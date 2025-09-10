Nvidia unterstütztes KI-Startup peilt 5,5 Milliarden US-Dollar Bewertung an!

Reflection AI, ein noch junges, aber hochkarätig finanziertes KI-Unternehmen, steht laut einem Bericht der Financial Times kurz vor einer neuen Finanzierungsrunde. Das von Nvidia unterstützte Startup will rund 1 Milliarde US-Dollar einsammeln und könnte dadurch mit bis zu 5,5 Milliarden US-Dollar bewertet werden.

Noch vor einem halben Jahr lag die Unternehmensbewertung laut PitchBook bei lediglich 545 Millionen US-Dollar. Sollte die aktuelle Runde erfolgreich abgeschlossen werden, hätte sich der Marktwert von Reflection AI fast verzehnfacht – ein seltener Sprung selbst im heiß umkämpften KI-Sektor.

Hochkarätige Investoren setzen auf KI-Coding-Tools

Angeführt wird die Runde von Nvidias Venture-Capital-Arm, der allein mindestens 250 Millionen US-Dollar beisteuern soll. Weitere namhafte Geldgeber sind Lightspeed Venture Partners, Sequoia Capital sowie Yuri Milners DST Global. Für Investoren ist Reflection AI besonders interessant, da das Startup auf praktische und sofort nutzbare KI-Anwendungen im Bereich Softwareentwicklung setzt.

Das Unternehmen hat kürzlich Asimov vorgestellt – ein Forschungsagent für Code-Verständnis. Damit verfolgt Reflection AI die Vision, komplexe Software-Projekte künftig weitgehend autonom planen, schreiben und optimieren zu lassen.

Gründer mit DeepMind-Hintergrund im Zentrum des Hypes

Reflection AI wurde 2024 von den ehemaligen Google-DeepMind-Forschern Misha Laskin und Ioannis Antonoglou gegründet. Beide zählen zu den gefragtesten Köpfen der Branche. Tech-Konzerne wie Meta bieten derzeit Gehälter und Signing-Boni, die eher an Profisportler als an Wissenschaftler erinnern.

KI-Boom löst Infrastruktur-Wettlauf aus

Der Run auf Reflection AI zeigt, wie groß die Dynamik rund um Künstliche Intelligenz bleibt. Milliarden fließen nicht nur in spezialisierte Startups, sondern auch in Infrastrukturprojekte, die nötig sind, um die rechenintensiven Modelle zu trainieren und zu betreiben. Nvidia selbst profitiert massiv von dieser Entwicklung: Die Nachfrage nach den eigenen Chips gilt als Treiber für den Aktienkurs, der in den vergangenen Jahren eine Rekordrallye hingelegt hat.

Langfristiges Ziel: Superintelligenz

Langfristig orientiert sich Reflection AI an den Ambitionen von OpenAI und Meta: der Entwicklung einer allgemeinen Superintelligenz. In einem Blogbeitrag betonte das Unternehmen, dass die Automatisierung von Softwareentwicklung nur der erste Schritt sei. Sobald Maschinen in der Lage seien, komplexe Programme eigenständig zu entwerfen und zu verbessern, ließen sich ähnliche Fähigkeiten auch auf andere computerbasierte Aufgaben übertragen.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



