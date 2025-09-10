    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Asylbewerberleistungen 2024

    Zahl der Leistungsbeziehenden um 10 % gesunken

    WIESBADEN (ots) -

    - Rund 461 000 Personen bezogen Ende 2024 Asylbewerberregelleistungen
    - Gut zwei Drittel der Leistungsbeziehenden männlich, knapp ein Drittel
    minderjährig
    - Häufigste Herkunftsländer: Türkei, Syrien, Afghanistan und Irak

    Rund 461 000 Personen in Deutschland haben am Jahresende 2024 Regelleistungen
    nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) bezogen. Darunter waren etwa 25
    200 Personen aus der Ukraine. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter
    mitteilt, sank die Zahl der Leistungsbezieherinnen und -bezieher gegenüber 2023
    um rund 10 % oder 52 700 Personen.

    Leistungsberechtigt sind Ausländerinnen und Ausländer, die sich im Bundesgebiet
    aufhalten und eine der Voraussetzungen nach § 1 AsylbLG erfüllen. Dabei wird
    unterschieden zwischen Regelleistungen und besonderen Leistungen. Zu den
    Regelleistungen zählen Grundleistungen zur Deckung des (persönlichen)
    notwendigen Bedarfs nach § 3 AsylbLG und Leistungen in besonderen Fällen nach §
    2 AsylbLG. Leistungen in besonderen Fällen nach dem Zwölften Buch
    Sozialgesetzbuch (SGB XII) und Teil II des Neunten Buches Sozialgesetzbuch (SGB
    IX) erhalten Personen, die sich seit 18 Monaten ohne wesentliche Unterbrechung
    in Deutschland aufhalten und die Dauer des Aufenthalts nicht
    rechtsmissbräuchlich selbst beeinflusst haben, etwa durch Vernichtung des Passes
    oder Angabe einer falschen Identität.

    64 % der Regelleistungsempfängerinnen und -empfänger am Jahresende 2024 waren
    männlich und 36 % weiblich. 29 % waren minderjährig, 69 % zwischen 18 und 64
    Jahren alt und etwa 1 % war 65 Jahre und älter. Die meisten
    Leistungsberechtigten stammten aus Asien (47 %), 31 % stammten aus Europa und 17
    % aus Afrika. Die häufigsten Herkunftsländer waren die Türkei mit 16 %, Syrien
    (14 %), Afghanistan (11 %) und der Irak (7 %). 5 % aller Leistungsberechtigten
    zum Jahresende 2024 stammten aus der Ukraine.

    Hilfebedürftige geflüchtete Menschen aus der Ukraine mit Aufenthaltserlaubnis
    nach § 24 Aufenthaltsgesetz oder mit entsprechender Fiktionsbescheinigung
    wechselten spätestens am 31. August 2022 vom AsylbLG in das Sozialgesetzbuch
    (SGB II oder SGB XII) und erhielten Bürgergeld oder Sozialhilfeleistungen.
    Dennoch erhalten neu ankommende Personen aus der Ukraine bis zur Erteilung der
    erforderlichen Aufenthaltserlaubnis und Klärung der Einordnung zum SGB II oder
    SGB XII zunächst nach wie vor Leistungen nach dem AsylbLG.

    Rund 252 300 Menschen erhalten besondere Asylbewerberleistungen

    Neben den Regelleistungen können nach dem AsylbLG auch besondere Leistungen in
    speziellen Bedarfssituationen gewährt werden. Hierzu zählen Leistungen bei
    Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach § 4 AsylbLG, Bereitstellung von
    Arbeitsgelegenheiten nach § 5 AsylbLG, sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG
    sowie - nach § 2 AsylbLG - Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII und SGB
    IX Teil II. Ende 2024 erhielten rund 252 300 Personen besondere Leistungen.
    Darunter waren etwa 13 000 Leistungsberechtigte, die ausschließlich Anspruch auf
    besondere Leistungen hatten.

    Weitere Informationen:

    Detaillierte Ergebnisse sind in den Tabellen zu den Bruttoausgaben nach dem
    Asylbewerberleistungsgesetz (22211), zu den Empfängern und Empfängerinnen von
    Regelleistungen (22221), besonderen Asylbewerberleistungen (22231) und
    Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (22251)
    in der Datenbank GENESIS-Online sowie auf der Themenseite
    "Asylbewerberleistungen" im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes
    abrufbar.

    Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen
    und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter
    www.destatis.de/pressemitteilungen.

    Weitere Auskünfte:
    Leistungen der Sozialhilfe, Asylbewerberleistungen
    Telefon: +49 611 75 8121
    www.destatis.de/kontakt

    Pressekontakt:

    Statistisches Bundesamt
    Pressestelle
    www.destatis.de/kontakt
    Telefon: +49 611-75 34 44

