Technologie und KI treiben weltweites Markenwertwachstum - Luxus und Energie unter Druck

Wien (ots) - Die GLOBAL TOP 100 Brand Corporations 2025 des European Brand

Institute (EBI) verzeichnen ein deutliches Plus von +8,5% und heben den

kombinierten Markenwert der führenden internationalen Unternehmen auf über EUR

5,4 Billionen . Wachstumstreiber sind vor allem Technologie, Künstliche

Intelligenz (KI), Gesundheitswesen und Handel , während Luxus- und

Energiekonzerne durch Nachfragerückgänge und Marktanpassungen unter Druck

geraten.



Zum Ranking: EBI Brand Rankings

(https://www.europeanbrandinstitute.com/brand-rankings-1/)









An der Spitze des Rankings stehen einmal mehr die US-Technologie-Giganten: Apple

(EUR 437,9 Mrd./+5,0%), Alphabet (EUR 416,1 Mrd./+14,9%) und Microsoft (EUR

394,9 Mrd./+19,6%) steigerten ihre Markenwerte durch starke Nachfrage nach

Cloud-Diensten, Software und digitalen Ökosystemen. NVIDIA legte mit einem

atemberaubenden Wachstum von +99,9% nahezu eine Verdoppelung des Markenwerts hin

und etablierte sich als zentraler "Enabler" der globalen Digitalwirtschaft im

Zuge des weltweiten KI-Booms. Gleichzeitig unterstreichen Amazon (+18,1%) und

Walmart (+27,4%) eindrucksvoll die anhaltende Stärke und Widerstandsfähigkeit

des US-Einzelhandels .



Europa zwischen Digital-Boost und Luxusflaute



Europa konnte insgesamt weniger stark zulegen. LVMH bleibt mit EUR 127,6 Mrd.

Europas wertvollste Marke, fällt jedoch global auf Platz 7 zurück. Nestlé (EUR

42,9 Mrd./Platz 29) und Shell (EUR 42,1 Mrd./Platz 31) folgen auf den nächsten

Rängen.



Positive Impulse kamen von Deutsche Telekom (+14,6%) und

Digitalisierungstrend profitieren. BMW (-9,1%) und Stellantis (-33,1%) hingegen

litten unter Konsumschwäche, steigenden Kosten und Branchendruck.



Red Bull , Österreichs einziger Vertreter, konnte mit EUR 19,6 Mrd. (+3%) Rang

86 im Ranking sichern.



Sektoraler Wandel: Luxus und Energie mit Gegenwind



Nach Jahren dynamischen Wachstums geriet der Luxussektor 2025 in eine

Korrekturphase. LVMH (-13,9%) und Christian Dior (-10,6%) mussten deutliche

Verluste hinnehmen, getrieben durch schwächere Nachfrage in China und verhaltene

Konsumenten in Europa. Hermès (+5,3%) bewies hingegen Resilienz durch eine

starke Nischenpositionierung.



Auch die Energiebranche musste Federn lassen: Saudi Aramco (-6,1%) und Shell

(-7,5%) verzeichneten Rückgänge, da sich Öl- und Gaspreise nach der extremen

Volatilität 2022-23 normalisierten.



Asien bleibt Wachstumsmotor



Asiatische Marken zeigten erneut starke Dynamik. Alibaba (+5,4%) und Tencent

(+11,9%) festigten ihre Führungsrolle in digitalen Ökosystemen. Xiaomi (+40,2%)

gehörte zu den größten Gewinnern und profitierte von der Expansion bei

Smartphones und Elektrofahrzeugen. Mit BYD (+11,7%) und Toyota (+12,4%)

unterstrich die Region ihre zentrale Rolle in der globalen Transformation hin zu

Elektro- und Hybridfahrzeugen.



"Die GLOBAL TOP 100 2025 dokumentieren eine strukturelle Neuausrichtung der

globalen Markenlandschaft. Während Technologie, KI und Healthcare weltweit

zunehmend die Wertschöpfung dominieren, geraten Luxus, Energie und traditionelle

Branchen in eine zyklische Korrekturphase. Unsere Ergebnisse bestätigen:

Innovation, Anpassungsfähigkeit und Skaleneffekte sind die entscheidenden

Erfolgsfaktoren für Markenresilienz in einer unsicheren Weltwirtschaft", erklärt

Prof. Dr. Gerhard Hrebicek , Präsident des European Brand Institute.



