 Basispunkte. Dank erfolgreicher Kapitalerhöhungen und einer gesenkten Fremdkapitalquote zeigt der Fonds finanzielle Stärke. Mit Investitionen von CHF 600 Mio. bis 2029 plant der Fonds, den Immobilienmarkt weiter zu prägen.

Der Akara Swiss Diversity Property Fund PK erzielte im ersten Halbjahr 2025 eine Anlagerendite von 2.56%, bestehend aus einer Cashflow-Rendite von 1.66% und einer Wertänderungsrendite von 0.90%.

Der Fonds übertraf den KGAST Immo-Index Gemischt um 75 Basispunkte und weist seit seiner Lancierung eine kumulierte Outperformance von 10.1% auf.

Die EBIT-Marge wurde auf 78.5% erhöht, und die durchschnittliche Liegenschaftsgröße beträgt nun rund CHF 20 Mio.

Zwei Kapitalerhöhungen mit einem Gesamtvolumen von CHF 185 Mio. wurden erfolgreich durchgeführt, was zur Senkung der Fremdkapitalquote auf 24.3% führte.

Im Rahmen der Wachstumsstrategie wurden drei neue Liegenschaften im Wert von CHF 66 Mio. erworben und zwölf Bestandsliegenschaften im Umfang von CHF 129 Mio. verkauft, was Kapitalgewinne von rund CHF 11 Mio. realisierte.

Bis 2029 sind Investitionen von rund CHF 600 Mio. geplant, um 950 neue Wohnungen und 20.000 m² zusätzliche Kommerzflächen zu schaffen.





