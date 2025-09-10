    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Zinsen: Bestätigung für Stagflation? Russland-Eskalation, KI-Blase am Anschlag!

    Nach der massiven Abwärtsrevision der US-Arbeitsmarktdaten ist die Fed stark unter Druck, nächste Woche die Zinsen zu senken

    Zeigen die heutigen Erzeugerpreise, dass die US-Wirtschaft in einer Stagflation gefangen ist, in die hinein die Fed wahrscheinlich bald die Zinsen senkt? Nach der massiven Abwärtsrevision der US-Arbeitsmarktdaten ist die Fed stark unter Druck, nächste Woche die Zinsen zu senken - aber was kommt danach, wenn offensichtlich ist, dass die Inflation weiter anzieht? Lisa Cook kann vorerst weiter in der Fed-Gouverneurin bleiben - ein Rückschlag für Trump. Oracle sorgt mit Phantasie-Prognosen für Erinnerungen an die Zeit kurz vor Platzen der Dotcom-Blase. Und geopolitisch eskaliert die Lage weiter: über Polen schießen NATO-Einheiten Schahed-Drohnen aus Russland ab..

    1. Entlassung von Fed-Cook vorerst durch Gericht gestoppt – Niederlage für Trump

    2. Gold-Rally vor Härtetest – Fed und Inflationsdaten entscheiden

     

    Das Video "Zinsen: Bestätigung für Stagflation? Russland-Eskalation, KI-Blase am Anschlag!" sehen Sie hier..



    Markus Fugmann
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
