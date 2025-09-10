    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    CDU-Abgeordneter für harte Antwort auf Luftraumverletzungen

    Für Sie zusammengefasst
    • Roderich Kiesewetter fordert Konsequenz und Härte.
    • Russische Drohnen verletzen Luftraum über Polen.
    • Militärische Unterstützung für die Ukraine ist nötig.

    BERLIN (dpa-AFX) - Der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter hat nach den Verletzungen des Luftraums über Polen "Konsequenz und Härte" gefordert. "Russische Drohnen fliegen nach Polen und Moldau. Solidaritätsbekundungen sind fehlplatziert", schrieb Kiesewetter auf dem Kurznachrichtendienst X. Er forderte, die Ukraine nun militärisch massiv zu unterstützen und den deutschen Marschflugkörper Taurus an das von Russland angegriffene Land zu liefern, damit die Ukraine militärisch relevante Ziele in Russland angreifen kann.

    "Gesülze von Friedensverhandlungen muss aufhören", schrieb Kiesewetter. Frieden und Freiheit in Selbstbestimmung würden "von Russland ausgetestet und sind massiv in Gefahr".

    In der Nacht hatte eine größere Zahl von Drohnen den polnischen Luftraum verletzt, inmitten einer russischen Angriffswelle auf die Ukraine. Die eingedrungenen Drohnen stammen nach Angaben der polnischen Regierung aus Russland./cn/DP/jha





