AI Health-Tech Startup TERN Group sammelt 33 Millionen US-Dollar ein, um den deutschen Gesundheitsnotstand zu bewältigen (FOTO)
Berlin (ots) - Das deutsche Gesundheitssystem steht vor einem historischen
Engpass. Bis 2035 prognostiziert die Beratung PWC (https://www.pwc.de/de/gesundh
eitswesen-und-pharma/fachkraeftemangel-im-deutschen-gesundheitswesen-2022.html)
rund 1,8 Millionen unbesetzte Stellen im Gesundheitswesen. Das AI
Health-Tech-Startup TERN Group, das diesem Mangel mit Hilfe internationaler
Fachkräfte entgegentreten will, hat nun in einer Series-A-Finanzierungsrunde 24
Millionen US-Dollar eingesammelt. Nach den in Seed- und Pre-Series-A-Runden
bereits eingeworbenen 9 Millionen US-Dollar, beläuft sich das investierte
Kapital damit auf 33 Millionen US-Dollar. Rund 70 Prozent der Mittel werden
direkt in Deutschland investiert.
Zu den Kapitalgebern zählen dieselben Investoren, die auch in Unternehmen wie
Revolut, FlixBus, Airbnb, SumUp und DeliveryHero investiert haben. Der
Lead-Investor Notion Capital betonte dabei insbesondere TERNs außergewöhnliche
Fähigkeit, praxisnahe Lösungen für den deutschen und globalen Markt
bereitzustellen.
TERN verbindet digitale und lokale Lösungen, um den Fachkräftemangel im
deutschen Gesundheitswesen zu bekämpfen
Die Finanzierung unterstützt die Weiterentwicklung der KI-gestützten
Recruiting-Plattform der TERN Group. Diese hilft Gesundheitsanbietern wie
Krankenhäusern und Pflegeheimen dabei, internationale Fachkräfte zu
identifizieren, den Anerkennungsprozess zu begleiten und das Onboarding zu
steuern. Die Plattform ermöglicht zudem eine Echtzeit-Verfolgung bürokratischer
Abläufe wie Visaverfahren und Einreise. Anders als klassische
Personalvermittlungen positioniert sich die TERN Group als KI-gestützter
Infrastrukturanbieter: Das Unternehmen vernetzt Akteure im Gesundheitswesen mit
qualifizierten internationalen Fachkräften in großem Maßstab, anstatt auf
Personalvermittlungsagenturen angewiesen zu sein.
Gleichzeitig treibt die TERN Group die "Hospital at Home"-Initiativen für ältere
Menschen voran, die keine dauerhafte stationäre Versorgung benötigen. Hierfür
werden technologiegestützte Pilotprogramme entwickelt, die medizinische
Betreuung direkt nach Hause bringen. Um dies umzusetzen, baut die TERN Group
Partnerschaften mit Pflegeeinrichtungen, Kommunen und politischen
Entscheidungsträgern auf, um regionale Bedarfe gezielt zu adressieren.
Mit diesem doppelten Ansatz - digitale Plattform und die Bereitstellung von
Lösungen für physische Versorgungsangebote - will die TERN Group strukturelle
Lücken im deutschen Gesundheitswesen schließen.
Häuser der Helios und Asklepios sowie große Krankenhausketten rekrutieren
Häuser der Helios und Asklepios sowie große Krankenhausketten rekrutieren
