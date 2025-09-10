    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    "Made in Europe - Award for Excellence" gestern Abend an Schwarz Digits, TeamViewer, Seeburger, Neura Robotics und Vorwerk vergeben / Sonderpreis für Eintracht Frankfurt (FOTO)

    Berlin (ots) - Europa hat starke Unternehmen - und jetzt auch einen Preis, der
    sie sichtbar macht. Am 9. September wurde im Berliner Soho House am Vorabend des
    BIG BANG KI FESTIVALS zum ersten Mal der "Made in Europe - Award for Excellence"
    verliehen. Er würdigt herausragende Leistungen europäischer Unternehmen in den
    Bereichen Innovation, Technologie, Familienunternehmertum und Leadership. Die
    Auszeichnung "Made in Europe" geht an Unternehmen, die mit Verantwortung,
    Weitblick und wirtschaftlicher Substanz zur Zukunftsfähigkeit Europas beitragen.
    Schirmherr ist Unternehmer Martin Kind, Initiator ist DUP UNTERNEHMER.

    Moderiert wurde die Veranstaltung von Jens de Buhr, Verleger der DUP
    UNTERNEHMER-Medien. Er begrüßte neben zahlreichen Ehrengästen und Preisträgern
    unter anderem Gitta Connemann, Parlamentarische Staatssekretärin bei der
    Bundesministerin für Wirtschaft und Energie. Inhaltlicher Höhepunkt des
    feierlichen Abends war ein Vortrag des US-amerikanischen Vordenkers Alvin W.
    Graylin, der über Europas Rolle im globalen Tech-Wettbewerb sprach.

    Das sind die Preisträger 2025

    In der Kategorie Innovation nahm Claudia Alsdoref die Siegertrophäe für das
    Digitalunternehmen Schwarz Digits entgegen. Die Laudatio hielt Ayse Mese,
    Geschäftsführerin von JDB Holding. Den Preis in der Kategorie Technologie nahm
    Artus Rupalla für das Unternehmen TeamViewer Germany aus den Händen von Betty
    Kieß, Sprecherin von Digitalminister Dr. Karsten Wildberger, entgegen.

    Laudator Eric Bussert, HanseMerkur, zeichnete Seeburger AG als
    Familienunternehmen des Jahres aus. Vorstand Jan Kirsch nahm den Preis auf der
    Bühne entgegen. Der Publikumspreis ging an das Robotik-Start-up Neura Robotics ,
    für das Robin Kaufmann nach Berlin gekommen war. Mit Thomas Stoffmehl , CEO von
    Vorwerk, wurde als "Top Leader" für außergewöhnliche Management-Leistungen von
    Laudator Prof. Dr. Jochen A. Werner geehrt. Ein Sonderpreis - Deutscher
    Digitalmeister - ging an das Unternehmen EintrachtTech , eine
    Tochtergesellschaft von Eintracht Frankfurt, für das Geschäftsführer Timm Jäger
    von Christian Glanz, CIO der Deutschen Vermögensberatung, ausgezeichnet wurde.

