AI Health-Tech Startup TERN Group sammelt 33 Millionen US-Dollar ein, um den deutschen Gesundheitsnotstand zu bewältigen (FOTO)

TERN verbindet digitale und lokale Lösungen, um den Fachkräftemangel imdeutschen Gesundheitswesen zu bekämpfenDie Finanzierung unterstützt die Weiterentwicklung der KI-gestütztenRecruiting-Plattform der TERN Group. Diese hilft Gesundheitsanbietern wieKrankenhäusern und Pflegeheimen dabei, internationale Fachkräfte zuidentifizieren, den Anerkennungsprozess zu begleiten und das Onboarding zusteuern. Die Plattform ermöglicht zudem eine Echtzeit-Verfolgung bürokratischerAbläufe wie Visaverfahren und Einreise. Anders als klassischePersonalvermittlungen positioniert sich die TERN Group als KI-gestützterInfrastrukturanbieter: Das Unternehmen vernetzt Akteure im Gesundheitswesen mitqualifizierten internationalen Fachkräften in großem Maßstab, anstatt aufPersonalvermittlungsagenturen angewiesen zu sein.Gleichzeitig treibt die TERN Group die "Hospital at Home"-Initiativen für ältereMenschen voran, die keine dauerhafte stationäre Versorgung benötigen. Hierfürwerden technologiegestützte Pilotprogramme entwickelt, die medizinischeBetreuung direkt nach Hause bringen. Um dies umzusetzen, baut die TERN GroupPartnerschaften mit Pflegeeinrichtungen, Kommunen und politischenEntscheidungsträgern auf, um regionale Bedarfe gezielt zu adressieren.Mit diesem doppelten Ansatz - digitale Plattform und die Bereitstellung vonLösungen für physische Versorgungsangebote - will die TERN Group strukturelleLücken im deutschen Gesundheitswesen schließen.Häuser der Helios und Asklepios sowie große Krankenhausketten rekrutieren