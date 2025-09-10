    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    CUTISS schließt Serie-C-Runde über 56 Mio. CHF ab und unterzeichnet Vertrag mit führendem EU-Verbrennungszentrum

    Zürich (ots/PRNewswire) -

    - Finanzierung zur Unterstützung der Phase-3-Studie von denovoSkin(TM) und zur
    Vorbereitung der Kommerzialisierung, zur Weiterentwicklung der
    Automatisierungsplattform für das Tissue Bioengineering und zur
    Markteinführung von VitiCell®.
    - Vereinbarung mit Rode Kruis Ziekenhuis schafft die Grundlage für ein
    zukünftiges CUTISS-Produktionszentrum in den Niederlanden.

    CUTISS, ein TechBio-Unternehmen in der späten klinisches Phase der Entwicklung
    von Hautgewebetherapien und regenerativer Medizin, hat den Abschluss seiner
    Serie-C-Runde in Höhe von insgesamt 56 Mio. CHF mit bestehenden sowie neuen
    Investoren bekannt gegeben, was insgesamt mehr als 125 Mio. CHF eingebracht hat.

    Der Erlös wird verwendet, um Fortschritte bei der Phase-3-Studie für das
    Hauptprodukt denovoSkin(TM) zu erzielen, die Anfang des Jahres begonnen hat, und
    um die Kommerzialisierung vorzubereiten. denovoSkin(TM) ist ein biotechnologisch
    hergestelltes, personalisiertes Hauttransplantat, welches die Hautchirurgie
    verändert und die Ergebnisse für Patienten im Vergleich zur Standardbehandlung
    deutlich verbessert.

    Die Mittel werden auch die Industrialisierung und klinische Bereitschaft der
    weltweit ersten automatisierten Produktionsplattform für personalisierte
    Gewebetherapie vorantreiben, eine Schlüsselkomponente für die Markteinführung
    von denovoSkin(TM) in großem Maßstab.

    CUTISS hat außerdem eine Kooperationsvereinbarung mit seinem neuen Investor Rode
    Kruis Ziekenhuis (RKZ) unterzeichnet, die den Aufbau der ersten internationalen
    kommerziellen Produktionsstätte von CUTISS in den Niederlanden ermöglichen
    könnte, sobald denovoSkin(TM) zugelassen ist. Das RKZ ist ein führendes Zentrum
    für klinische Studien in der EU und nimmt an den Phase-2- und Phase-3-Studien
    für denovoSkin(TM) teil.

    Dr. Daniela Marino, Geschäftsführerin und Mitbegründerin von CUTISS , erklärte:
    "Der erfolgreiche Abschluss zeigt das Vertrauen in unsere Vision und unsere
    Fähigkeit, den Patienten transformative Hauttherapien zu bieten. Wir sind
    dankbar für das anhaltende Vertrauen der bestehenden Investoren und heißen neue
    Investoren an Bord herzlich willkommen. Darüber hinaus schafft die Vereinbarung
    mit RKZ die Voraussetzungen für unsere künftige Expansion, die das Potenzial
    hat, den Markt für Hautchirurgie in Europa und weltweit zu revolutionieren."

    Nadine Vieleers, Geschäftsführerin Rode Kruis Ziekenhuis / Burn Center Beverwijk
    , kommentierte: "Als klinische Einrichtung, die sich der Förderung der
    Behandlung von Verbrennungen verschrieben hat, unterstützen wir CUTISS und die
    Entwicklung von denovoSkin(TM). Wir freuen uns, unsere enge Zusammenarbeit
    fortzusetzen. Die Vereinbarung, die wir unterzeichnet haben, legt unsere Vision
    fest, ihre revolutionäre Hautgewebetherapie vorrangig unseren Patienten
    zugänglich zu machen."

    Weitere Einzelheiten zu dieser Ankündigung finden Sie hier:
    https://cutiss.swiss/newsroom/

    Für Medienanfragen: Toomas Kull, mailto:kull@cpc-pr.com , +41 767 480 174

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2765893/CUTISS_denovoSkin.jpg

    Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2765892/CUTISS_Logo.jpg

    View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/cutiss-s
    chlieWt-serie-c-runde-uber-56-mio-chf-ab-und-unterzeichnet-vertrag-mit-fuhrendem
    -eu-verbrennungszentrum-302549728.html

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180894/6114561
    OTS: CUTISS AG




