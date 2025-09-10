Das INNOVERA(TM)-Material von Modern Meadow bietet Stil sowie Schutz für Bellroys neue Tech Cases und Accessoires
Nutley, N.J. (ots/PRNewswire) - Bellroy bringt im September die ersten Produkte
mit INNOVERA(TM) auf den Markt und bietet Verbrauchern damit eine zusätzliche
Auswahl an nachhaltigen Tragehilfen
Modern Meadow (https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=de&o=4503392-1&h=514306
683&u=https%3A%2F%2Fedge.prnewswire.com%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D450
3392-1%26h%3D3737805953%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmodernmeadow.com%252F%26a%3DMo
dern%2BMeadow&a=Modern+Meadow) , ein führendes Unternehmen im Bereich
Bio-Design, gab heute bekannt, dass https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=de
&o=4503392-1&h=3396789411&u=https%3A%2F%2Fedge.prnewswire.com%2Fc%2Flink%2F%3Ft%
3D0%26l%3Den%26o%3D4503392-1%26h%3D3873597729%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fbellroy.
com%252F%26a%3DBellroy&a=Bellroy , eine globale Transportaschenmarke aus
Australien, sein transformatives Material der nächsten Generation INNOVERA(TM),
für eine neue Reihe ausgewählter Tech-Taschen und -Accessoires (https://edge.prn
ewswire.com/c/link/?t=0&l=de&o=4503392-1&h=3751231398&u=https%3A%2F%2Fedge.prnew
swire.com%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4503392-1%26h%3D4018837087%26u%3D
https%253A%252F%252Fbellroy.com%252Finnovera%26a%3Dtech%2Bcases%2Band%2Baccessor
ies&a=Tech-Taschen+und+%E2%80%93Accessoires) verwenden wird, um Verbrauchern
eine tierfreie Option zu bieten, die das Aussehen, das Gefühl und den Geruch von
traditionellem Leder nachahmt. Während der Produkteinführung am 10. September
wird Bellroy Handyhüllen für das iPhone 17, MagSafe-kompatible Geldbörsen sowie
Pod Jackets (Schutzhüllen) für die neuen AirPods anbieten, die alle mit
INNOVERA(TM) hergestellt werden. Am 16. September wird Bellroy eine
INNOVERA(TM)-Kollektion mit einigen der meistverkauften Kleinlederwaren von
Bellroy herausbringen, darunter Schlüssel- und Passhüllen sowie eine Geldbörse.
"Wir sind eine https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=de&o=4503392-1&h=289149
2006&u=https%3A%2F%2Fedge.prnewswire.com%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D45
03392-1%26h%3D3470152217%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.prnewswire.com%252Fnews-r
eleases%252Fmodern-meadow-and-bellroy-partner-on-carry-products-made-of-next-gen
eration-material-302427191.html%26a%3Dpartnership&a=Partnerschaft mit Bellroy
eingegangen, um ihnen dabei zu helfen, umweltverträgliche Produkte auf der Basis
von INNOVERA(TM) auf den Markt zu bringen", sagte David Williamson, PhD,
Geschäftsführer von Modern Meadow. "Mit unserer gemeinsamen Verpflichtung,
leistungsstarke, ästhetisch schöne Produkte zu schaffen, die unsere Auswirkungen
