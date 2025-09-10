    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Technologie und KI treiben weltweites Markenwertwachstum - Luxus und Energie unter Druck

    Wien (ots) - Die GLOBAL TOP 100 Brand Corporations 2025 des European Brand
    Institute (EBI) verzeichnen ein deutliches Plus von +8,5% und heben den
    kombinierten Markenwert der führenden internationalen Unternehmen auf über EUR
    5,4 Billionen . Wachstumstreiber sind vor allem Technologie, Künstliche
    Intelligenz (KI), Gesundheitswesen und Handel , während Luxus- und
    Energiekonzerne durch Nachfragerückgänge und Marktanpassungen unter Druck
    geraten.

    Zum Ranking: EBI Brand Rankings
    (https://www.europeanbrandinstitute.com/brand-rankings-1/)

    US-Technologieunternehmen dominieren die Spitzenplätze

    An der Spitze des Rankings stehen einmal mehr die US-Technologie-Giganten: Apple
    (EUR 437,9 Mrd./+5,0%), Alphabet (EUR 416,1 Mrd./+14,9%) und Microsoft (EUR
    394,9 Mrd./+19,6%) steigerten ihre Markenwerte durch starke Nachfrage nach
    Cloud-Diensten, Software und digitalen Ökosystemen. NVIDIA legte mit einem
    atemberaubenden Wachstum von +99,9% nahezu eine Verdoppelung des Markenwerts hin
    und etablierte sich als zentraler "Enabler" der globalen Digitalwirtschaft im
    Zuge des weltweiten KI-Booms. Gleichzeitig unterstreichen Amazon (+18,1%) und
    Walmart (+27,4%) eindrucksvoll die anhaltende Stärke und Widerstandsfähigkeit
    des US-Einzelhandels .

    Europa zwischen Digital-Boost und Luxusflaute

    Europa konnte insgesamt weniger stark zulegen. LVMH bleibt mit EUR 127,6 Mrd.
    Europas wertvollste Marke, fällt jedoch global auf Platz 7 zurück. Nestlé (EUR
    42,9 Mrd./Platz 29) und Shell (EUR 42,1 Mrd./Platz 31) folgen auf den nächsten
    Rängen.

    Positive Impulse kamen von Deutsche Telekom (+14,6%) und SAP (+11,0%), die vom
    Digitalisierungstrend profitieren. BMW (-9,1%) und Stellantis (-33,1%) hingegen
    litten unter Konsumschwäche, steigenden Kosten und Branchendruck.

    Red Bull , Österreichs einziger Vertreter, konnte mit EUR 19,6 Mrd. (+3%) Rang
    86 im Ranking sichern.

    Sektoraler Wandel: Luxus und Energie mit Gegenwind

    Nach Jahren dynamischen Wachstums geriet der Luxussektor 2025 in eine
    Korrekturphase. LVMH (-13,9%) und Christian Dior (-10,6%) mussten deutliche
    Verluste hinnehmen, getrieben durch schwächere Nachfrage in China und verhaltene
    Konsumenten in Europa. Hermès (+5,3%) bewies hingegen Resilienz durch eine
    starke Nischenpositionierung.

    Auch die Energiebranche musste Federn lassen: Saudi Aramco (-6,1%) und Shell
    (-7,5%) verzeichneten Rückgänge, da sich Öl- und Gaspreise nach der extremen
    Volatilität 2022-23 normalisierten.

    Asien bleibt Wachstumsmotor

    Asiatische Marken zeigten erneut starke Dynamik. Alibaba (+5,4%) und Tencent
    (+11,9%) festigten ihre Führungsrolle in digitalen Ökosystemen. Xiaomi (+40,2%)
    gehörte zu den größten Gewinnern und profitierte von der Expansion bei
    Smartphones und Elektrofahrzeugen. Mit BYD (+11,7%) und Toyota (+12,4%)
    unterstrich die Region ihre zentrale Rolle in der globalen Transformation hin zu
    Elektro- und Hybridfahrzeugen.

    "Die GLOBAL TOP 100 2025 dokumentieren eine strukturelle Neuausrichtung der
    globalen Markenlandschaft. Während Technologie, KI und Healthcare weltweit
    zunehmend die Wertschöpfung dominieren, geraten Luxus, Energie und traditionelle
    Branchen in eine zyklische Korrekturphase. Unsere Ergebnisse bestätigen:
    Innovation, Anpassungsfähigkeit und Skaleneffekte sind die entscheidenden
    Erfolgsfaktoren für Markenresilienz in einer unsicheren Weltwirtschaft", erklärt
    Prof. Dr. Gerhard Hrebicek , Präsident des European Brand Institute.

    Das GLOBAL TOP 100 BRAND CORPORATIONS RANKING des European Brand Institute
    basiert auf der Analyse von über 3.000 Markenunternehmen in 16 Branchen nach den
    neuesten ISO-Standards . Grundlage sind die Geschäftszahlen des Finanzjahres
    2024 (Datenquelle: LSEG Data).

