Schweiz weiterhin beliebtestes Auswanderungsziel der Deutschen in Europa / 323 600 Deutsche lebten Anfang 2024 in der Schweiz, 7 600 mehr als ein Jahr zuvor

WIESBADEN (ots) - Die Schweiz ist nach wie vor das beliebteste europäische

Auswanderungsziel der Deutschen. Knapp 323 600 Menschen mit deutscher

Staatsangehörigkeit hatten Anfang 2024 ihren Wohnsitz im Nachbarland, wie das

Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt. Das waren 2,4 % oder 7 600 Personen

mehr als ein Jahr zuvor. Die Zahl der Deutschen mit Wohnsitz in der Schweiz

steigt seit Jahren kontinuierlich: Binnen zehn Jahren erhöhte sich die Zahl der

Deutschen in der Schweiz um 10,7 % oder um 31 300 Deutsche.



Österreich auf Platz 2 der beliebtesten Auswanderungsziele der Deutschen in

Europa





Auf Platz 2 der beliebtesten Auswanderungsziele der Deutschen in Europa folgt

mit Österreich ein weiteres Nachbarland. Dort lebten Anfang 2024 gut 232 700

Menschen mit deutscher Staatsangehörigkeit. Der Anstieg gegenüber dem Vorjahr

fiel mit 3,4 % oder gut 7 700 Personen höher aus als bei der Schweiz. Binnen

zehn Jahren stieg die Zahl der Deutschen in Österreich um 41,2 % oder knapp 68

000 Deutsche an. Gemeinsam ist beiden Staaten, dass der Wohnortswechsel für

Deutsche durch die räumliche Nähe und die teilweise ausbleibenden

Sprachbarrieren erleichtert wird.



Auswandern nach Spanien ist wieder beliebter



Als erstes Land außerhalb des deutschsprachigen Raums folgt Spanien auf Rang 3

der beliebtesten europäischen Auswanderungsziele der Deutschen. Gut 128 000

deutsche Staatsangehörige hatten dort Anfang 2024 ihren Wohnsitz. Das entsprach

einem Anstieg von 1,8 % oder knapp 2 300 Personen gegenüber dem Vorjahr. Während

die Zahl der Deutschen in Spanien von 2014 bis 2021 kontinuierlich sank, ist

seit 2022 eine Trendumkehr zu beobachten. Trotzdem waren es Anfang 2024 in

Spanien 9,8 % oder knapp 13 900 Deutsche weniger als Anfang 2014.



Methodische Hinweise:



Die Daten stammen von der EU-Statistikbehörde Eurostat, die aktuellen Daten für

die Schweiz vom nationalen Bundesamt für Statistik der Schweiz BFS.



Die von Eurostat veröffentlichten Daten zur Zahl der Deutschen im europäischen

Ausland geben den Stand zum Stichtag 01.01.2024 wieder, die von der Schweiz zum

Stichtag 31.12.2023.



Für das Vereinigte Königreich liegen lediglich Daten bis 2019 vor, sie wurden

deshalb in den vorliegenden Vergleich nicht mit einbezogen. 2019 waren knapp 142

400 Deutsche im Vereinigten Königreich gemeldet.



Deutsche, die zugleich die Staatsangehörigkeit des Ziellandes haben, werden in

dieser Statistik nicht als Deutsche gezählt.



Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen

und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter

www.destatis.de/pressemitteilungen.



Weitere Auskünfte:

Internationale Statistik

Telefon: +49 611 75 9494

www.destatis.de/kontakt



Pressekontakt:



Statistisches Bundesamt

Pressestelle

www.destatis.de/kontakt

Telefon: +49 611-75 34 44



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/6114558

OTS: Statistisches Bundesamt







