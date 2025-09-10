    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    117 Aufrufe 117 0 Kommentare 0 Kommentare

    Das INNOVERA(TM)-Material von Modern Meadow bietet Stil sowie Schutz für Bellroys neue Tech Cases und Accessoires

    Nutley, N.J. (ots/PRNewswire) - Bellroy bringt im September die ersten Produkte
    mit INNOVERA(TM) auf den Markt und bietet Verbrauchern damit eine zusätzliche
    Auswahl an nachhaltigen Tragehilfen

    Modern Meadow (https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=de&o=4503392-1&h=514306
    683&u=https%3A%2F%2Fedge.prnewswire.com%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D450
    3392-1%26h%3D3737805953%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmodernmeadow.com%252F%26a%3DMo
    dern%2BMeadow&a=Modern+Meadow) , ein führendes Unternehmen im Bereich
    Bio-Design, gab heute bekannt, dass https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=de
    &o=4503392-1&h=3396789411&u=https%3A%2F%2Fedge.prnewswire.com%2Fc%2Flink%2F%3Ft%
    3D0%26l%3Den%26o%3D4503392-1%26h%3D3873597729%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fbellroy.
    com%252F%26a%3DBellroy&a=Bellroy , eine globale Transportaschenmarke aus
    Australien, sein transformatives Material der nächsten Generation INNOVERA(TM),
    für eine neue Reihe ausgewählter Tech-Taschen und -Accessoires (https://edge.prn
    ewswire.com/c/link/?t=0&l=de&o=4503392-1&h=3751231398&u=https%3A%2F%2Fedge.prnew
    swire.com%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4503392-1%26h%3D4018837087%26u%3D
    https%253A%252F%252Fbellroy.com%252Finnovera%26a%3Dtech%2Bcases%2Band%2Baccessor
    ies&a=Tech-Taschen+und+%E2%80%93Accessoires) verwenden wird, um Verbrauchern
    eine tierfreie Option zu bieten, die das Aussehen, das Gefühl und den Geruch von
    traditionellem Leder nachahmt. Während der Produkteinführung am 10. September
    wird Bellroy Handyhüllen für das iPhone 17, MagSafe-kompatible Geldbörsen sowie
    Pod Jackets (Schutzhüllen) für die neuen AirPods anbieten, die alle mit
    INNOVERA(TM) hergestellt werden. Am 16. September wird Bellroy eine
    INNOVERA(TM)-Kollektion mit einigen der meistverkauften Kleinlederwaren von
    Bellroy herausbringen, darunter Schlüssel- und Passhüllen sowie eine Geldbörse.

    "Wir sind eine https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=de&o=4503392-1&h=289149
    2006&u=https%3A%2F%2Fedge.prnewswire.com%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D45
    03392-1%26h%3D3470152217%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.prnewswire.com%252Fnews-r
    eleases%252Fmodern-meadow-and-bellroy-partner-on-carry-products-made-of-next-gen
    eration-material-302427191.html%26a%3Dpartnership&a=Partnerschaft mit Bellroy
    eingegangen, um ihnen dabei zu helfen, umweltverträgliche Produkte auf der Basis
    von INNOVERA(TM) auf den Markt zu bringen", sagte David Williamson, PhD,
    Geschäftsführer von Modern Meadow. "Mit unserer gemeinsamen Verpflichtung,
    leistungsstarke, ästhetisch schöne Produkte zu schaffen, die unsere Auswirkungen
    Seite 1 von 3 



    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Das INNOVERA(TM)-Material von Modern Meadow bietet Stil sowie Schutz für Bellroys neue Tech Cases und Accessoires Bellroy bringt im September die ersten Produkte mit INNOVERA(TM) auf den Markt und bietet Verbrauchern damit eine zusätzliche Auswahl an nachhaltigen Tragehilfen Modern Meadow (https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=de&o=4503392-1&h=514306 …