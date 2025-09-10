Asylbewerberleistungen 2024
Zahl der Leistungsbeziehenden um 10 % gesunken
WIESBADEN (ots) -
- Rund 461 000 Personen bezogen Ende 2024 Asylbewerberregelleistungen
- Gut zwei Drittel der Leistungsbeziehenden männlich, knapp ein Drittel
minderjährig
- Häufigste Herkunftsländer: Türkei, Syrien, Afghanistan und Irak
Rund 461 000 Personen in Deutschland haben am Jahresende 2024 Regelleistungen
nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) bezogen. Darunter waren etwa 25
200 Personen aus der Ukraine. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter
mitteilt, sank die Zahl der Leistungsbezieherinnen und -bezieher gegenüber 2023
um rund 10 % oder 52 700 Personen.
- Rund 461 000 Personen bezogen Ende 2024 Asylbewerberregelleistungen
- Gut zwei Drittel der Leistungsbeziehenden männlich, knapp ein Drittel
minderjährig
- Häufigste Herkunftsländer: Türkei, Syrien, Afghanistan und Irak
Rund 461 000 Personen in Deutschland haben am Jahresende 2024 Regelleistungen
nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) bezogen. Darunter waren etwa 25
200 Personen aus der Ukraine. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter
mitteilt, sank die Zahl der Leistungsbezieherinnen und -bezieher gegenüber 2023
um rund 10 % oder 52 700 Personen.
Leistungsberechtigt sind Ausländerinnen und Ausländer, die sich im Bundesgebiet
aufhalten und eine der Voraussetzungen nach § 1 AsylbLG erfüllen. Dabei wird
unterschieden zwischen Regelleistungen und besonderen Leistungen. Zu den
Regelleistungen zählen Grundleistungen zur Deckung des (persönlichen)
notwendigen Bedarfs nach § 3 AsylbLG und Leistungen in besonderen Fällen nach §
2 AsylbLG. Leistungen in besonderen Fällen nach dem Zwölften Buch
Sozialgesetzbuch (SGB XII) und Teil II des Neunten Buches Sozialgesetzbuch (SGB
IX) erhalten Personen, die sich seit 18 Monaten ohne wesentliche Unterbrechung
in Deutschland aufhalten und die Dauer des Aufenthalts nicht
rechtsmissbräuchlich selbst beeinflusst haben, etwa durch Vernichtung des Passes
oder Angabe einer falschen Identität.
64 % der Regelleistungsempfängerinnen und -empfänger am Jahresende 2024 waren
männlich und 36 % weiblich. 29 % waren minderjährig, 69 % zwischen 18 und 64
Jahren alt und etwa 1 % war 65 Jahre und älter. Die meisten
Leistungsberechtigten stammten aus Asien (47 %), 31 % stammten aus Europa und 17
% aus Afrika. Die häufigsten Herkunftsländer waren die Türkei mit 16 %, Syrien
(14 %), Afghanistan (11 %) und der Irak (7 %). 5 % aller Leistungsberechtigten
zum Jahresende 2024 stammten aus der Ukraine.
Hilfebedürftige geflüchtete Menschen aus der Ukraine mit Aufenthaltserlaubnis
nach § 24 Aufenthaltsgesetz oder mit entsprechender Fiktionsbescheinigung
wechselten spätestens am 31. August 2022 vom AsylbLG in das Sozialgesetzbuch
(SGB II oder SGB XII) und erhielten Bürgergeld oder Sozialhilfeleistungen.
Dennoch erhalten neu ankommende Personen aus der Ukraine bis zur Erteilung der
erforderlichen Aufenthaltserlaubnis und Klärung der Einordnung zum SGB II oder
SGB XII zunächst nach wie vor Leistungen nach dem AsylbLG.
Rund 252 300 Menschen erhalten besondere Asylbewerberleistungen
Neben den Regelleistungen können nach dem AsylbLG auch besondere Leistungen in
speziellen Bedarfssituationen gewährt werden. Hierzu zählen Leistungen bei
Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach § 4 AsylbLG, Bereitstellung von
Arbeitsgelegenheiten nach § 5 AsylbLG, sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG
sowie - nach § 2 AsylbLG - Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII und SGB
IX Teil II. Ende 2024 erhielten rund 252 300 Personen besondere Leistungen.
Darunter waren etwa 13 000 Leistungsberechtigte, die ausschließlich Anspruch auf
besondere Leistungen hatten.