Das GLOBAL TOP 100 BRAND CORPORATIONS RANKING des European Brand Institute

basiert auf der Analyse von über 3.000 Markenunternehmen in 16 Branchen nach den

neuesten ISO-Standards . Grundlage sind die Geschäftszahlen des Finanzjahres

2024 (Datenquelle: LSEG Data).



Pressekontakt:



European Brand Institute

Mag. Renate Altenhofer mailto:office@europeanbrandinstitute.com

http://www.europeanbrandinstitute.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/68107/6114565

OTS: European Brand Institute







US-Technologieunternehmen dominieren die SpitzenplätzeAn der Spitze des Rankings stehen einmal mehr die US-Technologie-Giganten: Apple(EUR 437,9 Mrd./+5,0%), Alphabet (EUR 416,1 Mrd./+14,9%) und Microsoft (EUR394,9 Mrd./+19,6%) steigerten ihre Markenwerte durch starke Nachfrage nachCloud-Diensten, Software und digitalen Ökosystemen. NVIDIA legte mit einematemberaubenden Wachstum von +99,9% nahezu eine Verdoppelung des Markenwerts hinund etablierte sich als zentraler "Enabler" der globalen Digitalwirtschaft imZuge des weltweiten KI-Booms. Gleichzeitig unterstreichen Amazon (+18,1%) undWalmart (+27,4%) eindrucksvoll die anhaltende Stärke und Widerstandsfähigkeitdes US-Einzelhandels .Europa zwischen Digital-Boost und LuxusflauteEuropa konnte insgesamt weniger stark zulegen. LVMH bleibt mit EUR 127,6 Mrd.Europas wertvollste Marke, fällt jedoch global auf Platz 7 zurück. Nestlé (EUR42,9 Mrd./Platz 29) und Shell (EUR 42,1 Mrd./Platz 31) folgen auf den nächstenRängen.Positive Impulse kamen von Deutsche Telekom (+14,6%) und SAP (+11,0%), die vomDigitalisierungstrend profitieren. BMW (-9,1%) und Stellantis (-33,1%) hingegenlitten unter Konsumschwäche, steigenden Kosten und Branchendruck.Red Bull , Österreichs einziger Vertreter, konnte mit EUR 19,6 Mrd. (+3%) Rang86 im Ranking sichern.Sektoraler Wandel: Luxus und Energie mit GegenwindNach Jahren dynamischen Wachstums geriet der Luxussektor 2025 in eineKorrekturphase. LVMH (-13,9%) und Christian Dior (-10,6%) mussten deutlicheVerluste hinnehmen, getrieben durch schwächere Nachfrage in China und verhalteneKonsumenten in Europa. Hermès (+5,3%) bewies hingegen Resilienz durch einestarke Nischenpositionierung.Auch die Energiebranche musste Federn lassen: Saudi Aramco (-6,1%) und Shell(-7,5%) verzeichneten Rückgänge, da sich Öl- und Gaspreise nach der extremenVolatilität 2022-23 normalisierten.Asien bleibt WachstumsmotorAsiatische Marken zeigten erneut starke Dynamik. Alibaba (+5,4%) und Tencent(+11,9%) festigten ihre Führungsrolle in digitalen Ökosystemen. Xiaomi (+40,2%)gehörte zu den größten Gewinnern und profitierte von der Expansion beiSmartphones und Elektrofahrzeugen. Mit BYD (+11,7%) und Toyota (+12,4%)unterstrich die Region ihre zentrale Rolle in der globalen Transformation hin zuElektro- und Hybridfahrzeugen."Die GLOBAL TOP 100 2025 dokumentieren eine strukturelle Neuausrichtung derglobalen Markenlandschaft. Während Technologie, KI und Healthcare weltweitzunehmend die Wertschöpfung dominieren, geraten Luxus, Energie und traditionelleBranchen in eine zyklische Korrekturphase. Unsere Ergebnisse bestätigen:Innovation, Anpassungsfähigkeit und Skaleneffekte sind die entscheidendenErfolgsfaktoren für Markenresilienz in einer unsicheren Weltwirtschaft", erklärtProf. Dr. Gerhard Hrebicek , Präsident des European Brand Institute.Das GLOBAL TOP 100 BRAND CORPORATIONS RANKING des European Brand Institutebasiert auf der Analyse von über 3.000 Markenunternehmen in 16 Branchen nach denneuesten ISO-Standards . Grundlage sind die Geschäftszahlen des Finanzjahres2024 (Datenquelle: LSEG Data).Pressekontakt:European Brand InstituteMag. Renate Altenhofer mailto:office@europeanbrandinstitute.comhttp://www.europeanbrandinstitute.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/68107/6114565OTS: European Brand Institute