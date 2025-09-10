Neuer Award für Unternehmen
"Made in Europe - Award for Excellence" gestern Abend an Schwarz Digits, TeamViewer, Seeburger, Neura Robotics und Vorwerk vergeben / Sonderpreis für Eintracht Frankfurt (FOTO)
Berlin (ots) - Europa hat starke Unternehmen - und jetzt auch einen Preis, der
sie sichtbar macht. Am 9. September wurde im Berliner Soho House am Vorabend des
BIG BANG KI FESTIVALS zum ersten Mal der "Made in Europe - Award for Excellence"
verliehen. Er würdigt herausragende Leistungen europäischer Unternehmen in den
Bereichen Innovation, Technologie, Familienunternehmertum und Leadership. Die
Auszeichnung "Made in Europe" geht an Unternehmen, die mit Verantwortung,
Weitblick und wirtschaftlicher Substanz zur Zukunftsfähigkeit Europas beitragen.
Schirmherr ist Unternehmer Martin Kind, Initiator ist DUP UNTERNEHMER.
Moderiert wurde die Veranstaltung von Jens de Buhr, Verleger der DUP
UNTERNEHMER-Medien. Er begrüßte neben zahlreichen Ehrengästen und Preisträgern
unter anderem Gitta Connemann, Parlamentarische Staatssekretärin bei der
Bundesministerin für Wirtschaft und Energie. Inhaltlicher Höhepunkt des
feierlichen Abends war ein Vortrag des US-amerikanischen Vordenkers Alvin W.
Graylin, der über Europas Rolle im globalen Tech-Wettbewerb sprach.
Das sind die Preisträger 2025
In der Kategorie Innovation nahm Claudia Alsdoref die Siegertrophäe für das
Digitalunternehmen Schwarz Digits entgegen. Die Laudatio hielt Ayse Mese,
Geschäftsführerin von JDB Holding. Den Preis in der Kategorie Technologie nahm
Artus Rupalla für das Unternehmen TeamViewer Germany aus den Händen von Betty
Kieß, Sprecherin von Digitalminister Dr. Karsten Wildberger, entgegen.
Laudator Eric Bussert, HanseMerkur, zeichnete Seeburger AG als
Familienunternehmen des Jahres aus. Vorstand Jan Kirsch nahm den Preis auf der
Bühne entgegen. Der Publikumspreis ging an das Robotik-Start-up Neura Robotics ,
für das Robin Kaufmann nach Berlin gekommen war. Mit Thomas Stoffmehl , CEO von
Vorwerk, wurde als "Top Leader" für außergewöhnliche Management-Leistungen von
Laudator Prof. Dr. Jochen A. Werner geehrt. Ein Sonderpreis - Deutscher
Digitalmeister - ging an das Unternehmen EintrachtTech , eine
Tochtergesellschaft von Eintracht Frankfurt, für das Geschäftsführer Timm Jäger
von Christian Glanz, CIO der Deutschen Vermögensberatung, ausgezeichnet wurde.