Weitere Informationen:
Detaillierte Ergebnisse sind in den Tabellen zu den Bruttoausgaben nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz (22211), zu den Empfängern und Empfängerinnen von
Regelleistungen (22221), besonderen Asylbewerberleistungen (22231) und
Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (22251)
in der Datenbank GENESIS-Online sowie auf der Themenseite
"Asylbewerberleistungen" im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes
abrufbar.
Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen
und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter
www.destatis.de/pressemitteilungen.
Weitere Auskünfte:
Leistungen der Sozialhilfe, Asylbewerberleistungen
Telefon: +49 611 75 8121
www.destatis.de/kontakt
Pressekontakt:
Statistisches Bundesamt
Pressestelle
www.destatis.de/kontakt
Telefon: +49 611-75 34 44
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/6114556
OTS: Statistisches Bundesamt
aufhalten und eine der Voraussetzungen nach § 1 AsylbLG erfüllen. Dabei wird
unterschieden zwischen Regelleistungen und besonderen Leistungen. Zu den
Regelleistungen zählen Grundleistungen zur Deckung des (persönlichen)
notwendigen Bedarfs nach § 3 AsylbLG und Leistungen in besonderen Fällen nach §
2 AsylbLG. Leistungen in besonderen Fällen nach dem Zwölften Buch
Sozialgesetzbuch (SGB XII) und Teil II des Neunten Buches Sozialgesetzbuch (SGB
IX) erhalten Personen, die sich seit 18 Monaten ohne wesentliche Unterbrechung
in Deutschland aufhalten und die Dauer des Aufenthalts nicht
rechtsmissbräuchlich selbst beeinflusst haben, etwa durch Vernichtung des Passes
oder Angabe einer falschen Identität.
64 % der Regelleistungsempfängerinnen und -empfänger am Jahresende 2024 waren
männlich und 36 % weiblich. 29 % waren minderjährig, 69 % zwischen 18 und 64
Jahren alt und etwa 1 % war 65 Jahre und älter. Die meisten
Leistungsberechtigten stammten aus Asien (47 %), 31 % stammten aus Europa und 17
% aus Afrika. Die häufigsten Herkunftsländer waren die Türkei mit 16 %, Syrien
(14 %), Afghanistan (11 %) und der Irak (7 %). 5 % aller Leistungsberechtigten
zum Jahresende 2024 stammten aus der Ukraine.
Hilfebedürftige geflüchtete Menschen aus der Ukraine mit Aufenthaltserlaubnis
nach § 24 Aufenthaltsgesetz oder mit entsprechender Fiktionsbescheinigung
wechselten spätestens am 31. August 2022 vom AsylbLG in das Sozialgesetzbuch
(SGB II oder SGB XII) und erhielten Bürgergeld oder Sozialhilfeleistungen.
Dennoch erhalten neu ankommende Personen aus der Ukraine bis zur Erteilung der
erforderlichen Aufenthaltserlaubnis und Klärung der Einordnung zum SGB II oder
SGB XII zunächst nach wie vor Leistungen nach dem AsylbLG.
Rund 252 300 Menschen erhalten besondere Asylbewerberleistungen
Neben den Regelleistungen können nach dem AsylbLG auch besondere Leistungen in
speziellen Bedarfssituationen gewährt werden. Hierzu zählen Leistungen bei
Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach § 4 AsylbLG, Bereitstellung von
Arbeitsgelegenheiten nach § 5 AsylbLG, sonstige Leistungen nach § 6 AsylbLG
sowie - nach § 2 AsylbLG - Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII und SGB
IX Teil II. Ende 2024 erhielten rund 252 300 Personen besondere Leistungen.
Darunter waren etwa 13 000 Leistungsberechtigte, die ausschließlich Anspruch auf
besondere Leistungen hatten.
Weitere Informationen:
Detaillierte Ergebnisse sind in den Tabellen zu den Bruttoausgaben nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz (22211), zu den Empfängern und Empfängerinnen von
Regelleistungen (22221), besonderen Asylbewerberleistungen (22231) und
Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (22251)
in der Datenbank GENESIS-Online sowie auf der Themenseite
"Asylbewerberleistungen" im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes
abrufbar.
Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen
und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter
www.destatis.de/pressemitteilungen.
Weitere Auskünfte:
Leistungen der Sozialhilfe, Asylbewerberleistungen
Telefon: +49 611 75 8121
www.destatis.de/kontakt
Pressekontakt:
Statistisches Bundesamt
Pressestelle
www.destatis.de/kontakt
Telefon: +49 611-75 34 44
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/6114556
OTS: Statistisches Bundesamt
Autor folgen