Zinsen: Bestätigung für Stagflation? Russland-Eskalation, KI-Blase am Anschlag!

Zeigen die heutigen Erzeugerpreise, dass die US-Wirtschaft in einer Stagflation gefangen ist, in die hinein die Fed wahrscheinlich bald die Zinsen senkt? Nach der massiven Abwärtsrevision der US-Arbeitsmarktdaten ist die Fed stark unter Druck, nächste Woche die Zinsen zu senken - aber was kommt danach, wenn offensichtlich ist, dass die Inflation weiter anzieht? Lisa Cook kann vorerst weiter in der Fed-Gouverneurin bleiben - ein Rückschlag für Trump. Oracle sorgt mit Phantasie-Prognosen für Erinnerungen an die Zeit kurz vor Platzen der Dotcom-Blase. Und geopolitisch eskaliert die Lage weiter: über Polen schießen NATO-Einheiten Schahed-Drohnen aus Russland ab..

Hinweise aus Video: