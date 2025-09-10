Deutschland bei tertiären Bildungsabschlüssen in den MINT-Fächern 2024 international vorne

WIESBADEN (ots) -



- Gut jede dritte Person mit hoch qualifizierendem Bildungsabschluss erreichte

diesen in einem MINT-Fach

- Junge Frauen besitzen inzwischen häufiger einen tertiären Bildungsabschluss

als junge Männer

- Anteil internationaler Studierender steigt weiter



Von den Personen mit hohem Bildungsabschluss in Deutschland hatte im Jahr 2024

gut jede dritte Person (34 %) einen Abschluss im MINT-Bereich, also in den

naturwissenschaftlich, mathematisch und technisch orientierten Fächern. Wie das

Statistische Bundesamt (Destatis) anlässlich der neuen Publikation

"Internationale Bildungsindikatoren im Ländervergleich" mitteilt, lag

Deutschland damit deutlich über dem OECD-Durchschnitt von 26 % und hatte erneut

den höchsten Anteil unter den 38 OECD-Staaten. Im Bundesländervergleich

schwankten die Quoten zwischen 26 % in Berlin und 39 % in Baden-Württemberg. Ein

hoher Bildungsabschluss meint einen Abschluss im Tertiärbereich nach

internationaler Bildungsklassifikation. Darunter fallen in Deutschland alle

Hochschulabschlüsse, aber auch weiterqualifizierende berufliche Abschlüsse, etwa

die Meister-, Techniker- oder Erzieherausbildung.









Nach wie vor zeigen sich bei den Anfängerinnen und Anfängern hoch

qualifizierender Bildungsgänge in MINT-Fächern deutliche Unterschiede zwischen

den Geschlechtern. So belegte nur gut ein Fünftel (22 %) der Frauen, die im Jahr

2024 einen Bildungsgang im Tertiärbereich begannen, ein MINT-Fach. Bei den

Männern war es dagegen mehr als die Hälfte (52 %). Diese Unterschiede zeigen

sich auch bei den Bildungsabschlüssen im Tertiärbereich. Von allen Frauen mit

tertiärem Bildungsabschluss hatte knapp jede siebte (15 %) einen MINT-Abschluss,

von den Männern aber gut jeder zweite (52 %).



Jüngere haben häufiger einen tertiären Bildungsabschluss als Ältere



Bundesweit hatte im Jahr 2024 gut ein Drittel (34 %) der Bevölkerung einen

Abschluss im Tertiärbereich. Deutschland lag damit deutlich unter dem

OECD-Durchschnitt von 41 %. Die Bundesländer Berlin (46 %) und Hamburg (42 %)

hatten die höchsten Anteile tertiärer Bildungsabschlüsse und lagen damit über

dem OECD-Durchschnitt. Die niedrigsten Anteile waren in Sachsen-Anhalt (25 %)

und im Saarland (27 %) zu finden.



Ein Vergleich der Altersgruppen zeigt, dass jüngere Personen häufiger einen

tertiären Bildungsabschluss haben als ältere. Während bei den 25- bis

34-Jährigen 40 % einen tertiären Bildungsabschluss hatten, waren es bei den 55-

bis 64-Jährigen nur 29 %.

