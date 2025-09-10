Drei startet neues Internet-Zeitalter mit Boost!

- Kombination aus moderner Netztechnologie, laufendem Performance- Monitoring, smarter Standort-Optimierung und proaktivem Support sorgt für das beste Drei Internet aller Zeiten.

Wien (APA-ots) - - Drei leitet mit Boost! den nächsten Technologiesprung ein und bringt das erste intelligente Internet Österreichs auf den Markt.

- Attraktives Einführungsangebot ab Home Boost 150 (5G/Glasfaser): 6 Monate Grundentgelt gratis, keine Aktivierungsgebühr, keine Servicepauschale.*



Mit dem WebCube hat Drei vor 14 Jahren dem mobilen Internet für zuhause zum Durchbruch verholfen. Mit Home Boost! baut Drei seine Pionierrolle weiter aus und bringt das Internet für zuhause in ein neues Qualitäts-Zeitalter. Home Boost! ist verfügbar als ultraschnelles 5G oder Glasfaser Internet und erfüllt damit die allerhöchsten Ansprüche unserer Kund:innen.



Drei CCO Günter Lischka : "Mit Boost! starten wir nicht nur eine Produkt-Innovation, sondern vollziehen auch einen Technologiesprung. Die einzigartige Kombination aus Top-Router, maximaler Verfügbarkeit, laufendem Qualitätsmonitoring und proaktivem Service ermöglicht das beste Drei Internet aller Zeiten."



Zum Start: Boost! jetzt die ersten 6 Monate lang gratis. Um alle Österreicher:innen von den Vorteilen von Boost! zu überzeugen, gibt es ab 10. September 2025 den neuen Qualitätsstandard für Internet ab dem Tarif Home Boost! 150 inklusive Top 5G/Glasfaser- Router, laufender Qualitätsoptimierung und priorisiertem Service die ersten sechs Monate lang gratis. Mehr auf www.drei.at/boost

Das Beste aus beiden Welten: 5G und Glasfaser.

Mit den neuen Boost! Home Tarifen erhalten Kund:innen je nach Anschrift die beste Technologie - 5G oder Glasfaser. Im Rahmen des größten Investitionsprojekts in seiner Unternehmensgeschichte erreicht Drei bis Ende 2025 rund 95 % aller Unternehmen und Haushalte in ganz Österreich mit Österreichs modernstem 5G Netz. Und dank eigenem Glasfaser-Ring und starken Partnerschaften wie mit A1 ist Glasfaser über Drei für rund 25 % aller Haushalte und Unternehmen in ganz Österreich verfügbar. Auf www.drei.at/boost finden Interessierte bei der Verfügbarkeitsabfrage den optimalen Internet-Tarif für ihre Adresse.



Die Vorteile von Boost! auf einen Blick:



-



Verfügbarkeit : Boost! ist österreichweit nutzbar und bietet je nach Adresse die beste Technologie - 5G oder Glasfaser.

-



Leistung : Stabilität ähnlich Glasfaser - für 5G Internet stellt Boost! den besten Empfang für den inkludierten Indoor & Outdoor- Router sicher: Die RouterAssistant App unterstützt mit einem brandneuen Feature dabei, den optimalen Aufstellungsort zu finden und ermöglicht somit die maximale Internetqualität in jeder Wohnsituation. Ist der Router einmal perfekt positioniert, bietet die App zahlreiche weitere Optimierungstools und das für 5G und Glasfaser gleichermaßen - von präzisen Speed-Checks bis zur intelligenten WLAN- Optimierung. Über 30.000 Nutzer und ein App-Rating von 4,8 Sternen auf iOS und Android sprechen für sich: Die RouterAssistant App überzeugt bereits heute unsere Bestandskund:innen.



-



Qualitätssicherung: Boost! bietet proaktiven Support durch smarte Diagnosetools, die die Verbindung laufend analysieren und bei Bedarf Verbesserungspotential aufzeigen.



-



Hardware: Home Boost! bietet wahlweise einen Glasfaser-Router oder erstmals einen wetterfesten, mesh-fähigen 5G-Router für den flexiblen Einsatz drinnen oder draußen.



-



Service & Support: priorisierter Zugang zum Service-Team inklusive intelligenter Fehlererkennung für eine schnelle Lösung.

"Aktuelle Untersuchungen belegen, dass Drei die höchste Weiterempfehlungsrate im Betreiber-Vergleich hat. Mit Boost! wollen wir diesen Zufriedenheitsvorsprung noch weiter ausbauen", so Lischka .



10 % Rabatt mit dem Unlimited Mix - schon ab dem ersten Tarif. Neu- oder Bestandskund:innen, die mindestens zwei mit dem Unlimited Mix kompatible Tarife (auch SIM only) auf einer gemeinsamen Rechnung führen, erhalten automatisch 10 % Rabatt auf jeden dieser Tarife. Der Vorteil gilt ab dem ersten zusätzlichen Tarif - unabhängig davon, ob es sich um Neu- oder Bestandskund:innen handelt. Mehr Infos auf drei.at/mix



* 24 Monate Mindestvertragsdauer. SIM-Tarife ohne

Mindestvertragsdauer. Zuzüglich einmaliges Entgelt für Router. Aktion 6 Monate gratis und gratis Router: Bei Neuanmeldung ab dem Tarif Home Boost! 150 mit 24 Monaten Mindestvertragsdauer. 5G regional verfügbar. Details: drei.at/boost



Über Drei.

Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division "3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte 2024 einen Umsatz von 958 Mio. Als führender Telekom-Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem umfassenden Service für Privat- und Geschäftskund:innen verfolgt Drei das Ziel, dass Digitalisierung für jede und jeden in Österreich verfügbar und leistbar sein soll. Im Rahmen des größten Investitionsprojekts in seiner Unternehmensgeschichte errichtet Drei aktuell ein völlig neues Netz. Das modernste 5G Netz Österreichs erreicht bereits über 90% der heimischen Haushalte und Firmen. Seit Herbst 2022 betreibt Drei als einziger in Österreich ein landesweites 5G Standalone Netz mit vollem 5G Potenzial inklusive Network Slicing für gesicherte Kapazitäten, minimale Latenzzeiten und höchste Datensicherheit. Mehr auf www.drei.at



Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at



Rückfragehinweis:

Drei Österreich

Petra Jakob

Head of Corporate Communications

Telefon: 066066033700

E-Mail: petra.jakob@drei.com

Website: https://www.drei.at/presse



Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/317/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0056 2025-09-10/10:10





