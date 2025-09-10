CUTISS schließt Serie-C-Runde über 56 Mio. CHF ab und unterzeichnet Vertrag mit führendem EU-Verbrennungszentrum

Zürich (ots/PRNewswire) -



- Finanzierung zur Unterstützung der Phase-3-Studie von denovoSkin(TM) und zur

Vorbereitung der Kommerzialisierung, zur Weiterentwicklung der

Automatisierungsplattform für das Tissue Bioengineering und zur

Markteinführung von VitiCell®.

- Vereinbarung mit Rode Kruis Ziekenhuis schafft die Grundlage für ein

zukünftiges CUTISS-Produktionszentrum in den Niederlanden.



CUTISS, ein TechBio-Unternehmen in der späten klinisches Phase der Entwicklung

von Hautgewebetherapien und regenerativer Medizin, hat den Abschluss seiner

Serie-C-Runde in Höhe von insgesamt 56 Mio. CHF mit bestehenden sowie neuen

Investoren bekannt gegeben, was insgesamt mehr als 125 Mio. CHF eingebracht hat.





Der Erlös wird verwendet, um Fortschritte bei der Phase-3-Studie für das

Hauptprodukt denovoSkin(TM) zu erzielen, die Anfang des Jahres begonnen hat, und

um die Kommerzialisierung vorzubereiten. denovoSkin(TM) ist ein biotechnologisch

hergestelltes, personalisiertes Hauttransplantat, welches die Hautchirurgie

verändert und die Ergebnisse für Patienten im Vergleich zur Standardbehandlung

deutlich verbessert.



Die Mittel werden auch die Industrialisierung und klinische Bereitschaft der

weltweit ersten automatisierten Produktionsplattform für personalisierte

Gewebetherapie vorantreiben, eine Schlüsselkomponente für die Markteinführung

von denovoSkin(TM) in großem Maßstab.



CUTISS hat außerdem eine Kooperationsvereinbarung mit seinem neuen Investor Rode

Kruis Ziekenhuis (RKZ) unterzeichnet, die den Aufbau der ersten internationalen

kommerziellen Produktionsstätte von CUTISS in den Niederlanden ermöglichen

könnte, sobald denovoSkin(TM) zugelassen ist. Das RKZ ist ein führendes Zentrum

für klinische Studien in der EU und nimmt an den Phase-2- und Phase-3-Studien

für denovoSkin(TM) teil.



Dr. Daniela Marino, Geschäftsführerin und Mitbegründerin von CUTISS , erklärte:

"Der erfolgreiche Abschluss zeigt das Vertrauen in unsere Vision und unsere

Fähigkeit, den Patienten transformative Hauttherapien zu bieten. Wir sind

dankbar für das anhaltende Vertrauen der bestehenden Investoren und heißen neue

Investoren an Bord herzlich willkommen. Darüber hinaus schafft die Vereinbarung

mit RKZ die Voraussetzungen für unsere künftige Expansion, die das Potenzial

hat, den Markt für Hautchirurgie in Europa und weltweit zu revolutionieren."



Nadine Vieleers, Geschäftsführerin Rode Kruis Ziekenhuis / Burn Center Beverwijk

, kommentierte: "Als klinische Einrichtung, die sich der Förderung der

Behandlung von Verbrennungen verschrieben hat, unterstützen wir CUTISS und die

Entwicklung von denovoSkin(TM). Wir freuen uns, unsere enge Zusammenarbeit

fortzusetzen. Die Vereinbarung, die wir unterzeichnet haben, legt unsere Vision

fest, ihre revolutionäre Hautgewebetherapie vorrangig unseren Patienten

zugänglich zu machen."



