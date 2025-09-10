CUTISS schließt Serie-C-Runde über 56 Mio. CHF ab und unterzeichnet Vertrag mit führendem EU-Verbrennungszentrum
- Finanzierung zur Unterstützung der Phase-3-Studie von denovoSkin(TM) und zur
Vorbereitung der Kommerzialisierung, zur Weiterentwicklung der
Automatisierungsplattform für das Tissue Bioengineering und zur
Markteinführung von VitiCell®.
- Vereinbarung mit Rode Kruis Ziekenhuis schafft die Grundlage für ein
zukünftiges CUTISS-Produktionszentrum in den Niederlanden.
CUTISS, ein TechBio-Unternehmen in der späten klinisches Phase der Entwicklung
von Hautgewebetherapien und regenerativer Medizin, hat den Abschluss seiner
Serie-C-Runde in Höhe von insgesamt 56 Mio. CHF mit bestehenden sowie neuen
Investoren bekannt gegeben, was insgesamt mehr als 125 Mio. CHF eingebracht hat.
Der Erlös wird verwendet, um Fortschritte bei der Phase-3-Studie für das
Hauptprodukt denovoSkin(TM) zu erzielen, die Anfang des Jahres begonnen hat, und
um die Kommerzialisierung vorzubereiten. denovoSkin(TM) ist ein biotechnologisch
hergestelltes, personalisiertes Hauttransplantat, welches die Hautchirurgie
verändert und die Ergebnisse für Patienten im Vergleich zur Standardbehandlung
deutlich verbessert.
Die Mittel werden auch die Industrialisierung und klinische Bereitschaft der
weltweit ersten automatisierten Produktionsplattform für personalisierte
Gewebetherapie vorantreiben, eine Schlüsselkomponente für die Markteinführung
von denovoSkin(TM) in großem Maßstab.
CUTISS hat außerdem eine Kooperationsvereinbarung mit seinem neuen Investor Rode
Kruis Ziekenhuis (RKZ) unterzeichnet, die den Aufbau der ersten internationalen
kommerziellen Produktionsstätte von CUTISS in den Niederlanden ermöglichen
könnte, sobald denovoSkin(TM) zugelassen ist. Das RKZ ist ein führendes Zentrum
für klinische Studien in der EU und nimmt an den Phase-2- und Phase-3-Studien
für denovoSkin(TM) teil.
Dr. Daniela Marino, Geschäftsführerin und Mitbegründerin von CUTISS , erklärte:
"Der erfolgreiche Abschluss zeigt das Vertrauen in unsere Vision und unsere
Fähigkeit, den Patienten transformative Hauttherapien zu bieten. Wir sind
dankbar für das anhaltende Vertrauen der bestehenden Investoren und heißen neue
Investoren an Bord herzlich willkommen. Darüber hinaus schafft die Vereinbarung
mit RKZ die Voraussetzungen für unsere künftige Expansion, die das Potenzial
hat, den Markt für Hautchirurgie in Europa und weltweit zu revolutionieren."
Nadine Vieleers, Geschäftsführerin Rode Kruis Ziekenhuis / Burn Center Beverwijk
, kommentierte: "Als klinische Einrichtung, die sich der Förderung der
Behandlung von Verbrennungen verschrieben hat, unterstützen wir CUTISS und die
Entwicklung von denovoSkin(TM). Wir freuen uns, unsere enge Zusammenarbeit
fortzusetzen. Die Vereinbarung, die wir unterzeichnet haben, legt unsere Vision
fest, ihre revolutionäre Hautgewebetherapie vorrangig unseren Patienten
zugänglich zu machen."
