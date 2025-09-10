    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    AI Health-Tech Startup TERN Group sammelt 33 Millionen US-Dollar ein, um den deutschen Gesundheitsnotstand zu bewältigen (FOTO)

    Berlin (ots) - Das deutsche Gesundheitssystem steht vor einem historischen
    Engpass. Bis 2035 prognostiziert die Beratung PWC (https://www.pwc.de/de/gesundh
    eitswesen-und-pharma/fachkraeftemangel-im-deutschen-gesundheitswesen-2022.html)
    rund 1,8 Millionen unbesetzte Stellen im Gesundheitswesen. Das AI
    Health-Tech-Startup TERN Group, das diesem Mangel mit Hilfe internationaler
    Fachkräfte entgegentreten will, hat nun in einer Series-A-Finanzierungsrunde 24
    Millionen US-Dollar eingesammelt. Nach den in Seed- und Pre-Series-A-Runden
    bereits eingeworbenen 9 Millionen US-Dollar, beläuft sich das investierte
    Kapital damit auf 33 Millionen US-Dollar. Rund 70 Prozent der Mittel werden
    direkt in Deutschland investiert.

    Zu den Kapitalgebern zählen dieselben Investoren, die auch in Unternehmen wie
    Revolut, FlixBus, Airbnb, SumUp und DeliveryHero investiert haben. Der
    Lead-Investor Notion Capital betonte dabei insbesondere TERNs außergewöhnliche
    Fähigkeit, praxisnahe Lösungen für den deutschen und globalen Markt
    bereitzustellen.

    TERN verbindet digitale und lokale Lösungen, um den Fachkräftemangel im
    deutschen Gesundheitswesen zu bekämpfen

    Die Finanzierung unterstützt die Weiterentwicklung der KI-gestützten
    Recruiting-Plattform der TERN Group. Diese hilft Gesundheitsanbietern wie
    Krankenhäusern und Pflegeheimen dabei, internationale Fachkräfte zu
    identifizieren, den Anerkennungsprozess zu begleiten und das Onboarding zu
    steuern. Die Plattform ermöglicht zudem eine Echtzeit-Verfolgung bürokratischer
    Abläufe wie Visaverfahren und Einreise. Anders als klassische
    Personalvermittlungen positioniert sich die TERN Group als KI-gestützter
    Infrastrukturanbieter: Das Unternehmen vernetzt Akteure im Gesundheitswesen mit
    qualifizierten internationalen Fachkräften in großem Maßstab, anstatt auf
    Personalvermittlungsagenturen angewiesen zu sein.

    Gleichzeitig treibt die TERN Group die "Hospital at Home"-Initiativen für ältere
    Menschen voran, die keine dauerhafte stationäre Versorgung benötigen. Hierfür
    werden technologiegestützte Pilotprogramme entwickelt, die medizinische
    Betreuung direkt nach Hause bringen. Um dies umzusetzen, baut die TERN Group
    Partnerschaften mit Pflegeeinrichtungen, Kommunen und politischen
    Entscheidungsträgern auf, um regionale Bedarfe gezielt zu adressieren.

    Mit diesem doppelten Ansatz - digitale Plattform und die Bereitstellung von
    Lösungen für physische Versorgungsangebote - will die TERN Group strukturelle
    Lücken im deutschen Gesundheitswesen schließen.

    Häuser der Helios und Asklepios sowie große Krankenhausketten rekrutieren
