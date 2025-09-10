"Made in Europe - Award for Excellence" gestern Abend an Schwarz Digits, TeamViewer, Seeburger, Neura Robotics und Vorwerk vergeben / Sonderpreis für Eintracht Frankfurt (FOTO)

Berlin (ots) - Europa hat starke Unternehmen - und jetzt auch einen Preis, der

sie sichtbar macht. Am 9. September wurde im Berliner Soho House am Vorabend des

BIG BANG KI FESTIVALS zum ersten Mal der "Made in Europe - Award for Excellence"

verliehen. Er würdigt herausragende Leistungen europäischer Unternehmen in den

Bereichen Innovation, Technologie, Familienunternehmertum und Leadership. Die

Auszeichnung "Made in Europe" geht an Unternehmen, die mit Verantwortung,

Weitblick und wirtschaftlicher Substanz zur Zukunftsfähigkeit Europas beitragen.

Schirmherr ist Unternehmer Martin Kind, Initiator ist DUP UNTERNEHMER.



Moderiert wurde die Veranstaltung von Jens de Buhr, Verleger der DUP

UNTERNEHMER-Medien. Er begrüßte neben zahlreichen Ehrengästen und Preisträgern

unter anderem Gitta Connemann, Parlamentarische Staatssekretärin bei der

Bundesministerin für Wirtschaft und Energie. Inhaltlicher Höhepunkt des

feierlichen Abends war ein Vortrag des US-amerikanischen Vordenkers Alvin W.

Graylin, der über Europas Rolle im globalen Tech-Wettbewerb sprach.





Das sind die Preisträger 2025



In der Kategorie Innovation nahm Claudia Alsdoref die Siegertrophäe für das

Digitalunternehmen Schwarz Digits entgegen. Die Laudatio hielt Ayse Mese,

Geschäftsführerin von JDB Holding. Den Preis in der Kategorie Technologie nahm

Artus Rupalla für das Unternehmen TeamViewer Germany aus den Händen von Betty

Kieß, Sprecherin von Digitalminister Dr. Karsten Wildberger, entgegen.



Laudator Eric Bussert, HanseMerkur, zeichnete Seeburger AG als

Familienunternehmen des Jahres aus. Vorstand Jan Kirsch nahm den Preis auf der

Bühne entgegen. Der Publikumspreis ging an das Robotik-Start-up Neura Robotics ,

für das Robin Kaufmann nach Berlin gekommen war. Mit Thomas Stoffmehl , CEO von

Vorwerk, wurde als "Top Leader" für außergewöhnliche Management-Leistungen von

Laudator Prof. Dr. Jochen A. Werner geehrt. Ein Sonderpreis - Deutscher

Digitalmeister - ging an das Unternehmen EintrachtTech , eine

Tochtergesellschaft von Eintracht Frankfurt, für das Geschäftsführer Timm Jäger

von Christian Glanz, CIO der Deutschen Vermögensberatung, ausgezeichnet wurde.



Pressekontakt:



DUP Media GmbH

Schanzenstraße 70

20357 Hamburg

E-Mail: mailto:redaktion@jdb.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/153584/6114555

OTS: DUP UNTERNEHMER-Magazin







