    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    Schweiz weiterhin beliebtestes Auswanderungsziel der Deutschen in Europa / 323 600 Deutsche lebten Anfang 2024 in der Schweiz, 7 600 mehr als ein Jahr zuvor

    WIESBADEN (ots) - Die Schweiz ist nach wie vor das beliebteste europäische
    Auswanderungsziel der Deutschen. Knapp 323 600 Menschen mit deutscher
    Staatsangehörigkeit hatten Anfang 2024 ihren Wohnsitz im Nachbarland, wie das
    Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt. Das waren 2,4 % oder 7 600 Personen
    mehr als ein Jahr zuvor. Die Zahl der Deutschen mit Wohnsitz in der Schweiz
    steigt seit Jahren kontinuierlich: Binnen zehn Jahren erhöhte sich die Zahl der
    Deutschen in der Schweiz um 10,7 % oder um 31 300 Deutsche.

    Österreich auf Platz 2 der beliebtesten Auswanderungsziele der Deutschen in
    Europa

    Auf Platz 2 der beliebtesten Auswanderungsziele der Deutschen in Europa folgt
    mit Österreich ein weiteres Nachbarland. Dort lebten Anfang 2024 gut 232 700
    Menschen mit deutscher Staatsangehörigkeit. Der Anstieg gegenüber dem Vorjahr
    fiel mit 3,4 % oder gut 7 700 Personen höher aus als bei der Schweiz. Binnen
    zehn Jahren stieg die Zahl der Deutschen in Österreich um 41,2 % oder knapp 68
    000 Deutsche an. Gemeinsam ist beiden Staaten, dass der Wohnortswechsel für
    Deutsche durch die räumliche Nähe und die teilweise ausbleibenden
    Sprachbarrieren erleichtert wird.

    Auswandern nach Spanien ist wieder beliebter

    Als erstes Land außerhalb des deutschsprachigen Raums folgt Spanien auf Rang 3
    der beliebtesten europäischen Auswanderungsziele der Deutschen. Gut 128 000
    deutsche Staatsangehörige hatten dort Anfang 2024 ihren Wohnsitz. Das entsprach
    einem Anstieg von 1,8 % oder knapp 2 300 Personen gegenüber dem Vorjahr. Während
    die Zahl der Deutschen in Spanien von 2014 bis 2021 kontinuierlich sank, ist
    seit 2022 eine Trendumkehr zu beobachten. Trotzdem waren es Anfang 2024 in
    Spanien 9,8 % oder knapp 13 900 Deutsche weniger als Anfang 2014.

    Methodische Hinweise:

    Die Daten stammen von der EU-Statistikbehörde Eurostat, die aktuellen Daten für
    die Schweiz vom nationalen Bundesamt für Statistik der Schweiz BFS.

    Die von Eurostat veröffentlichten Daten zur Zahl der Deutschen im europäischen
    Ausland geben den Stand zum Stichtag 01.01.2024 wieder, die von der Schweiz zum
    Stichtag 31.12.2023.

    Für das Vereinigte Königreich liegen lediglich Daten bis 2019 vor, sie wurden
    deshalb in den vorliegenden Vergleich nicht mit einbezogen. 2019 waren knapp 142
    400 Deutsche im Vereinigten Königreich gemeldet.

    Deutsche, die zugleich die Staatsangehörigkeit des Ziellandes haben, werden in
    dieser Statistik nicht als Deutsche gezählt.

    Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen
    und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter
    www.destatis.de/pressemitteilungen.

    Weitere Auskünfte:
    Internationale Statistik
    Telefon: +49 611 75 9494
    www.destatis.de/kontakt

    Pressekontakt:

    Statistisches Bundesamt
    Pressestelle
    www.destatis.de/kontakt
    Telefon: +49 611-75 34 44

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/6114558
    OTS: Statistisches Bundesamt




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Schweiz weiterhin beliebtestes Auswanderungsziel der Deutschen in Europa / 323 600 Deutsche lebten Anfang 2024 in der Schweiz, 7 600 mehr als ein Jahr zuvor Die Schweiz ist nach wie vor das beliebteste europäische Auswanderungsziel der Deutschen. Knapp 323 600 Menschen mit deutscher Staatsangehörigkeit hatten Anfang 2024 ihren Wohnsitz im Nachbarland, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt. …