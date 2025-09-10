    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Deutschland bei tertiären Bildungsabschlüssen in den MINT-Fächern 2024 international vorne

    WIESBADEN (ots) -

    - Gut jede dritte Person mit hoch qualifizierendem Bildungsabschluss erreichte
    diesen in einem MINT-Fach
    - Junge Frauen besitzen inzwischen häufiger einen tertiären Bildungsabschluss
    als junge Männer
    - Anteil internationaler Studierender steigt weiter

    Von den Personen mit hohem Bildungsabschluss in Deutschland hatte im Jahr 2024
    gut jede dritte Person (34 %) einen Abschluss im MINT-Bereich, also in den
    naturwissenschaftlich, mathematisch und technisch orientierten Fächern. Wie das
    Statistische Bundesamt (Destatis) anlässlich der neuen Publikation
    "Internationale Bildungsindikatoren im Ländervergleich" mitteilt, lag
    Deutschland damit deutlich über dem OECD-Durchschnitt von 26 % und hatte erneut
    den höchsten Anteil unter den 38 OECD-Staaten. Im Bundesländervergleich
    schwankten die Quoten zwischen 26 % in Berlin und 39 % in Baden-Württemberg. Ein
    hoher Bildungsabschluss meint einen Abschluss im Tertiärbereich nach
    internationaler Bildungsklassifikation. Darunter fallen in Deutschland alle
    Hochschulabschlüsse, aber auch weiterqualifizierende berufliche Abschlüsse, etwa
    die Meister-, Techniker- oder Erzieherausbildung.

    Deutliche Unterschiede zwischen den Geschlechtern bei MINT-Anfängerquoten

    Nach wie vor zeigen sich bei den Anfängerinnen und Anfängern hoch
    qualifizierender Bildungsgänge in MINT-Fächern deutliche Unterschiede zwischen
    den Geschlechtern. So belegte nur gut ein Fünftel (22 %) der Frauen, die im Jahr
    2024 einen Bildungsgang im Tertiärbereich begannen, ein MINT-Fach. Bei den
    Männern war es dagegen mehr als die Hälfte (52 %). Diese Unterschiede zeigen
    sich auch bei den Bildungsabschlüssen im Tertiärbereich. Von allen Frauen mit
    tertiärem Bildungsabschluss hatte knapp jede siebte (15 %) einen MINT-Abschluss,
    von den Männern aber gut jeder zweite (52 %).

    Jüngere haben häufiger einen tertiären Bildungsabschluss als Ältere

    Bundesweit hatte im Jahr 2024 gut ein Drittel (34 %) der Bevölkerung einen
    Abschluss im Tertiärbereich. Deutschland lag damit deutlich unter dem
    OECD-Durchschnitt von 41 %. Die Bundesländer Berlin (46 %) und Hamburg (42 %)
    hatten die höchsten Anteile tertiärer Bildungsabschlüsse und lagen damit über
    dem OECD-Durchschnitt. Die niedrigsten Anteile waren in Sachsen-Anhalt (25 %)
    und im Saarland (27 %) zu finden.

    Ein Vergleich der Altersgruppen zeigt, dass jüngere Personen häufiger einen
    tertiären Bildungsabschluss haben als ältere. Während bei den 25- bis
    34-Jährigen 40 % einen tertiären Bildungsabschluss hatten, waren es bei den 55-
    bis 64-Jährigen nur 29 %.
