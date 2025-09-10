Zahl der Leistungsbeziehenden um 10 % gesunken

WIESBADEN (ots) -



- Rund 461 000 Personen bezogen Ende 2024 Asylbewerberregelleistungen

- Gut zwei Drittel der Leistungsbeziehenden männlich, knapp ein Drittel

minderjährig

- Häufigste Herkunftsländer: Türkei, Syrien, Afghanistan und Irak



Rund 461 000 Personen in Deutschland haben am Jahresende 2024 Regelleistungen

nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) bezogen. Darunter waren etwa 25

200 Personen aus der Ukraine. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter

mitteilt, sank die Zahl der Leistungsbezieherinnen und -bezieher gegenüber 2023

um rund 10 % oder 52 700 Personen.





Leistungsberechtigt sind Ausländerinnen und Ausländer, die sich im Bundesgebiet

aufhalten und eine der Voraussetzungen nach § 1 AsylbLG erfüllen. Dabei wird

unterschieden zwischen Regelleistungen und besonderen Leistungen. Zu den

Regelleistungen zählen Grundleistungen zur Deckung des (persönlichen)

notwendigen Bedarfs nach § 3 AsylbLG und Leistungen in besonderen Fällen nach §

2 AsylbLG. Leistungen in besonderen Fällen nach dem Zwölften Buch

Sozialgesetzbuch (SGB XII) und Teil II des Neunten Buches Sozialgesetzbuch (SGB

IX) erhalten Personen, die sich seit 18 Monaten ohne wesentliche Unterbrechung

in Deutschland aufhalten und die Dauer des Aufenthalts nicht

rechtsmissbräuchlich selbst beeinflusst haben, etwa durch Vernichtung des Passes

oder Angabe einer falschen Identität.



64 % der Regelleistungsempfängerinnen und -empfänger am Jahresende 2024 waren

männlich und 36 % weiblich. 29 % waren minderjährig, 69 % zwischen 18 und 64

Jahren alt und etwa 1 % war 65 Jahre und älter. Die meisten

Leistungsberechtigten stammten aus Asien (47 %), 31 % stammten aus Europa und 17

% aus Afrika. Die häufigsten Herkunftsländer waren die Türkei mit 16 %, Syrien

(14 %), Afghanistan (11 %) und der Irak (7 %). 5 % aller Leistungsberechtigten

zum Jahresende 2024 stammten aus der Ukraine.



Hilfebedürftige geflüchtete Menschen aus der Ukraine mit Aufenthaltserlaubnis

nach § 24 Aufenthaltsgesetz oder mit entsprechender Fiktionsbescheinigung

wechselten spätestens am 31. August 2022 vom AsylbLG in das Sozialgesetzbuch

(SGB II oder SGB XII) und erhielten Bürgergeld oder Sozialhilfeleistungen.

Dennoch erhalten neu ankommende Personen aus der Ukraine bis zur Erteilung der

erforderlichen Aufenthaltserlaubnis und Klärung der Einordnung zum SGB II oder

SGB XII zunächst nach wie vor Leistungen nach dem AsylbLG.



Rund 252 300 Menschen erhalten besondere Asylbewerberleistungen



Neben den Regelleistungen können nach dem AsylbLG auch besondere Leistungen in

speziellen Bedarfssituationen gewährt werden. Hierzu zählen Leistungen bei

Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach § 4 AsylbLG, Bereitstellung von

Arbeitsgelegenheiten nach § 5 AsylbLG, sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG

sowie - nach § 2 AsylbLG - Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII und SGB

IX Teil II. Ende 2024 erhielten rund 252 300 Personen besondere Leistungen.

Darunter waren etwa 13 000 Leistungsberechtigte, die ausschließlich Anspruch auf

besondere Leistungen hatten.



Weitere Informationen:



Detaillierte Ergebnisse sind in den Tabellen zu den Bruttoausgaben nach dem

Asylbewerberleistungsgesetz (22211), zu den Empfängern und Empfängerinnen von

Regelleistungen (22221), besonderen Asylbewerberleistungen (22231) und

Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (22251)

in der Datenbank GENESIS-Online sowie auf der Themenseite

"Asylbewerberleistungen" im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes

abrufbar.



Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen

und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter

www.destatis.de/pressemitteilungen.



Weitere Auskünfte:

Leistungen der Sozialhilfe, Asylbewerberleistungen

Telefon: +49 611 75 8121

www.destatis.de/kontakt



