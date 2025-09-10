Schweiz weiterhin beliebtestes Auswanderungsziel der Deutschen in Europa / 323 600 Deutsche lebten Anfang 2024 in der Schweiz, 7 600 mehr als ein Jahr zuvor
WIESBADEN (ots) - Die Schweiz ist nach wie vor das beliebteste europäische
Auswanderungsziel der Deutschen. Knapp 323 600 Menschen mit deutscher
Staatsangehörigkeit hatten Anfang 2024 ihren Wohnsitz im Nachbarland, wie das
Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt. Das waren 2,4 % oder 7 600 Personen
mehr als ein Jahr zuvor. Die Zahl der Deutschen mit Wohnsitz in der Schweiz
steigt seit Jahren kontinuierlich: Binnen zehn Jahren erhöhte sich die Zahl der
Deutschen in der Schweiz um 10,7 % oder um 31 300 Deutsche.
Österreich auf Platz 2 der beliebtesten Auswanderungsziele der Deutschen in
Europa
Auf Platz 2 der beliebtesten Auswanderungsziele der Deutschen in Europa folgt
mit Österreich ein weiteres Nachbarland. Dort lebten Anfang 2024 gut 232 700
Menschen mit deutscher Staatsangehörigkeit. Der Anstieg gegenüber dem Vorjahr
fiel mit 3,4 % oder gut 7 700 Personen höher aus als bei der Schweiz. Binnen
zehn Jahren stieg die Zahl der Deutschen in Österreich um 41,2 % oder knapp 68
000 Deutsche an. Gemeinsam ist beiden Staaten, dass der Wohnortswechsel für
Deutsche durch die räumliche Nähe und die teilweise ausbleibenden
Sprachbarrieren erleichtert wird.
Auswandern nach Spanien ist wieder beliebter
Als erstes Land außerhalb des deutschsprachigen Raums folgt Spanien auf Rang 3
der beliebtesten europäischen Auswanderungsziele der Deutschen. Gut 128 000
deutsche Staatsangehörige hatten dort Anfang 2024 ihren Wohnsitz. Das entsprach
einem Anstieg von 1,8 % oder knapp 2 300 Personen gegenüber dem Vorjahr. Während
die Zahl der Deutschen in Spanien von 2014 bis 2021 kontinuierlich sank, ist
seit 2022 eine Trendumkehr zu beobachten. Trotzdem waren es Anfang 2024 in
Spanien 9,8 % oder knapp 13 900 Deutsche weniger als Anfang 2014.
Methodische Hinweise:
Die Daten stammen von der EU-Statistikbehörde Eurostat, die aktuellen Daten für
die Schweiz vom nationalen Bundesamt für Statistik der Schweiz BFS.
Die von Eurostat veröffentlichten Daten zur Zahl der Deutschen im europäischen
Ausland geben den Stand zum Stichtag 01.01.2024 wieder, die von der Schweiz zum
Stichtag 31.12.2023.
Für das Vereinigte Königreich liegen lediglich Daten bis 2019 vor, sie wurden
deshalb in den vorliegenden Vergleich nicht mit einbezogen. 2019 waren knapp 142
400 Deutsche im Vereinigten Königreich gemeldet.
Deutsche, die zugleich die Staatsangehörigkeit des Ziellandes haben, werden in
dieser Statistik nicht als Deutsche gezählt.
Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen
und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter
www.destatis.de/pressemitteilungen.
Weitere Auskünfte:
Internationale Statistik
Telefon: +49 611 75 9494
www.destatis.de/kontakt
Pressekontakt:
Statistisches Bundesamt
Pressestelle
www.destatis.de/kontakt
Telefon: +49 611-75 34 44
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/6114558
OTS: Statistisches Bundesamt
