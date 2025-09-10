Deutschland bei tertiären Bildungsabschlüssen in den MINT-Fächern 2024 international vorne
WIESBADEN (ots) -
- Gut jede dritte Person mit hoch qualifizierendem Bildungsabschluss erreichte
diesen in einem MINT-Fach
- Junge Frauen besitzen inzwischen häufiger einen tertiären Bildungsabschluss
als junge Männer
- Anteil internationaler Studierender steigt weiter
Von den Personen mit hohem Bildungsabschluss in Deutschland hatte im Jahr 2024
gut jede dritte Person (34 %) einen Abschluss im MINT-Bereich, also in den
naturwissenschaftlich, mathematisch und technisch orientierten Fächern. Wie das
Statistische Bundesamt (Destatis) anlässlich der neuen Publikation
"Internationale Bildungsindikatoren im Ländervergleich" mitteilt, lag
Deutschland damit deutlich über dem OECD-Durchschnitt von 26 % und hatte erneut
den höchsten Anteil unter den 38 OECD-Staaten. Im Bundesländervergleich
schwankten die Quoten zwischen 26 % in Berlin und 39 % in Baden-Württemberg. Ein
hoher Bildungsabschluss meint einen Abschluss im Tertiärbereich nach
internationaler Bildungsklassifikation. Darunter fallen in Deutschland alle
Hochschulabschlüsse, aber auch weiterqualifizierende berufliche Abschlüsse, etwa
die Meister-, Techniker- oder Erzieherausbildung.
Deutliche Unterschiede zwischen den Geschlechtern bei MINT-Anfängerquoten
Nach wie vor zeigen sich bei den Anfängerinnen und Anfängern hoch
qualifizierender Bildungsgänge in MINT-Fächern deutliche Unterschiede zwischen
den Geschlechtern. So belegte nur gut ein Fünftel (22 %) der Frauen, die im Jahr
2024 einen Bildungsgang im Tertiärbereich begannen, ein MINT-Fach. Bei den
Männern war es dagegen mehr als die Hälfte (52 %). Diese Unterschiede zeigen
sich auch bei den Bildungsabschlüssen im Tertiärbereich. Von allen Frauen mit
tertiärem Bildungsabschluss hatte knapp jede siebte (15 %) einen MINT-Abschluss,
von den Männern aber gut jeder zweite (52 %).
Jüngere haben häufiger einen tertiären Bildungsabschluss als Ältere
Bundesweit hatte im Jahr 2024 gut ein Drittel (34 %) der Bevölkerung einen
Abschluss im Tertiärbereich. Deutschland lag damit deutlich unter dem
OECD-Durchschnitt von 41 %. Die Bundesländer Berlin (46 %) und Hamburg (42 %)
hatten die höchsten Anteile tertiärer Bildungsabschlüsse und lagen damit über
dem OECD-Durchschnitt. Die niedrigsten Anteile waren in Sachsen-Anhalt (25 %)
und im Saarland (27 %) zu finden.
Ein Vergleich der Altersgruppen zeigt, dass jüngere Personen häufiger einen
tertiären Bildungsabschluss haben als ältere. Während bei den 25- bis
34-Jährigen 40 % einen tertiären Bildungsabschluss hatten, waren es bei den 55-
bis 64-Jährigen nur 29 %.
